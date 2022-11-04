Генерала Лапина убрали с поста командующего сибирскими военными

© mil.ru. Андрей Лапин (справа)

Андрей Лапин покинул должность командующего Центральным военным округом, который объединяет сибирские формирования. В Минобороны утверждают, что пока он ушел временно.

Врио командующего Центральным военным округом (ЦВО) назначен генерал-майор Александр Линьков. Из формулировки «врио» (а не «и.о.») следует, что Андрей Лапин снят с должности, хотя «Коммерсанту» сообщили в пресс-службе ЦВО, что Линьков назначен «на время отсутствия» Лапина.

По данным Ura.ru, Лапин ушел в трехнедельный отпуск. «Лапин ушел в трехнедельный отпуск. Все нормально, просто ему дали время отдохнуть (генерал с первых дней спецоперации на передовой). В начале следующей недели он полетит в госпиталь, подлечится, потом еще неделю отдохнет и вернется в строй», — утверждает источник издания в Минобороны.

Ранее сообщалось, что Лапина могли снять и с должности командующего группировкой российских войск «Центр» в «спецоперации» в Украине.

Александр Лапин — командующий Центрального военного округа, который, в том числе объединяет сибирские воинских части. Его неоднократно критиковали глава Чечни Рамзан Кадыров и бизнесмен Евгений Пригожин, который недавно признался в создании ЧВК «Вагнер».

«Я задаюсь вопросами: никого не интересует, каким образом Лапин получил звезду за взятие Лисичанска, в котором он даже не был? Никого не интересует, как он умудрился сдать Красный Лиман и почему не было проверки? Никого не интересует, как он умудрился открыть брешь для противника и почему снова не было проверки? Никого не интересует, где он сейчас находится? Никого не интересует, кто его так хорошо прикрывает?» — писал Кадыров.

Генерал-полковник Лапин родился в 1964 году в Казани. Окончил Казанское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск и Военную академию Генштаба. Возглавлял Общевойсковую академию ВС РФ. Назначен назначен командующим Центрального военного округа в ноябре 2017 года. Штаб округа находится в Екатеринбурге. Летом 2022 года Путин присвоил Лапину звание Героя России. Кадыров утверждает, что генерал был награжден за взятие Лисичанска.