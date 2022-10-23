Вдова олигарха Босова связывает статус иноагента с «фейковым» интервью и давлением на себя

© Пресс-служба УК «Сибантрацит»

Вдова миллиардера Дмитрия Босова Катерина Босов, которую Минюст внес в список иноагентов, заявила, что ведомство было введено в заблуждение фальшивым интервью с ней. Минюст внес Босов в список физлиц-иноагентов 21 октября.

Вдова миллиардера Дмитрия Босова связала признание ее иноагентом с «фейковым» интервью, пишет РБК. Речь идет о тексте на французском сайте Facta.Media, в котором говорится, что Катерина Босов не верит в самоубийство мужа и что его могли «ликвидировать спецслужбы» из-за отказа продавать бизнес по низкой цене. В нем также рассказывается, что Босов «еще со времен учебы ходила на митинги в поддержку демократических процессов» в России. Сейчас женщина живет в Ницце, где и познакомилась с мужем.



Вдова Босова назвала интервью «фейковым». По ее словам, она уже обращалась из-за публикации в прокуратуру. «Когда стали разбираться для подачи иска во Франции, то выяснилось, что это вовсе и не СМИ и подавать иск не к кому, поскольку домен принадлежит некой американской компании. Буквально на следующий день после якобы моего интервью в якобы французском СМИ начались перепечатки на разных российских площадках с требованием признать меня иноагентом», — пояснила она.

По данным РБК, в списке новостных онлайн-сервисов, который ведет Минкультуры Франции, сайт facta. media не значится.

Катерина Босов считает, что российские СМИ «получили заказ на публикации» о ней со ссылками на интервью. Затем «эти заведомо недостоверные и порочащие публикации» кто-то направил в Минюст, в результате ведомство «было введено в заблуждение» и признало ее иноагентом, считает она. «Я связываю это с очередным витком давления на меня в связи с тем, что апелляционный суд отменил решение по лишению меня наследства», — добавила вдова.

Борьба за «Сибантрацит»

Катерина Босов до 2020 года была коммерческим директором «Сибантрацита». Ее муж и основатель корпорации Дмитрий Босов скончался 6 мая 2020 года. Следствие уверяло, что он якобы совершил суицид. При этом перед смертью Босов принял ряд кадровых решений. Одним из первых и самым громким из них стало увольнение его партнера Александра Исаева. На сайтах группы была размещена информация о том, что Исаев был освобожден от всех занимаемых должностей в связи с «вопиющими злоупотреблениями и хищениями».

Сообщалось также, что 21 апреля 2020 года Исаев подал к ООО «УК «Востокуголь», ООО «УК «Сибантрацит» и ООО «Аллтек» иски с требованием признать опубликованные на сайтах компаний сведения не соответствующими действительности и порочащими его деловую репутацию, опубликовать опровержения, а также солидарно взыскать с них компенсацию морального вреда в размере 1 рубля.

После подачи Исаевым иска вся информация о его увольнении была удалена с сайтов группы. А вскоре Босов был найден мертвым.

«Большинство членов семьи, изучив доступные нам материалы следствия, уверенно считают, что имело место убийство, а не самоубийство», — рассказывал отец Дмитрия Борис Босов.

Сначала совет директоров возглавила его вдова. Затем она получила крупную долю в группе «Аллтек», которая и владела «Сибантрацитом». Позже женщина объявила о попытке рейдерского захвата компании со стороны все того же Александра Исаева.

Но в 2021 году развернулась борьба за наследство Босова. С помощи матери Босова и его сыновей от первых браков Катерину Босов лиши доли в «Аллтеке» через суд. И после этого контроль над «Сибантрацитом» получил Альберт Авдолян: в октябре 2021 года созданное основателем мобильного оператора Yota Авдоляном ООО «Сибан Холдинг» стало новым владельцем «Сибантрацита». Компании закрыли сделку по продаже 100% акций. ООО «Сибан Холдинг» на 70% принадлежит создателю компании Yota Альберту Авдоляну и на 30% экс-гендиректору «Сибантрацита» Максиму Барскому.

В конце июля 2022 года стало известно, что ООО «А-Проперти Развитие» Альберта Авдоляна завершило консолидацию акций ГК «Сибантрацит». Максим Барский полностью вышел из компании.

Главой же нового «Сибантрацита» сделали Александра Исаева, которого еще недавно обвиняли в попытке рейдерства. В октябре компанию, которая является одним из крупнейших новосибирских налогоплательщиков и выступает спонсором ХК «Сибирь», переименовали в АО «Разрез Колыванский».

21 октября стало известно, что сооснователь Yota Сергей Адоньев получил 31,67% компании «А-Проперти Развитие», которая контролирует «Сибантрацит».