Депутат оценила незаконное завышение тарифов на тепло в Новосибирске почти в 0,5 млрд

© t.me/sgk_nsk

Незаконное обогащение поставщиков тепла из-за повышения тарифов в Новосибирске оценивается почти в 0,5 млрд рублей, заявила депутат горсовета Наталья Пинус. Она направила обращение в Генпрокуратуру.

«Два месяца назад, 2 сентября, мы направили подробное обращение в прокуратуру Новосибирска о незаконном повышении тарифов на тепловую энергию летом этого года. Это был детально проработанный материал, со ссылками на решение арбитражных судов регионов, — рассказала в своем телеграм-канале независимый депутат Наталья Пинус. — Попросили прокурора исследовать этот вопрос и принять меры прокурорского реагировании при обнаружении незаконных действий. Прокурор переправил обращение в департамент по тарифам. Оттуда на днях пришёл пространный ответ на трёх листах. Есть такая технология чиновничьих „отписок“. Переписывают закон на нескольких страницах, а по существу вопроса ничего не отвечают. Вот и сейчас так».



В итоге решено отправить обращение генеральному прокурору РФ Игорю Краснову.

В письме Генпрокуратуре, которое имеется в распоряжении Тайги.инфо, сказано, что в январе Новосибирск отнесен к ценовой зоне теплоснабжения (то есть переведен на расчет по методу «альтернативной котельной»). С этого момента и до 1 июля 2022 года, когда областные власти утвердили предельные тарифы на тепловую энергию, действовал «переходный период».

«В нарушение пункта 3 ст. 23.8 Федерального закона №190 „О теплоснабжении“ ООО „Новосибирская теплосетевая компания“ являющееся единой теплоснабжающей организацией для 65% потребителей Новосибирска в течении переходного периода не направило ни потребителям, ни другим теплоснабжающим организациям, участвующим в схеме теплоснабжения города, ни теплосетевым компаниям предложения по заключению договора теплоснабжения, фактически заставив вышеперечисленные организации и потребителей оплачивать бездоговорной отпуск тепловой энергии первые месяцы после окончания переходного периода», — говорится в обращении.

В итоге тариф для населения на тепло, приобретаемое у единой теплоснабжающей организации, утвержден не был, и людям выставляют счета по максимальной величине тарифа, утвержденного областным правительством, рассказала Пинус: «При таком подходе с 1 июля по 31 декабря единые теплоснабжающие организации Новосибирска получат дополнительно 445,92 млн. рублей дохода от продажи тепловой энергии населению».

В качестве подтверждения Пинус также ссылается на позиции ФАС и арбитражного суда.

Напомним, губернатор Андрей Травников («Единая Россия») подписал распоряжение об увеличении среднего индекса повышения тарифов ЖКХ во второй половине 2022 года с 5,2% до 9%. Тарифы на тепло и горячую воду вырастут сразу на 11,15%, в то время как с 1 июля эти услуги должны были подорожать лишь на 5,2% (в рамках предела, установленного для региона на федеральном уровне).

Из документа следовало, что решение чиновников связано с переходом Новосибирска на систему расчета за тепло по методу «альтернативной котельной». Но оно не согласовывалось с представительными органами муниципалитетов, которых касается решение — в частности горсоветом Новосибирска, отмечала Пинус.



Кроме того, депутат напомнила, что при принятии решения о переводе Новосибирска в «ценовую зону», то есть на порядок тарифообразования по принципу «альткотельной», депутатам и жителям обещали поднять тариф максимум на 7,2%.

Большую часть жителей Новосибирска, напомним, обслуживает «Новосибирская Теплосетевая Компания», принадлежащая «Сибирской генерирующей компании», связанной с миллиардером Андреем Мельниченко.