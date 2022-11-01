Сын красноярского губернатора обжаловал арест в России

© vk.com/uss_av. Александр Усс
Сын красноярского губернатора обжаловал арест в России
01 Ноя 2022, 10:46

Сын красноярского губернатора Александра Усса Артём не стал обжаловать решение российского суда о своем аресте. Ранее его задержали в Италии по требованию властей США, которые обвинили его в уклонении от санкций и отмывании денег. ОБНОВЛЕНО: после публикации новости официальные данные изменились, в суде указали, что апелляционная жалоба все-таки была подана.

Решение Мещанского райсуда Москвы об аресте Артёма Усса вступило в силу 1 ноября. Оно было вынесено 27 октября и не обжаловано, говорится в карточке дела.

UPD (18:50) Карточку дела на сайте суда изменили. Из нее удалено сообщение, что решение вступило в силу, и там теперь указано, что решение было обжаловано 31 октября. В связи с этим заголовок изменен.

В России Усса-младшего обвинили по ч. 4. ст. 174 УК (отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, организованной группой в особо крупном размере). Ему грозит до семи лет лишения свободы. Он объявлен в федеральный розыск.

Ранее США предъявили пяти гражданам РФ обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. В списке оказались Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин, Сергей Туляков и Артем Усс, сообщил Минюст страны.

«17 октября Орехов и Усс были арестованы в Италии по просьбе США и ждут экстрадиции», — говорится в заявлении.

179505

Обвинения предъявлены также двум нефтетрейдерам — Хуану Фернандо Серрано Понсе, известному следствию как Хуанфе Серрано, и Хуану Карлосу Сото. Они «в рамках преступной схемы» заключали незаконные нефтяные сделки c находящейся под американскими санкциями с 2019 года венесуэльской государственной нефтегазовой компанией PDVSA, считает прокуратура.

По версии следствия, обвиняемые получали доступ к оборонным технологиям американских компаний, «контрабандой транспортировали миллионы баррелей нефти и отмывали десятки миллионов долларов для российских олигархов, организаций, попадающих под санкции, и крупнейшего в мире энергетического конгломерата».

Орехов был совладельцем, гендиректором и управляющим директором расположенной в Гамбурге компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau (NDA,), которая занималась торговлей промышленным оборудованием и сырьем. Другим владельцем NDA называется Артем Усс. Кузургашева занимала должность генерального директора «одной из подставных компаний в этой схеме» и работала в NDA под руководством Орехова.

Губернатор Красноярского края Александр Усс считает, что предъявленное его сыну Артему имеет «политический окрас».

«Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России», — заявил Усс в своем телеграм-канале.

Артем Усс регулярно получает госконтракты на поставку угля в различные учреждения Красноярского края. Ему принадлежит ООО «Сибуголь» (среди совладельцев также Денис Чигрин, Алексей Тихомиров и кипрская «Седрик Энтерпрайзис Лимитед»). Выручка компании в 2021 году составила 3,8 млрд рублей, чистая прибыль — около 700 млн.

Уссу-младшему также принадлежит доля в УК «СМ.Сити», где один из совладельцев — Юрий Коропачинский.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Фальшивые документы о родственниках присылали»: в Новосибирске почтили память жертв политрепрессий «Фальшивые документы о родственниках присылали»: в Новосибирске почтили память жертв политрепрессий
Последние материалы
01 Ноя, 14:38
Новосибирцы проигнорировали угрозы представительницы ОНФ и продолжили кататься в «закрытых» скейт-парках
01 Ноя, 14:28
Бетонная плита задавила насмерть пациента психоневрологического интерната в Новосибирской области
01 Ноя, 13:08
Подросток забил до смерти собутыльника вместе с друзьями в Туве
01 Ноя, 12:45
Один из лучших мастеров Бурятии по чеканке был мобилизован и погиб
01 Ноя, 12:00
Новосибирских и кузбасских заключенных начали вербовать в ЧВК «Вагнер»
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования