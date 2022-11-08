Новосибирский добровольческий батальон «Вега» отправят на фронт в декабре

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Именной батальон «Вега», формируемый из добровольцев в Новосибирской области, убывает в зону проведения «спецоперации» в декабре, сообщил вице-спикер заксобрания Андрей Панфёров.

О планах направить в декабре батальон в зону проведения «спецоперации» Андрей Панфёров заявил на встрече с заместителем председателя Российского военно-исторического общества Николаем Овсиенко. Там же он рассказал, что эмблема военно-исторического общества будет присутствовать в расположении «Веги».



Андрей Панфёров («ЕР») еще 23 сентября обещал поехать на фронт добровольцем, но до сих пор остается в Новосибирске. Также не уехал на «спецоперацию» вице-спикер горсовета Евгений Яковенко, который объявил об этом 27 сентября.

Панфёров сам инициировал создание «элитного» добровольческого батальона «Вега» из 400 человек, который будет экипирован полностью за счет бизнеса и бюджета области. Его формирование, по словам губернатора Андрея Травникова, продолжается.

30 октября «Вести Новосибирск» сообщали, что в батальон вступили уже свыше 200 человек. Заявки приходят не только из Новосибирской области, но и из других регионов Сибири.