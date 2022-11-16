Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 256
Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.
17:09 Во Владивостоке найден застреленным замначальника Тихоокеанского высшего военно-морского училища (ТОВВМУ) Вадим Бойко. Об этом сообщает Regnum.
По данным телеграм-канала Baza, полковника нашли «с многочисленными огнестрельным ранениями в грудь». Утром Бойко пришел на работу, зашел в свой кабинет, а после этого оттуда прозвучало пять выстрелов, пишет издание.
Дежурный, услышавший стрельбу, прибежал на место и увидел тело Бойко. Предсмертной записки мужчина не оставил. На месте гибели найдены пять гильз и четыре пистолета Макарова.
Известно, что Бойко отвечал за работу с мобилизованными.
16:19 Минобороны РФ взяло на себя ответственность за ракетные удары по территории Украины 15 ноября.
«Вчера российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, цель достигнута, — утверждают в ведомстве. — Удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы».
При этом после 10 октября, когда Кремль взял на себя ответственность за первый «массированный удар» по территориям Украины, Путин объявил об отсутствии необходимости в повторных «массированных ударах», потому что большинство целей уже были поражены.
15:58 Пятеро полицейский похитили и подвергли пыткам 22-летнего жителя Краснообска Новосибирской области Дмитрия Каримова, рассказал он телеграм-каналу «Осторожно, новости». Они пытались добиться от него признательных показаний по делу о поджоге баннера в поддержку «спецоперации».
Полицейские задержали Каримова 14 октября, по дороге в колледж. По словам молодого человека, его затолкали в машину, ударили электрошокером и увезли в лес. Они избивали его, душили, угрожали расстрелять и предлагали передать «последнее слово» родным, рассказал Каримов. При этом у него инвалидность — проблемы с речью, слухом, диагностированные проблемы центральной нервной системы.
После пыток молодой человек начал «давать показания» прямо в лесу. Затем его увезли в отделение, чтобы оформить «признание» и возбудить дело по об умышленном уничтожении имущества (ст. 167 УК). По ней грозит до пяти лет.
Ему также угрожали СИЗО и отправкой на «спецоперацию».
Молодого человека выпустили из отдела, только когда за ним пришла мать, которой МВД не сообщало о задержании. Сейчас Каримов находится под подпиской о невыезде.
15:45
«Мотивация — рынок первичного жилья и так чувствует себя нормально», — передает РИА Новости.
15:16 «Хочется проснуться и оказаться в том мире, к которому мы привыкли. Он был безмерно далек от совершенства, но теперь и он рухнул. Что придет взамен, неизвестно. И эта неизвестность угнетает больше всего», — написала в своем телеграм-канале бывший депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя.
15:02 Депутат Госдумы Сергей Обухов (КПРФ) утверждает, что 15 ноября «ВС РФ нанесли самый мощный с начала <…> [спецоперации] ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины, который затем продолжился с помощью ударов дронами „Герань-2“». Это первое подтверждение со стороны официальных властей РФ.
«Понятно, тут же пошел экспертный разнобой — это месть за резолюцию ООН по репарациям / реакция на выступление Зеленского с требованием капитуляции России на G20 / попытка „партии войны“ в России сорвать усилия по мирным переговорам», — написал Обухов в своем телеграм-канале.
Минобороны до сих пор не комментировало удары.
14:58 Воздушная тревога опять объявлена во всех областях Украины.
14:30 В январе-октябре 2022 года в Кузбассе добыто 181,5 млн тонн угля, сообщили в министерстве угольной промышленности региона. За аналогичный период 2021-го было добыто 200,7 млн тонн. Снижение объемов составило почти 10%.
Сокращаются объемы добычи и открытым и подземным способами.
Переработка угля также снизилась со 112,7 млн тонн в январе-октябре 2021 год до 105,6 млн тонн за 10 месяц 2022-го.
14:00 Новосибирские мобилизованные оказались на линии соприкосновения в Украине. Теперь некоторые из них написали рапорты об отказе исполнять приказы из-за недостаточной подготовки и просят перевести их в тыловые части.
Все подробности читайте здесь.
13:00 Взрыв произошел на нефтебазе в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков.
«Сегодня около 4 утра предположительно беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в селе Стальной Конь. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы», — написал Клычков в телеграме.
12:12 Фракции «Яблока» в Мосгордуме и заксобрании Петербурга обратилась
«Вне зависимости от того, чем занимался этот человек, преступление должно быть расследовано, считает [глава фракции в Мосгордуме] Максим Круглов. По мнению депутата, в России не должно быть вооруженных банд, практикующих варварские демонстративные расправы над кем бы то ни было, — сказано в заявлении партии. — Тем более, что эти банды почти не скрывают своих политических притязаний, подчеркивает глава фракции „Яблоко“ в Мосгордуме».
«Вообще-то, задать вопросы Бастыркину давно должны были лица, которым это вроде бы по работе положено. Депутаты Госдумы, например, очевидно увлеченные штамповкой новых репрессивных законов», — отметил Круглов.
«Двое суток, как видео опубликовано, сопровождаются оглушительным молчанием правоохранительных органов, мгновенно реагирующих в других случаях, которые мы знаем. „Не наше дело“, — умывает руки пресс-секретарь президента Песков, — добавил глава фракции „Яблоко“ в петербургском парламенте Борис Вишневский. — А чье же тогда? Или право казнить тех, кто ими же признан виновными, от государства уже передано неизвестным гражданам с кувалдой?»
«Яблоко» сопроводило свой пресс-релиз фотографией бизнесмена Евгения Пригожина, который недавно признался, что был основателем ЧВК «Вагнер».
11:10 Специалисты по добыче сырья в регионах Сибирского федерального округа сократили количество резюме сразу на 60% в январе-октябре 2022 года. При этом среднее число резюме по всему рынку выросло на 16%, отметили в крупнейшей российской платформе онлайн-рекрутинга HeadHunter.
«В Новосибирской области ситуация похожая: количество резюме специалистов из сфере добычи сырья снизилось на 58%, при общем росте активности соискателей на +20%», — рассказали в пресс-службе компании.
При этом число открытых вакансий в сфере добычи сырья в Сибири выросло на 35% с начала года. «Таким образом, кадры из профсферы „добыча сырья“ остаются в этом году в числе самых дефицитных», — отметили аналитики.
10:25 Предварительная информация не подтверждает, что ракета, упавшая в Польше, могла быть выпущена из России, заявил президент США Джо Байден. «Есть предварительная информация, которая оспаривает это. Я не хочу этого говорить, пока мы не расследуем все», — цитирует его ТАСС.
«С точки зрения траектории маловероятно, что она была выпущена из России, но мы посмотрим», — добавил Байден.
Главное на утро 16 ноября
• Украина подверглась массированным ударам 15 ноября, в день саммита стран G20. Главы регионов сообщили об ударах по критической инфраструктуре. В Харькове пропало электричество, остановлена работа метро и наземного электротранспорта, РИА Новости сообщило о «ракетном ударе» по Одессе.
«Губернатор Хмельницкой области подтвердил два попадания ракет по областному центру. В части Хмельницкого отсутствует электроснабжение. Мэр Львова сообщил о взрывах. В части районов города пропало электричество. Об экстренных отключениях электроснабжения из-за попаданий ракет сообщил и губернатор Сумской области», — пишет «Ъ».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по территории Украины во вторник нанесено не менее 85 ракетных ударов, в основном по объектам энергетики, а замглавы его офиса уточнил, что в разных регионах Украины во вторник повреждения получили 15 объектов энергетической инфраструктуры, уточнило РИА Новости.
По словам главы Минэнерго Украины Германа Галущенко, это был самый массированный удар по энергетической инфраструктуре с начала конфликта. Более 7 млн домохозяйств были обесточены, уточняет «Ъ».
Минобороны РФ никак не комментировало произошедшее.
Также сообщалось, что многие населенные пункты Молдовы, остались без электроэнергии, перебои наблюдаются в Кишиневе и других крупных городах.
• Две ракеты упали на территории Польши в селе Пшеводув 15 ноября. Оно расположено в 5 км от границы с Украиной. Сообщается о двоих погибших. У Пентагона пока нет информации, подтверждающей, что это могли быть российские ракеты, заявил пресс-секретарь Минобороны США, в Белом доме сказали, что изучают информацию.
Президент Польши Анджей Дуда сказал, что пока «нет убедительных доказательств, которые бы показали, кто запустил ракету»
В Минобороны России назвали заявления о «якобы падении „российских“ ракет в районе населенного пункта Пшеводув намеренной провокацией в целях эскалации обстановки». «Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось, — утверждает ведомство. — Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения».
• Путин поручил присвоить Мелитополю и Мариуполю звание «Город воинской славы». Указы появились на портале правовой информации.
С такой просьбой к президенту обратился недавно избранный глава РАН Геннадий Красников. На прошедших выборах в Академиии наук его называли кандидатом от действующей федеральной власти.
• Одинцовский гарнизонный военный суд на два месяца отправил в СИЗО мобилизованного Александра Лешкова, толкнувшего офицера во время спора в подмосковном учебном центре «Патриот». Об этом сообщил телеграм-канал «Правозащита».
Лешков подозревается в нанесении побоев в отношении вышестоящего военнослужащего в период мобилизации (ч. 3 ст. 334 УК) и в оскорблении начальника (ч. 2 ст. 336 УК). Ему грозит до 15 лет.
*По версии
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