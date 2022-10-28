Повреждения найдены у восьми домов в зоне падения Су-30 в Иркутске

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Повреждения найдены у восьми домов в зоне падения Су-30 в Иркутске
28 Окт 2022, 07:22

Иркутские власти заявили о повреждении восьми домов в районе падения Су-30. Выплату компенсаций будет проводить страховая компания Иркутского авиазавода, сообщили в горадминистрации.

Специалисты комитета по управлению Ленинским округом Иркутска проводят фиксацию и актирование повреждений и утраты имущества жителей домов в районе улиц Павла Красильникова, Пржевальского, переулков Архипова, Верещагина и 2-го Советского. Ранее в этом районе на жилой дом упал самолет Су-30.

«В рамках плана мероприятий, направленных на ликвидацию последствий авиакатастрофы, 24 октября в комитете по управлению Ленинским округом была создана комиссия по обследованию домовладений. В настоящий момент получена информация о повреждениях по восьми адресам», — рассказала председатель комитета по управлению Ленинским округом Наталья Цибанова.

В результате авиакатастрофы повреждены крыши домов, веранд, хозяйственных построек, нарушено остекление теплиц, разрушены деревянные заборы. Специалисты администрации зафиксировали трещины в кирпичной стене одного из домов.

Выплату компенсации ущерба жителям будет производить страховая компания Иркутского авиационного завода.

Самолет Су-30 вечером 23 октября упал на двухэтажный жилой дом. Здание загорелось. В момент крушения людей в нем не было, жильцы не пострадали. Находившиеся в истребителе пилоты Максим Конюшин и Виктор Крюков погибли. Они проводили испытательный полет.


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