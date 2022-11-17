Главу новосибирского метростроя обвинили в ущербе бюджету на 360 млн
Силовики официально подтвердили уголовное дело директора новосибирского муниципального предприятия «Метро Мир» Александра Мысика. Его обвиняют в подмене песка на строительстве инфраструктуры для ледового дворца спорта, сроки возведения которого, в свою очередь, сорваны.
Восточное управление СК РФ на транспорте возбудило уголовное дело в отношении Мысика по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).
«По данным следствия, в период с сентября 2019 года по декабрь 2021 года фигурант организовал разведку и добычу песка из карьера, расположенного в несудоходной протоке между левым берегом Оби и островом отдыха в Кировском районе Новосибирска, неподлежащего к использованию в строительстве автодорог», — сообщили в ведомстве.
Речь о транспортной инфраструктуре для подъезда к строящемуся ледовому дворцу спорта на улице Немирович-Данченко, уточнили в региональной прокуратуре. Построенные объекты «не отвечают требованиям качества и безопасности дорожного движения», утверждают в СК.
«Устранение нарушений возможно лишь посредством физического удаления непригодных строительных материалов из слоя дорог и возведения дорог с использованием песка, отвечающего требованиям проектной документации», — решило следствие.
Следователи оценивают ущерб бюджету в 340 млн рублей. Областная прокуратура говорит о не менее 359 млн.
Александр Мысик не признал вину. Следствие решает вопрос об избрании меры пресечения.
Силовики пришли в офис муниципального предприятия «Метро мир» утром 16 ноября, говорили источники Тайги.инфо.
Ледовый дворец должен был появиться к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Строительство объекта на 10,5 тыс. зрителей изначально оценивалось в 3,5−4 млрд рублей. Затем стоимость уже выросла до 11 млрд. Арену возводят за счет средств федерального бюджета. Но после начала «спецоперации» в Украине Новосибирск и Омск лишили права на международный форум. ГКУ «Арена», подотчетное новосибирскому правительству, заключило контракты на строительство ЛДС с ООО «ЭлинАльфа».
В начале 2022 года цена арены выросла до 13 млрд. Затем — до 14,4 млрд. Объект финансируют по национальному проекту «Демография». Достроить арену планируется к концу 2022 года. При этом, как говорил вице-
премьер Р Ф ДмитрийЧернышенко, в 2021 году губернатор Андрей Травников лично обещал, что объект будет сдан в сентябре 2022 года.