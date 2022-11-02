Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 242

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

13:43 Нидерландский холдинг Veon объявил о начале процесса продажи мобильного оператора «Вымпелком» (работает в РФ под брендом «Билайн»).

«Руководство Veon изучает возможные варианты, стремясь обеспечить достижение оптимального результата для всех заинтересованных сторон, включая Veon, ее российские подразделения, акционеров, кредиторов, клиентов и сотрудников, работающих как в России, так и за ее пределами», — говорится в заявлении компании.



Источник «Коммерсанта», знакомый с ситуацией, утверждает, что речь может идти о передаче управления российским бизнесом местному топ-менеджменту.

На компанию было наложено множество регуляторных ограничений в связи с тем, что акционером является иностранный холдинг из «недружественной» юрисдикции, отметили в пресс-службе «Вымпелкома»: «Это привело к тому, что компания находится в менее выгодном положении по сравнению с другими игроками телеком-рынка».

Выручка оператора в 2021 году составила 286,2 млрд рублей. Чистая прибыль — 3 млрд.

13:31 Депутат Госсовета Коми Виктор Воробьев* (КПРФ) попросил Путина подписать указ о завершении мобилизации. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что после того, как Путин, «поговорил с юристами», было решено, что указе «не нужен».

«Вместе с тем проверить, нужен ли указ, очень просто. К примеру, завтра вас мобилизуют и вы пойдете в суд. На что вы будете ссылаться? Чему будет противоречить решение призывной комиссии? Ведь указ о мобилизации действует, не отменён и не утратил силы, — отметил Воробьёв в своем телеграм-канале. — На протяжении всей мобилизационной кампании публичные заявления чиновников зачастую расходились с документами, а объективная реальность — с не зафиксированными на бумаге обещаниями. Многочисленные „товарищ военный комиссар, произошла чудовищная ошибка!“ и постоянный поток ходатаев в приемных гарнизонных прокуратур служили тому наглядным подтверждением».

«В мой адрес поступают обращения граждан, обеспокоенных тем, что несмотря на ваше устное заявление о завершении мобилизации, в настоящее время отсутствует правовая определенность в соответствующем вопросе, — говорится в обращении Воробьёва Путину. — В частности, ваш пресс-секретарь, комментируя сообщения о продолжении вручения повесток и задержании россиян на границе с Белоруссией, заявил, что „есть определенная инерция“ в работе военкоматов, по сути, подтвердив, что имеют место случаи проведения мобилизационных мероприятий и после объявления о завершении мобилизации».

Если же есть иной правовой акт о прекращении призыва по мобилизации, Воробьёв попросил Путина предоставить его копию.

12:19 Роскомнадзор протестирует систему распознавания лжи по видео. Сервис Expert на основе искусственного интеллекта разрабатывает Национальный центр когнитивных разработок ИТМО для Главного радиочастотного центра (подведомствен Роскомнадзору), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Система Expert якобы анализирует видео или аудио, оценивая уверенность, уровень внутренней и внешней агрессии, конгруэнтность (уровень согласованности информации, передаваемой вербальным и невербальным способом) и противоречивость, сравнивает слова с научными статьями и высказываниями других специалистов. Она «заточена на работу с английским языком, но показатели уверенности, агрессивности, конгруэнтности можно извлечь на любом языке», рассказали в ИТМО.

«Доработка системы для получения текста из речи на русском языке стоит в ближайших планах», — сказал руководитель научно-исследовательской лаборатории «Когнитивная невербалика» в ИТМО Олег Басов.

Система, как он уверяет, прошла предварительное тестирование в преддверии выборов в Сенат США: «Мы проанализировали опубликованные на YouTube интервью шести кандидатов на предмет противоречивости, агрессии и уверенности в себе». По его словам, в заявлениях трех кандидатов система якобы обнаружила скрытую агрессию, а одного из них удалось уличить во лжи.

Сервис также представляет интерес представляет интерес для оперативного выявления «дипфейков», утверждают в Главном радиочастотном центре.

Deepfake — метод синтеза данных, который позволяет заменять в оригинальных видео элементы изображения. Технология позволяет создавать фейковые записи с заявлениями известных личностей.

12:07 Власти Новосибирской области не отменят частичный запрет на продажу алкоголя, введенный под предлогом мобилизации, до указа Путина об ее окончании или иного документа, «объявляющего о завершении частичной мобилизации». Об этом сообщили в пресс-службе правительства сайту НГС.

При этом сам Путин признался, что даже не думал подписывать указ для завершения мобилизации после объявления об этом со стороны министра обороны Сергея Шойгу: «Поговорю с юристами об этом. Но она точно завершена, точка поставлена». Позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что такой документ не нужен: «Точка поставлена. Частичная мобилизация завершена. Телеграммы разосланы в военкоматы».

Напомним, что ограничения на розничную продажу алкоголя в Новосибирске действуют в радиусе 1 км от Новосибирского высшего военного командного училища, где находится сборный пункт для мобилизованных из регионов Сибрии, и в 300 метрах от военкоматов. Частичный сухой закон ввели и в других регионах.

11:30 Улицу в Барабинске предложили назвать в честь известного советского правозащитника Анатолия Марченко, погибшего после голодовки и пыток.

Все подробности читайте здесь.



11:00 Около 30 жителей Барабинского района, которые добровольно пришли в военкомат, мобилизовали в армию. 28 октября их привезли на сборный пункт в Новосибирское высшее военное командное училище, но вернули назад, сообщил Тайге. инфо их знакомый.

В лагере им сказали, что «мест для размещения нет». Все подробности читайте здесь.

Главное на утро 2 ноября

• «Единая Россия» заявила, что инициатива ее депутатов Госдумы и сенаторов о введении уголовной ответственности за уклонение от мобилизации «утратила свою актуальность». Ранее несколько парламентариев решили внести такой законопроект.



«Инициатива о введении ответственности за уклонение от военной службы в период мобилизации, действительно, рассматривалась в самом начале объявления частичной мобилизации. Целью ее было — выровнять ответственность за уклонение между призывниками и мобилизуемыми гражданами. На сегодняшний день частичная мобилизация завершена. Данная инициатива утратила свою актуальность. Государственной Думой она не рассматривается», — говорится в совместном комментарии председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова и председателя комитета по безопасности Василия Пискарева, которых «Известия» и называли соавторами документа.

• Политика Алексея Навального в седьмой раз поместили в штрафной изолятор (ШИЗО) владимирской колонии №6.

«Отсидел в ШИЗО 14 суток. Отдохнул 6 дней в отряде СУОН. Ну и всё, хватит. А то расслабиться можно. Снова дают 11 суток ШИЗО, так как «плохо убирал прогулочный двор и оскорбил оперуполномоченного лейтенанта Неймовича, обратившись к нему «лейтенант Неймович», а не по имени-отчеству», — сказано в твиттере Навального.

• Суд начал рассматривать дело жителя Красноярского края Сергей Улукшонова, которого обвиняют в попытке вступить в украинскую армию. На него завели дело о приготовлении к участию в деятельности иностранного вооруженного формирования в целях, противоречащих интересам России (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК).

Утверждается, что 8 апреля Улукшонова задержали при попытке перейти беларуско-украинскую границу и передали сотрудникам управления ФСБ по Брянской области. «Коммерсант» узнал, что мужчина признал вину и написал явку с повинной.

• «Новая газета. Европа» подсчитала на основе открытых данных, что с 21 сентября, когда в России погиб как минимум 101 мобилизованный. Издание ссылается на сведения властей, сообщения в СМИ и соцсетях.

При этом пятая часть — 23 человека — умерли, не доехав до фронта. «Причинами смерти становились драки, алкоголь, наркотики, самоубийства и несчастные случаи», — пишет издание.

Наибольшее число погибших по регионам: 22 из Свердловской области, 13 из Челябинской, девять из Волгоградской, восемь из Красноярского края и семь из Ростовской области.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**По версии Минюста РФ , входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ , является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.