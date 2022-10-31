Суд продлил кемеровскому журналисту Андрею Новашову запрет на общение с Тайгой.инфо

© Предоставлено знакомыми Новашова

Суд в Кузбассе продлил журналисту Андрею Новашову запрет определенных действий, в том числе на общение с несколькими СМИ. Мужчине вменяют «фейки» о ВС РФ за репост статьи о Мариуполе. Он полностью отрицает вину.

Рудничный районный суд Прокопьевска отклонил ходатайство защиты Новашова и продлил ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили Тайге.инфо слушатели заседания. Журналисту запрещено пользоваться средствами связи, а также общаться с Тайгой.инфо, а также с редакциями Сибирь.Реалии* и Радио Свобода*.

Новашов работал с изданиями в качестве внештатного автора.

Адвокат в своем ходатайстве заявила, что наложенные запреты нарушают право Новашова на защиту, не дают ему работать по профессии, а также встать на учет в Центр занятости. Но судья Ольга Лучанкина отклонила заявление.

Новашов стал первым российским журналистом, оставшимся в стране, в отношении которого возбудили уголовное дело по новой статье о «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ» (ст. 207.3 УК). Ему вменили репост статьи о Мариуполе.

Андрей Новашов полностью отрицает вину.

В качестве свидетелей обвинения суд допросил предпринимателя и активиста «Национального освободительного движения» («НОД») Александра Башмакова и безработного Евгения Устянина. Первый заявил, что дает показания по делам об экстремизме «два-три раза в год» (в частности, его использовали по делам кемеровского блогера Максима Лаврентьева из «Не будь инертным» и оппозиционного политика Вячеслава Чернова). Второй утверждал, что увидел посты Новашова «ВКонтакте» и сообщил о них своему знакомому по имени Стас, который работает в МВД.

Лингвистическую экспертизу постов журналиста во «ВКонтакте» готовила сотрудница УФСБ по Кемеровской области

Еще до запрета на общение с Тайгой.инфо, Новашов рассказал о порванной повестке о неразглашении, запрете на профессию, а также о том, почему считает обвинения надуманными. Он также объяснил, почему пользователям «ВКонтакте» лучше пользоваться спичками, а не зажигалкой.

Читайте также: Первый российский журналист под уголовным делом о «фейках» про ВС РФ: «Все происходящее — одна большая подлость»

*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.