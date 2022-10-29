Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 238

© Иллюстрация Дианы Днепр

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. В стране идет объявленная Владимиром Путиным «частичная» мобилизация.

17:00 Просроченная задолженность по розничным кредитам с начала 2022 года в России выросла на 12% или на 105 млрд рублей, подсчитали в коллекторском агентстве «Долговой консультант» (исследование имеется в распоряжении Тайги.инфо). Общий объем просроченных обязательств жителей уже превысил 986 млрд рублей.

«Общий объем портфеля розничных неипотечных кредитов составил 12,7 трлн рублей, таким образом, доля проблемных кредитов в розничных портфелях банков в среднем достигла 7,7%. Для сравнения, в ипотечном портфеле этот показатель не превышает 0,5%, — отметили аналитики. — <…> Иными словами, каждый 13-й кредит больше не обслуживается»



Прирост проблемной розничной банковской задолженности зафиксирован во всех регионах страны. Наибольший отмечен в Сахалинской области (+25%) и Республике Крым (+22%). Наименьший — в Санкт-Петербурге и Нижегородской области (+7%).

В Новосибирской области просроченная задолженность выросла в январе-сентябре 2022 года на 9,6%, в Кузбассе — на 8,8%, в Омской области - на 12,3% в Алтайском крае — на 13,4%, в Иркутской области — на 17%, Забайкалье — на 19,7%, в Республике Алтай — на 19,1%, в Хакасии — на 21%.

«Объем неплатежей по кредитам -один из индикаторов состояния финансового здоровья населения. Реальная ситуация, на наш взгляд, еще более трудная. Во-первых, для отдельных категорий заемщиков с весны действуют кредитные каникулы, во-вторых, проблемным кредит становится по истечении 90 дней неплатежей, то есть сейчас пока мы видим результаты мая 2022 года», — рассказал гендиректор «Долгового консультанта» Денис Аксёнов.

16:35 В Бурятии мобилизовали мужчину, которого обвиняют в покушении на убийство с отягчающими обстоятельствами и разбое. Обвинение требовало арестовать его, но суд отпустил подозреваемого.

Все подробности читайте здесь.

15:37 22-летнему жителю Красноярска отказались выдать загранпаспорт под предлогом решения призывной комиссии региона. Об этом Тайге. инфо сообщил его родственник на условиях анонимности, предоставив копию уведомления от полиции.

В документе МВД ссылается на пункт 2 ст. 15 ФЗ №114 «О порядке выезда из РФ». По этой статье запрещено выезжать из страны тем, кто призван в армию или проходит альтернативную службу. Но молодой человек не получал никакой повестки.

«Вам отказано в оформлении паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами РФ, содержащего электронный носитель информации, — сказано в уведомлении. — Срок ограничения — до 7 декабря 2026 года. Решение принято призывной комиссией отдела военного комиссариата Красноярского края Советского района Красноярска».

Заявление на загранпаспорт красноярец подал 29 сентября через МФЦ.

15:10 Около 400 жителей Белгородской области эвакуировали в Московскую область из-за «участившихся обстрелов», сообщили в правительстве Подмосковья. Их разместили в пунктах временного проживания, в дорогу всем раздали сухпайки.

«Мы их организовали на базе наших детских муниципальных лагерей в Подольске, Щекове и Клину. Они полностью подготовлены и оборудованы для проживания, — уверяет министр социального развития региона Людмила Болатаева. — Размещение будет по семейному типу — для каждой семьи отдельный номер. Мы предоставляем пятиразовое питание, во всех пунктах временного размещения у нас работают медики. Семьи пробудут там столько, сколько им потребуется».

Жителей Белгородской области хотят трудоустроить в Подмосковье.

«Решили сменить обстановку, дома сейчас не спокойно, ПВО почти каждый день работает. Очень хотелось ко всему этому постоянно не прислушиваться. Успели взять теплые вещи и то, что нужно детям», — цитирует жительницу Белгородской области Марию Кузнецову пресс-служба правительства Подмосковья.

14:17 Женщина попыталась поджечь военкомат в Кемерове. Видео опубликовало сообщество «Инцидент Кемерово». По сведениям подписчиков, женщина кинула «пару коктейлей Молотова».

Судя по ролику, речь идет о военкомате по Ленинскому, Заводскому и Центральному районам Кемерова на улице Ленина, 17. Девушку задержали.







13:46 МВД РФ объявило в розыск политика Максима Каца***, говорится в базе ведомства. На это обратила внимание Медиазона*.

Политика объявили в розыск по неназванной «статье УК». 22 июля Минюст внес Каца в реестр физических лиц — «иностранных агентов». В графе с источником финансирования была указана Украина.

UPD: Кац*** уточнил, что дело возбуждено по ст. 207.3 УК («фейки» о ВС РФ), и он знает о нем уже несколько месяцев: «Узнал о нем забавно — заказал официальную справку об отсутствии судимости, там и было написано».

13:17 Мобилизованные жители Белгородской области попали в плен во время «спецоперации», сообщили губернатору Вячеславу Гладкову их родственники во «ВКонтакте». Им отвечает заместитель Гладкова.

«Вячеслав Владимирович! Мой сын и с ним еще 9 белгородцев попали в плен. Видео прислали сегодня, помогите», — написала мать одного из мобилизованных Анжела Жигалёва-Беляева на странице Гладкова.

«Здравствуйте, Вячеслав Владимирович, помогите вызволить брата из плена! Его и еще девять человек из Белгородской области!» — пишет сестра другого Алина Голубева и публикует присланное видео. На нем большинство из пленных 12 россиян были мобилизованы в Белгородской области.

«Меня зовут Мурашко Дарина Викторовна, я жена мобилизованного Мурашко Максима Васильевича, 26.01.1990 г. р ., который был мобилизован 24.09.2022 г. , — пишет женщина. — 14 октября выходил на связь и сообщил, что их отправляют в Луганскую область! Сегодня я узнала о том, что он попал в плен украинской армии! Прошу вас оказать содействия в освобождении моего мужа и совершении обмена. Просьба проинформировать меня о текущем положении и принятых мерах по этому вопросу».

«Вячеслав Владимирович, почему наших ребят, бросили командиры, и их взяли в плен? Главнокомандующий знает лично о таких поступках? И почему они не проходили подготовку две месяца, как положено, а их сразу отправили в горячие точки? Почему мы всегда слышим другие новости, а выходит, что правдивые узнаем из интернета!» — отметила пользовательница Лана Лана.

На сообщения отвечает вице-губернатор Иван Будлов, возглавляющий администрацию губернатора. «Губернатор регулярно связывается с Министерством обороны РФ, с Министерством иностранных дел РФ и с Ууолномоченным по правам человека в РФ. Данные структуры получили от нас информацию по военнопленным, в том числе по Мурашко М. В.», — ответил он Дарине Мурашко

«Меры уже предпринимаются. Все необходимые письма в сопутствующие министерства отправлены. Со всеми родственниками мы на связи. Как будет информация — дополнительно сообщим», — написал Будлов Алине Голубевой.

12:58 Мобилизованные жители Томской области записали коллективное обращение о проблемах со снаряжением. Их держат в лагере под Екатеринбургом.

Все подробности читайте здесь.

12:35 МВД РФ объявило в розыск сооснователя «Диссернета» и редактора data-отдела «Новой газеты» Андрея Заякина. Об этом говорится в базе ведомства.

Заякина разыскивают по неназванной «статье Уголовного кодекса». В августе Басманный суд Москвы назначил запрет определенных действий Заякину по делу о «финансировании экстремистской деятельности» (ч. 1 ст. 282.3 УК). По информации «Новой газеты. Европа», ему вменяют перевод в размере 1 тыс. рублей в «Фонд борьбы с коррупцией» (внесен в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена. Фонд уже ликвидирован).

12:30 Суд запретил отправлять в зону «спецоперации» жителя Читы, пока не вынесено решение по иску. Супруга требует отменить призыв по частичной мобилизации, так как мужчина не служил в армии.

При этом мужчина уже месяц находится в одной из воинских частей Забайкалья, пишет Чита.ру.

10:11 Мобилизованных сотрудников барнаульского завода «Сибэнергомаш-БКЗ» не отпускают домой, несмотря на выданные мужчинам брони. Об это рассказал «Холод».

Первые повестки мобилизованным пришли 24 сентября. Руководство завода уверяло, что все основания для получения отсрочки у сотрудников есть.

«Родственники тех, кто получил повестки, отговорили мужчин самостоятельно ехать в военкомат. В итоге с повестками они приехали на завод. Но, несмотря на обещание администрации предприятия помогать сотрудникам, оттуда их увезли в пункт сбора, а на заводе на следующий день раздали новую партию повесток», — рассказала сестра одного из мобилизованных.

Только на следующий день после отправки в «Сибэнергомаш-БКЗ» были подписаны документы, дающие заводу право на бронь для сотрудников. В список забронированных по оборонзаказу попали девять мобилизованных, но в чины Минобороны их проигнорировали.



«Сибэнергомаш-БКЗ» — это один из крупнейших в РФ производителей котельного оборудования.

С такой же ситуацией в начале октября столкнулись работники «Алтайвагона».

09:33 Корабли Черноморского флота «отбивают атаку» беспилотников в акватории Севастопольской бухты, утверждает глава Севастополя Михаил Развожаев.

«В городе никакие объекты не поражены», — добавил он.

09:26 На здании МВД Чехии в Праге вывесили баннер с изображением Путина в черном мешке для трупов, а также флагами Чехии и Украины. Фотографию опубликовал глава ведомства Вит Ракушан в своем твиттере.

«Мы знаем, кто наш друг, который прольет кровь даже за нашу свободу», — написал он.

Главное на утро 29 октября

• Министр обороны Р Ф Сергей Шойгу доложил Путину, что мобилизационное задание выполнено: «Оповещение граждан прекращено. Установленное Вами задание — 300 тыс. человек — выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется. Военные комиссариаты в рамках специальной военной операции продолжат мероприятия по укомплектованию войск только за счёт приёма добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту».

При этом никакого указа об окончании мобилизации Путин до сих пор не подписал. Хотя обещал, что призыв закончится к ноябрю.

Шойгу отметил, что среди мобилизованных оказалось более 27 тыс. предпринимателей и свыше 1,3 тыс. представителей органов власти. При этом добровольцами пошли по мобилизации лишь 13 тыс. граждан, то есть менее 4,5%. Средний возраст мобилизованных, по его словам, составил 35 лет.

218 тыс. жителей находятся на полигонах, 82 тыс. — уже в зоне «спецоперации». 41 тыс. из 82 тыс. уже «действует в составе подразделений».

• Минюст РФ объявил СМИ — «иностранными агентами» компанию-владельца сервиса чтения книг Bookmate, его гендиректора Андрея Баева, а также главу маркетингового отдела книжного сервиса и директора издательств Individuum и Popcorn books Алексея Докучаева.

В реестр физлиц — «иностранных агентов» добавили основательницу Дождя* Наталью Синдееву, ведущих этого телеканала Екатерину Котрикадзе и Владимира Роменского, а также адвоката Михаила Беньяша, политолога Тараса Березовца и журналиста Ивана Яковину. В графе сведений об «иностранном финансировании» у всех указана Украина.

• Адвокат журналистки Ксении Собчак Сергей Бадамшин заявил, что у нее нет и никогда не было статуса подозреваемой по делу о вымогательстве 11 млн рублей у гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, по которому проходят ее коммерческий директор Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский.

«Привлечены по этому делу только два лица. Это мне известно из материалов дела и следствия», — подчеркнул Бадамшин.

Суханова и Романовского подозревают по пункту «б» ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство в особо крупном размере). Их арестовали до 24 декабря.

• Великобритания с 1 января прекратит весь импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), объявили в британском МИДе.

СПГ транспортируется преимущественно по морю в танкерах.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**По версии Минюста РФ , входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ , является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.