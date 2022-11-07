Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 247

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

12:28 Сибирской полиции понадобились беспилотные летательные аппараты. К ним закупают и бензиновые генераторы. Общая начальная цена около 25 млн рублей.

Все подробности читайте здесь.

11:47 Два человека погибли из-за обрушения балкона общежития в Сочи. Еще один госпитализирован в тяжелом состоянии, передает «Интерфакс».

Здание было построено в 1958 году и не считалось аварийным.

11:39 Центральный районный суд Новосибирска прекратил уголовное дело несовершеннолетнего жителя города, которого обвиняли по ч.1 ст. 207.3 УК («фейки» о ВС РФ), сообщили «Сетевые свободы».

СК возбудил дело за репост в местный Telegram-чат сообщения советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка о жертвах при захвате Запорожской АЭС. Молодой человек не признал вину.

«Несколько лингвистических экспертиз показали отсутствие утверждений о проверяемых фактах в посте самого обвиняемого, поясняет адвокат Егор Солунин. Текст содержал лишь призыв к обсуждению этой новости. Вместе с прекращением дела суд обязал бывшего обвиняемого до 7 декабря с 22 до 6 часов утра находиться под надзором мамы», — рассказали в «Сетевых свободах».

Это уже второе прекращенное уголовное дело о «фейках» про ВС РФ.

11:35 Минпромторг РФ запретил параллельный импорт парфюмерии и косметики Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase, потому что бренды готовы возобновить поставки в Россию. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

10:59 Губернатор Приморья Олег Кожемяко («Единая Россия») назвал письмо дальневосточных морпехов с жалобами на действия командования «вбросом со стороны украинских спецслужб». При этом об обращении написали именно российские провластные источники, в том числе сотрудник ВГТРК Александр Сладков.

«Мы направили это обращение компетентным органам и в военную прокуратуру для выяснения ситуации. Не исключено, что это вброс со стороны противника — украинских спецслужб», — цитирует Кожемяку его пресс-служба.

Ранее военнослужащие 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота направили губернатору Приморья Олегу Кожемяко письмо с жалобами на действия командования. Об этом сообщили «военкор» ВГТРК Александр Сладков, бывшая советник Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова и другие провластные источники.

«Письмо не привожу. Суть его передана в Минобороны России. Оригинал в Приморье. Сказано: большие потери, невозможность донести в высшее руководство информацию о наших высоких бесполезных потерях в людях и в технике. Цифры у меня есть, но дальше это дело Генеральной прокуратуры», — утверждает сотрудник госканала ВГТРК Сладков.

Сам текст письма опубликовал телеграм-канал Grey Zone. В нем звучат фамилии «генерала Мурадова» и «его корефана земляка Ахмедова».

10:41 Мэрия Красноярска предложила сократить траты на финансирование СМИ, празднование Нового года, покупку машин и «дорогостоящие выступления эстрадных артистов на общегородских мероприятиях», чтобы помочь мобилизованным, сообщили в пресс-службе.

Планируется сэкономить около 39 млн рублей. «Это стало возможным благодаря оптимизации расходов с учётом экономических условий и необходимости поддержки мобилизованных и их семей», — отметили в мэрии.

Поправки в бюджет внесут в горсовет. По последней редакции городского бюджета, расходы составят 52,55 млрд рублей, доходы — 51,09 млрд.

10:24 Начальник управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев, который курировал многие избирательные кампании последних лет, вместе с тремя другими «экспертами» опубликовал научную статью «Восприятие базовых ценностей, факторов и структур социально-исторического развития России (по материалам исследований и апробации)». Она опубликована в «Журнале политических исследований».

Исследование строится на опросе 70 человек из числа студентов МГУ и ВШЭ, а также преподавательского состава конференции в Севастополе, пишет «Ъ». Они ответили на вопросы о том, что такое российская государственность, что будет в стране через 10 лет, какое «у нас будущее».

Авторы пришли к выводу, что ценностной доминантной для российской семьи якобы является народ России, который сам является «семьей семей». Среди предложенных метафор будущего — сожженная вторая часть «Мертвых душ», среди концепций современного государства — «Родина-Мать с лазерным мечом», среди концепций будущего — «Россия — мировой „страж добра“».

Исследователи по итогам дискуссий сформировали «пентабазис» — «человек — семья — общество — государство — страна. Для каждого уровня придумали ценностные доминанты. (для страны — это патриотизм, для государства — доверие к институтам власти, для семьи — народ России, для общества — согласие, для человека — созидание). «Был озвучен тезис, что европейское общество индивидуалистично, а у нас основная ценность: семья+семья с друзьями, что ведет к возникновению тезиса «семья как уровень». Ценностная доминанта: народ РФ — это семья семей. Стимулирование рождаемости и понятие «большой семьи»», — сказано в произведении Харичева.

Александр Харичев — выходец из Костромского высшего военно-командного училища химической защиты. Работал там психологом, а в 1996—2001 годах трудился «начальником группы отдела морально-психологического обеспечения» в одном из военных научно-исследовательских центров Минобороны Р Ф . И после этого сразу же попал в администрацию президента РФ, занимал различные должности в аппарате полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, полпредом Путина там до 2005 года был Сергей Кириенко (нынешний замглавы администрации президента). Позже Харичев трудился у Кириенко в «Росатоме», а когда тот перешел в администрацию президента, занял должность замначальника управления президента РФ по внутренней политике, курировал подготовку к выборам президента в 2018-м, которые запомнились недопуском Алексея Навального и травлей представителя КПРФ Павла Грудинина на федеральных каналах.

В июне 2018-м Путин назначил Харичева начальником управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета.

Главное на утро 7 ноября

• Родственники мобилизованных жителей Воронежской области, которые ранее потребовали вернуть солдат с передовой, встретились с губернатором Воронежской области Александром Гусевым, сообщили они «Вёрстке».

«Мы прямо при Гусеве звонили нашим ребятам, и они подтвердили ему всё, что мы рассказывали про их реальное положение», — рассказала мать одного из мобилизованных Оксана Холодова. Родители также написали «коллективное письмо» и индивидуальные заявления. Военные получило от родственников «отдельные списки» мобилизованных мужчин и пообещали «в течение трех суток» вывести их из зоны боевых действий и отправить в госпиталь, где, помимо всего прочего, проверят «состояние их психики».

• Военнослужащие 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота направили губернатору Приморья Олегу Кожемяко письмо с жалобами на действия командования. Об этом сообщили «военкор» ВГТРК Александр Сладков, бывшая советник Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова и другие провластные источники, а сам текст письма опубликовал телеграм-канал Grey Zone.

«Письмо не привожу. Суть его передана в Минобороны России. Оригинал в Приморье. Сказано: большие потери, невозможность донести в высшее руководство информацию о наших высоких бесполезных потерях в людях и в технике. Цифры у меня есть, но дальше это дело Генеральной прокуратуры», — утверждает сотрудник госканала ВГТРК Сладков.

В тексте звучат фамилии «генерала Мурадова» и «его корефана земляка Ахмедова».

• Настоятель патриаршего подворья при штабе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) и советник председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с ВС РФ Михаил Васильев погиб в зоне «спецоперации», пишет РПЦ.

В конце октября Васильев в эфире телеканала «Спас», отвечая на вопрос, что делать женщинам, которые не хотят отправлять своих детей на фронт, посоветовал рожать больше: «Если дама исполняет эту заповедь божью „Плодитесь и размножайтесь“, отказалась от, соответственно, искусственных средств прерываний беременности в самом широком спектре, то, очевидно, ребёночек у нее будет не один, а больше. А значит, ей будет не так больно и страшно с ним расставаться, пусть даже на время».

• Российские разработчики беспилотного аэротакси Hover приступили к его сертификации как гражданского воздушного судна. Планируется, что первые коммерческие полеты начнутся в 2025 году, сообщил РИА Новости гендиректор компании Александр Атаманов

Модель представляет собой двухместный дрон с вертикальным взлетом и посадкой, который способен подниматься на высоту до 150 метров и разгоняться до скорости 200 километров в час. Заряда батареи хватает на 40 минут.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**По версии Минюста РФ , входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ , является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

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