Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 256

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

17:09 Во Владивостоке найден застреленным замначальника Тихоокеанского высшего военно-морского училища (ТОВВМУ) Вадим Бойко. Об этом сообщает Regnum.

По данным телеграм-канала Baza, полковника нашли «с многочисленными огнестрельным ранениями в грудь». Утром Бойко пришел на работу, зашел в свой кабинет, а после этого оттуда прозвучало пять выстрелов, пишет издание.

Дежурный, услышавший стрельбу, прибежал на место и увидел тело Бойко. Предсмертной записки мужчина не оставил. На месте гибели найдены пять гильз и четыре пистолета Макарова.

Известно, что Бойко отвечал за работу с мобилизованными.

16:19 Минобороны РФ взяло на себя ответственность за ракетные удары по территории Украины 15 ноября.

«Вчера российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, цель достигнута, — утверждают в ведомстве. — Удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы».

При этом после 10 октября, когда Кремль взял на себя ответственность за первый «массированный удар» по территориям Украины, Путин объявил об отсутствии необходимости в повторных «массированных ударах», потому что большинство целей уже были поражены.

15:58 Пятеро полицейский похитили и подвергли пыткам 22-летнего жителя Краснообска Новосибирской области Дмитрия Каримова, рассказал он телеграм-каналу «Осторожно, новости». Они пытались добиться от него признательных показаний по делу о поджоге баннера в поддержку «спецоперации».

Полицейские задержали Каримова 14 октября, по дороге в колледж. По словам молодого человека, его затолкали в машину, ударили электрошокером и увезли в лес. Они избивали его, душили, угрожали расстрелять и предлагали передать «последнее слово» родным, рассказал Каримов. При этом у него инвалидность — проблемы с речью, слухом, диагностированные проблемы центральной нервной системы.

После пыток молодой человек начал «давать показания» прямо в лесу. Затем его увезли в отделение, чтобы оформить «признание» и возбудить дело по об умышленном уничтожении имущества (ст. 167 УК). По ней грозит до пяти лет.

Ему также угрожали СИЗО и отправкой на «спецоперацию».

Молодого человека выпустили из отдела, только когда за ним пришла мать, которой МВД не сообщало о задержании. Сейчас Каримов находится под подпиской о невыезде.

15:45 Минфин РФ не видит смысла в продлении льготной ипотеки под 7%, которая закончится 31 декабря 2022 года.

«Мотивация — рынок первичного жилья и так чувствует себя нормально», — передает РИА Новости.

15:16 «Хочется проснуться и оказаться в том мире, к которому мы привыкли. Он был безмерно далек от совершенства, но теперь и он рухнул. Что придет взамен, неизвестно. И эта неизвестность угнетает больше всего», — написала в своем телеграм-канале бывший депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя.

15:02 Депутат Госдумы Сергей Обухов (КПРФ) утверждает, что 15 ноября «ВС РФ нанесли самый мощный с начала <…> [спецоперации] ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины, который затем продолжился с помощью ударов дронами „Герань-2“». Это первое подтверждение со стороны официальных властей РФ.

«Понятно, тут же пошел экспертный разнобой — это месть за резолюцию ООН по репарациям / реакция на выступление Зеленского с требованием капитуляции России на G20 / попытка „партии войны“ в России сорвать усилия по мирным переговорам», — написал Обухов в своем телеграм-канале.

Минобороны до сих пор не комментировало удары.

14:58 Воздушная тревога опять объявлена во всех областях Украины.

14:30 В январе-октябре 2022 года в Кузбассе добыто 181,5 млн тонн угля, сообщили в министерстве угольной промышленности региона. За аналогичный период 2021-го было добыто 200,7 млн тонн. Снижение объемов составило почти 10%.

Сокращаются объемы добычи и открытым и подземным способами.

Переработка угля также снизилась со 112,7 млн тонн в январе-октябре 2021 год до 105,6 млн тонн за 10 месяц 2022-го.

14:00 Новосибирские мобилизованные оказались на линии соприкосновения в Украине. Теперь некоторые из них написали рапорты об отказе исполнять приказы из-за недостаточной подготовки и просят перевести их в тыловые части.

Все подробности читайте здесь.

13:00 Взрыв произошел на нефтебазе в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков.

«Сегодня около 4 утра предположительно беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в селе Стальной Конь. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы», — написал Клычков в телеграме.

12:12 Фракции «Яблока» в Мосгордуме и заксобрании Петербурга обратилась к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело по факту убийства гражданина России Евгения Нужина, который мог быть заключенным, завербованным ЧВК «Вагнер». Об этом сообщила сама партия.

«Вне зависимости от того, чем занимался этот человек, преступление должно быть расследовано, считает [глава фракции в Мосгордуме] Максим Круглов. По мнению депутата, в России не должно быть вооруженных банд, практикующих варварские демонстративные расправы над кем бы то ни было, — сказано в заявлении партии. — Тем более, что эти банды почти не скрывают своих политических притязаний, подчеркивает глава фракции „Яблоко“ в Мосгордуме».

«Вообще-то, задать вопросы Бастыркину давно должны были лица, которым это вроде бы по работе положено. Депутаты Госдумы, например, очевидно увлеченные штамповкой новых репрессивных законов», — отметил Круглов.

«Двое суток, как видео опубликовано, сопровождаются оглушительным молчанием правоохранительных органов, мгновенно реагирующих в других случаях, которые мы знаем. „Не наше дело“, — умывает руки пресс-секретарь президента Песков, — добавил глава фракции „Яблоко“ в петербургском парламенте Борис Вишневский. — А чье же тогда? Или право казнить тех, кто ими же признан виновными, от государства уже передано неизвестным гражданам с кувалдой?»



«Яблоко» сопроводило свой пресс-релиз фотографией бизнесмена Евгения Пригожина, который недавно признался, что был основателем ЧВК «Вагнер».

11:10 Специалисты по добыче сырья в регионах Сибирского федерального округа сократили количество резюме сразу на 60% в январе-октябре 2022 года. При этом среднее число резюме по всему рынку выросло на 16%, отметили в крупнейшей российской платформе онлайн-рекрутинга HeadHunter.

«В Новосибирской области ситуация похожая: количество резюме специалистов из сфере добычи сырья снизилось на 58%, при общем росте активности соискателей на +20%», — рассказали в пресс-службе компании.

При этом число открытых вакансий в сфере добычи сырья в Сибири выросло на 35% с начала года. «Таким образом, кадры из профсферы „добыча сырья“ остаются в этом году в числе самых дефицитных», — отметили аналитики.

10:25 Предварительная информация не подтверждает, что ракета, упавшая в Польше, могла быть выпущена из России, заявил президент США Джо Байден. «Есть предварительная информация, которая оспаривает это. Я не хочу этого говорить, пока мы не расследуем все», — цитирует его ТАСС.

«С точки зрения траектории маловероятно, что она была выпущена из России, но мы посмотрим», — добавил Байден.

Главное на утро 16 ноября

• Украина подверглась массированным ударам 15 ноября, в день саммита стран G20. Главы регионов сообщили об ударах по критической инфраструктуре. В Харькове пропало электричество, остановлена работа метро и наземного электротранспорта, РИА Новости сообщило о «ракетном ударе» по Одессе.

«Губернатор Хмельницкой области подтвердил два попадания ракет по областному центру. В части Хмельницкого отсутствует электроснабжение. Мэр Львова сообщил о взрывах. В части районов города пропало электричество. Об экстренных отключениях электроснабжения из-за попаданий ракет сообщил и губернатор Сумской области», — пишет «Ъ».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по территории Украины во вторник нанесено не менее 85 ракетных ударов, в основном по объектам энергетики, а замглавы его офиса уточнил, что в разных регионах Украины во вторник повреждения получили 15 объектов энергетической инфраструктуры, уточнило РИА Новости.



По словам главы Минэнерго Украины Германа Галущенко, это был самый массированный удар по энергетической инфраструктуре с начала конфликта. Более 7 млн домохозяйств были обесточены, уточняет «Ъ».

Минобороны РФ никак не комментировало произошедшее.



Также сообщалось, что многие населенные пункты Молдовы, остались без электроэнергии, перебои наблюдаются в Кишиневе и других крупных городах.



• Две ракеты упали на территории Польши в селе Пшеводув 15 ноября. Оно расположено в 5 км от границы с Украиной. Сообщается о двоих погибших. У Пентагона пока нет информации, подтверждающей, что это могли быть российские ракеты, заявил пресс-секретарь Минобороны США, в Белом доме сказали, что изучают информацию.

Президент Польши Анджей Дуда сказал, что пока «нет убедительных доказательств, которые бы показали, кто запустил ракету»

В Минобороны России назвали заявления о «якобы падении „российских“ ракет в районе населенного пункта Пшеводув намеренной провокацией в целях эскалации обстановки». «Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось, — утверждает ведомство. — Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения».

• Путин поручил присвоить Мелитополю и Мариуполю звание «Город воинской славы». Указы появились на портале правовой информации.

С такой просьбой к президенту обратился недавно избранный глава РАН Геннадий Красников. На прошедших выборах в Академиии наук его называли кандидатом от действующей федеральной власти.

• Одинцовский гарнизонный военный суд на два месяца отправил в СИЗО мобилизованного Александра Лешкова, толкнувшего офицера во время спора в подмосковном учебном центре «Патриот». Об этом сообщил телеграм-канал «Правозащита».

Лешков подозревается в нанесении побоев в отношении вышестоящего военнослужащего в период мобилизации (ч. 3 ст. 334 УК) и в оскорблении начальника (ч. 2 ст. 336 УК). Ему грозит до 15 лет.

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