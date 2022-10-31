Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 240

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. В стране идет объявленная Владимиром Путиным «частичная» мобилизация.

12:44 Китайская корпорация Huawei решила прекратить поставки смартфонов в Россию и может окончательно уйти из страны, рассказали источники «Известий». Еще в июне компания объявила о закрытии своих официальных точек в РФ.

«На возможный уход Huawei из России указывает и то, что на „Циане“ недавно появилось объявление о сдаче в аренду московского офиса компании в бизнес-центре „Крылатские холмы“. В объявлении указано, что помещение будет свободно с 1 февраля 2023 года, а цена составит около 8 млн рублей в месяц», — также пишет издание.

По словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, Huawei уже перевезла своих сотрудников в Казахстан и Узбекистан.

12:28 В Новосибирской области вырос спрос на психологов. Количество таких вакансий увеличилось более, чем в два раза, подсчитали в сервисе по поиску работы hh.ru (исследование имеется в распоряжении Тайги.инфо).

«За период с марта по октябрь 2022 года количество вакансий для психологов выросло в Новосибирской области на 115% относительно аналогичного периода прошлого года, это более 150 предложений о работе, — рассказали в пресс-службе сервиса. — Чаще всего подобные вакансии открывают компании из направления „Наука и образование“ (11%), „Медицина, фармацевтика“ (10,5%) и „Информационные технологии, системная интеграция, интернет“ (3%)».

Средняя предлагаемая зарплата для психологов в регионе составила 27,5 тыс. рублей. Максимальные зарплаты достигают 100 тыс. рублей.

12:16 Главред госканала RT Маргарита Симоньян разглядела «пропаганду» ЛГБТ в сериале «Друзья». Она, учившаяся в США, теперь утверждает, что в первой серии знаменитого ситкома история одного из главных героев Росса, от которого жена ушла к другой женщине, подана «так сочувственно, что она молодец, а он не молодец».

Симоньян в эфире «Вечера с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1» также пыталась оправдать «спецоперацию» тем, что она идет «за наше право, чтобы наши дети были такими как мы, а не такими как они».

11:30 Солдат-срочников осеннего призыва не будут отправлять в зону «спецоперации», уверяют в Минобороны РФ . Об этом сообщил ведомственной газете «Красная звезда» начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России Евгений Бурдинский.

«Отмечу, что граждане, призванные на военную службу, не будут направляться для её прохождения в воинские части на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также не будут привлекаться к участию в специальной военной операции на Украине, — утверждает Бурдирнский. — Что касается военнослужащих по призыву, срок службы которых истёк, то их увольнение началось с октября. По состоянию на 31 октября, уволено из рядов Вооруженных Сил и направлено к местам проживания 19,5 тыс. человек».

11:00 Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф поучаствовал в акции памяти жертв политических репрессий. Он выступил на митинге у памятника жертвам массовых преследований, где также собрались студенты аграрного колледжа и Бурятского госуниверситета, которые вместе с преподавателями зачитывали имена и приговоры репрессированным.

Священнослужитель напомнил, что от репрессий, организованных властями, пострадали миллионы человек. Он заявил, что ныне живущие «должны сделать всё, чтобы такие времена не возвратились».

О политических преследованиях в современной России можете почитать здесь.





Главное на утро 31 октября

• Бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин направил в Генпрокуратуру РФ заявление с просьбой ограничить доступ к видеосервису YouTube, а также объявить «нежелательной» деятельность компании Google.

«YouTube наводнен фейками, направленными на дискредитацию российских военных, распространяет заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ, органов государственной власти и управления, а также патриотических сил», — утверждается в заявлении Пригожина.

Ни одного конкретного примера Пригожин не привел, а также не уточнил, что за «патриотические силы» и почему за их «дискредитацию» кого-то должны наказывать.

• Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайты «Теплицы социальных технологий» и русской службы The Moscow Times. Roskomsvoboda. По данным «Роскомсвободы», сайт The Moscow Times перестал открываться еще в апреле — тогда в реестр «запрещенных» внесли несколько отдельных ссылок на материалы проекта. Теперь заблокирован полностью.

Кроме того, повторно ограничен доступ к сайту норвежского издания Barents Observer, который был под блокировкой с 2019 года, и зеркалу издания «Усть-Кут 24» из Иркутской области.

• Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «глубоко обеспокоен» ситуацией с «зерновой сделкой» по вывозу украинского зерна, которую решила приостановить Россия.

НАТО призывает РФ пересмотреть свое решение и прекратить «использовать продовольствие в качестве оружия». Продовольствие должно дойти до тех, кто в нем больше всего нуждается, отметила пресс-секретарь альянса Оана Лунгеску.

• Акции памяти жертв политических репрессий прошли в Новосибирске и Томске. Полиция не вмешивалась.

Десятки людей рассказывали истории своих репрессированных родных, поименно зачитывали списки жертв. Они напомнили, что, нужно объединяться и противостоять злу.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**По версии Минюста РФ , входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ , является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.