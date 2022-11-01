Сын красноярского губернатора обжаловал арест в России

© vk.com/uss_av. Александр Усс

Сын красноярского губернатора Александра Усса Артём не стал обжаловать решение российского суда о своем аресте. Ранее его задержали в Италии по требованию властей США, которые обвинили его в уклонении от санкций и отмывании денег. ОБНОВЛЕНО: после публикации новости официальные данные изменились, в суде указали, что апелляционная жалоба все-таки была подана.

Решение Мещанского райсуда Москвы об аресте Артёма Усса вступило в силу 1 ноября. Оно было вынесено 27 октября и не обжаловано, говорится в карточке дела.

UPD (18:50) Карточку дела на сайте суда изменили. Из нее удалено сообщение, что решение вступило в силу, и там теперь указано, что решение было обжаловано 31 октября. В связи с этим заголовок изменен.

В России Усса-младшего обвинили по ч. 4. ст. 174 УК (отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, организованной группой в особо крупном размере). Ему грозит до семи лет лишения свободы. Он объявлен в федеральный розыск.

Ранее США предъявили пяти гражданам РФ обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. В списке оказались Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин, Сергей Туляков и Артем Усс, сообщил Минюст страны.



«17 октября Орехов и Усс были арестованы в Италии по просьбе США и ждут экстрадиции», — говорится в заявлении.

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Обвинения предъявлены также двум нефтетрейдерам — Хуану Фернандо Серрано Понсе, известному следствию как Хуанфе Серрано, и Хуану Карлосу Сото. Они «в рамках преступной схемы» заключали незаконные нефтяные сделки c находящейся под американскими санкциями с 2019 года венесуэльской государственной нефтегазовой компанией PDVSA, считает прокуратура.

По версии следствия, обвиняемые получали доступ к оборонным технологиям американских компаний, «контрабандой транспортировали миллионы баррелей нефти и отмывали десятки миллионов долларов для российских олигархов, организаций, попадающих под санкции, и крупнейшего в мире энергетического конгломерата».

Орехов был совладельцем, гендиректором и управляющим директором расположенной в Гамбурге компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau (NDA,), которая занималась торговлей промышленным оборудованием и сырьем. Другим владельцем NDA называется Артем Усс. Кузургашева занимала должность генерального директора «одной из подставных компаний в этой схеме» и работала в NDA под руководством Орехова.



Губернатор Красноярского края Александр Усс считает, что предъявленное его сыну Артему имеет «политический окрас».

«Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России», — заявил Усс в своем телеграм-канале.

Артем Усс регулярно получает госконтракты на поставку угля в различные учреждения Красноярского края. Ему принадлежит ООО «Сибуголь» (среди совладельцев также Денис Чигрин, Алексей Тихомиров и кипрская «Седрик Энтерпрайзис Лимитед»). Выручка компании в 2021 году составила 3,8 млрд рублей, чистая прибыль — около 700 млн.

Уссу-младшему также принадлежит доля в УК «СМ.Сити», где один из совладельцев — Юрий Коропачинский.