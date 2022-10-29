СК подтвердил, что летчики в рухнувшем на Иркутск Су-30 были без сознания

Пилоты истребителя Су-30, упавшего на жилой район Иркутска, были без сознания перед катастрофой, подтвердили в Следственном комитете. Ведомство назвало одну из главных версий.

«Установлено, что экипаж потерпевшего крушение воздушного судна СУ-30 перестал выходить на связь по причине нахождения летчиков-испытателей в бессознательном состоянии, — сообщили в Восточном управлении СК РФ на транспорте. — В этой связи следствие проверяет версию о неисправности бортовой системы кислородного оборудования, вследствие чего оба летчика могли потерять контроль над его управлением».

Самолет Су-30 вечером 23 октября упал на двухэтажный жилой дом. Здание загорелось. В момент крушения людей в нем не было, жильцы не пострадали. Находившиеся в истребителе пилоты Максим Конюшин и Виктор Крюков погибли. Они проводили испытательный полет.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).