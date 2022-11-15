Еще трое новосибирцев погибли в Украине

15 Ноя 2022, 09:18

Число погибших в Украине уроженцев Новосибирской области продолжает расти. Среди новых убитых оказался участник штурма школы в Беслане.

36-летний рядовой Геннадий Попов погиб во время «спецоперации» в Украине, сообщили в администрации Маслянинского района. Он умер еще 12 октября.

«После окончания школы служил и обучался в спецназе. В 2004 году Геннадий участвовал в штурме школы города Беслана», — рассказали чиновники.

Кроме того, в Татарске прошло прощание с Игорем Колесниковым и Павлом Диановым, погибшими во время «спецоперации», сообщили в администрации района. Обстоятельства и даты смерти власти не уточнили.

Ранее глава региона Андрей Травников сообщал о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 80−81.

Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 23 сентября: погибли 5937 человек. Это уже больше, чем официальные потери силовиков в Первую чеченскую кампанию.

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