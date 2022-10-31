Новосибирский минздрав рассказал о состоянии сбитого депутатом ребенка

© vk.com/act54

Стали известны подробности о состоянии ребенка, попавшего под колеса автомобиля депутата Татарского райсовета Сергея Мамонтова. Мальчик находится в реанимации.

«Состояние ребенка стабильно тяжелое, он находится в реанимации центральной районной больницы, ему оказывается вся необходимая помощь, — рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. — Также помощь врачам районной больницы оказывает Консультационный центр областной клинической больницы».



ДТП случилось 30 октября. Судя по опубликованному видео, мужчина за рулем Toyota RAV4 буквально переехал мальчика, подошел к нему, затем спокойно сел в машину и уехал. Позже, как утверждают в МВД, 67-летний водитель сам пришел в отдел.



Освидетельствование показало, что мужчина был трезв. Возбуждено два административных дела по 12.24 (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с ДТП), сообщили в прокуратуре.

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Сергей Мамонтов — директор «Татарского дорожно-ремонтно-строительного управления» (местного филиала крупного господрядчика «Новосибирскавтодора»). Он входит в «Единую Россию». Избирался в райсовет по округу №6. «Единая Россия» пообещала исключить из партии Мамонтова.