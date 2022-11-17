Главу новосибирского метростроя обвинили в ущербе бюджету на 360 млн

© Кирилл Канин. Александр Мысик (слева) и новосибирский губернатор Андрей Травников

Силовики официально подтвердили уголовное дело директора новосибирского муниципального предприятия «Метро Мир» Александра Мысика. Его обвиняют в подмене песка на строительстве инфраструктуры для ледового дворца спорта, сроки возведения которого, в свою очередь, сорваны.

Восточное управление СК РФ на транспорте возбудило уголовное дело в отношении Мысика по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

«По данным следствия, в период с сентября 2019 года по декабрь 2021 года фигурант организовал разведку и добычу песка из карьера, расположенного в несудоходной протоке между левым берегом Оби и островом отдыха в Кировском районе Новосибирска, неподлежащего к использованию в строительстве автодорог», — сообщили в ведомстве.

Речь о транспортной инфраструктуре для подъезда к строящемуся ледовому дворцу спорта на улице Немирович-Данченко, уточнили в региональной прокуратуре. Построенные объекты «не отвечают требованиям качества и безопасности дорожного движения», утверждают в СК.

«Устранение нарушений возможно лишь посредством физического удаления непригодных строительных материалов из слоя дорог и возведения дорог с использованием песка, отвечающего требованиям проектной документации», — решило следствие.

Следователи оценивают ущерб бюджету в 340 млн рублей. Областная прокуратура говорит о не менее 359 млн.

Александр Мысик не признал вину. Следствие решает вопрос об избрании меры пресечения.

Силовики пришли в офис муниципального предприятия «Метро мир» утром 16 ноября, говорили источники Тайги.инфо.