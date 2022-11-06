Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 246

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

16:40 Бизнесмен Евгений Пригожин подтвердил создание в Курской и Белгородской областях России центров подготовки ополченцев.

«Да, действительно, мы создаем центры подготовки ополченцев. На мой взгляд, ополчение должно состоять из первой линии, которая полностью лежит на жителях данной области. Для того, чтобы обеспечить материальную составляющую ополчения, я считаю, нам не нужно обращаться к госорганам, а возложить ответственность на региональный бизнес», - цитирует пресс-служба компании «Конкорд» слова Пригожина.

Бизнесмен считает, что работники предприятий должны «нести службу в окопах»: «Если ты владелец небольшого завода, на котором работает 100 человек, и из них 50 - половозрелые самцы, то 25% должны нести службу в окопах, а 75% продолжать свою трудовую деятельность. И так по кругу - одна неделя в окопах, три дома и на производстве. В этом случае, когда враг придёт на русскую землю, все 100% встанут на защиту своей страны».

Полный ответ ниже:

16:00 В Смоленской области егерь погиб во время охоты с участием префекта ЦАО Москвы Владимира Говердовского, сообщает Baza.

Говердовский 4 ноября якобы охотился на кабана в охотхозяйстве недалеко от деревни Ивино. Егерь Василий Андреев загонял зверя.

Пуля срикошетила и попала в егеря, мужчина скончался в машине скорой помощи.

По информации Рен ТВ, возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. Впрочем, по данным Baza, Говердовский проходит по делу в качестве свидетеля.

15:15 Средняя стоимость новостроек на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в начале ноября, по данным «ЦИАН.Аналитика», составила 137 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись за месяц на 0,2%.

Эксперты «Этажей» подсчитывают, что в России в целом средняя стоимость новостроек сейчас 102,5 тыс. руб. за 1 кв. м, за месяц показатель вырос на 1,72%. В большинстве крупных городов цены на жилье достигли предела покупательной способности, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на директора департамента продаж «Этажей» Сергея Зайцева.

Избежать прямого снижения цен застройщики пытаются путем различных скидок и акций, объявлений с которыми стало на треть больше.

14:55 По случаю 60-летия Электрохимического завода Зеленогорска (Красноярский край) некоторые работники предприятия получили госнаграды, следует из официального релиза. А вот неофициальная часть прошла с полуголыми танцовщицами и стриптизером. Видеозаписи с корпоратива кто-то слил в сеть. Подробнее здесь.

14:15 Взрыв предмета, похожего на гранату, произошел около кафе в забайкальском городе Шилка. Задержан подозреваемый - это местный житель.

«Вечером 5 ноября 2022 года в Шилке около одного из местных кафе подозреваемый в ходе конфликта с несколькими мужчинами привел в действие неустановленное взрывное устройство, в результате чего четверо человек получили травмы», - рассказали в СК.

Подробнее тут.

13:35 Чиновники в Костромской области раздали рекомендации священнослужителям, о чем говорить на религиозных службах 4 ноября.

Письмо от местного митрополита с рекомендациями от чиновников опубликовал богослов Андрей Кураев. Там в частности написано, что нужно упомянуть, что люди разных конфессий сражаются «бок о бок на передовой», а также провести проповеди «во славу российского воинства».

Митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт 4 ноября сравнил современность с временами Смуты. В своем речи он отметил важность единства и нормального госуправления, потому что иначе, по его словам, появятся интервенты, чтобы захватить государство. И, как по методичке, напомнил, что в стране дружно уживаются люди разных конфессий, разных национальностей.

«Мы молимся сегодня о сохранении единства, и на каждом богослужении читаем молитву, с одной стороны, о скорейшем наступлении мира, с другой стороны, о победе нашего воинства...», — сказал митрополит.

13:00 В Белгородской области продлен желтый (высокий) уровень террористической опасности. Продлевается и запрет на запуск петард и фейерверков.

«До 21 ноября на территории Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан. Также на две недели продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов», — сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

11:00 Владимир Путин подписал изменения в Трудовой кодекс, позволяющие уволить сотрудников, если их работодатель (физлицо или единственный учредитель юрлица) будет мобилизован — на случай, если он не передал кому-нибудь свои полномочия.

Главное на утро 6 ноября

• Военнослужащий Станислав Ионкин, вернувшийся со «спецоперации», стал подозреваемым в пожаре в костромском клубе «Полигон». Он был ранен в Украине при перевозке боеприпасов — при обстреле его выбросило из машины, он сломал ногу. После этого Ионкина отправили в госпиталь в Астраханской области, затем он вернулся в Костромскую область, долгое время находился на больничном и в начале ноября отправился опять в воинскую часть для прохождения медкомиссии.

В ночь на 5 ноября Ионкин пошел в клуб «Полигон», где мог устроить фейерверк, который привел к пожару и гибели 13 человек. Кроме того, ТАСС со ссылкой на источники пишет, что задержанный, мог несколько раз выстрелить в клубе из охотничьей ракетницы. Молодого человека обвиняют в причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК).

Жена Ионкина Евгения сказал «Верстке»: «Задайте вопрос военной части, почему контуженный военный оказался в военной части, а так же вопрос о том, почему он вообще был за пределами их здания».

Вторым задержанным оказалась директор ООО «Империя», которая организовывала работу клуба. Ее подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК).

• Черемушкинский районный суд Москвы арестовал активиста и бывшего муниципального депутата Михаила Кригера на месяц и 28 дней по статье об «оправдании терроризма» (ч. 2 ст. 205.2 УК). По данным Sota, дело завели из-за статьи, которую Кригер опубликовал в соцсетях еще в 2020 году.

В июле его Кригера задерживали из-за наклеек на автомобиле «Навальный — мой президент» и «Я против Путина. Я — за Навального», после чего обвинили в неповиновении полицейским и арестовали на 10 суток.

Кригеру грозит до семи лет лишения свободы.

• Родственники мобилизованных жителей Воронежской области попросили губернатора помочь солдатам, которых могли бросить в ЛНР. Они собрались у здания прокуратуры в Воронеже и записали видеообращение, передает «Верстка».

«Мы хотели бы обратиться к губернатору и вышестоящим инстанциям с просьбой о помощи нашим мобилизованным, которые убыли с военной части в сторону Валуек. В день, когда их привезли, их поставили на передовую линию. Командование покинуло поле боя и убежало, обосновав это тем, что скоро вернется и предоставит мобилизованным их вещи, — утверждает одна из авторов обращения Ирина Попова. — Через 40 минут они не вернулись, и начался обстрел гранатометами, минометами и другим оружием».

Ранее двое мобилизованных сообщили изданию о возможных потерях в районе Макеевке среди призванных в Воронежской области. Минобороны РФ или воронежский губернатор это пока не комментировали.

• Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не считает, что Россия применит ядерное оружие в Украине. Об этом он сказал турецкому телеканалу NTV.

«Риск применения Россией ядерного оружия в Украине невелик, но последствия будут огромными, поэтому мы относимся к этому очень серьезно», — заявил генсек.

По мнению Столтенберга, Кремль ведет себя безответственно и безрассудно.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**По версии Минюста РФ , входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ , является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.