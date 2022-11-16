Директора новосибирского метростроя подозревают в превышении полномочий

© Кирилл Канин. Александр Мысик (в центре)

Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении директора новосибирского муниципального предприятия «Метро Мир» Александра Мысика. По сведениям источника Тайги.инфо, оно связано с затратами на строительство дорожной инфраструктуры около нового ледового-дворца спорта.

Силовики пришли в офис муниципального предприятия «Метро мир» утром 16 ноября. Директор учреждения Александр Мысик был задержан, сообщил источник Тайги.инфо в правоохранительных органах.

Собеседник редакции уточнил, что следственные действия могут быть связаны с делом о «замене материалов» при строительстве дорожной инфраструктуры вокруг новой ледовой арены, которую возводят на улице Немировича-Данченко.

По данным агентства ТАСС, в отношении Мысика уже возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК (превышение полномочий). Следствие задерживает его на 48 часов до избрания меры пресечения.

Ледовый дворец должен был появиться к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Строительство объекта на 10,5 тыс. зрителей изначально оценивалось в 3,5−4 млрд рублей. Затем стоимость уже выросла до 11 млрд. Арену возводят за счет средств федерального бюджета. Но после начала «спецоперации» в Украине Новосибирск и Омск лишили права на международный форум. ГКУ «Арена», подотчетное новосибирскому правительству, заключило контракты на строительство ЛДС с ООО «ЭлинАльфа».



В начале 2022 года цена арены выросла до 13 млрд. Затем — до 14,4 млрд. Объект финансируют по национальному проекту «Демография». Достроить арену планируется к концу 2022 года. При этом, как говорил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, в 2021 году губернатор Андрей Травников лично обещал, что объект будет сдан в сентябре 2022 года.

Муниципальное предприятие «Метро Мир» также занимается строительством метро в Новосибирске. 15 марта силовики уже приходили в компанию «Спецтрансстрой», которая занимается строительством станции «Спортивная» по подряду с «Метро Миром», говорили источники Тайги.инфо.

Строительство станции «Спортивная» было приурочено к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею в Новосибирске 2023 года, которого, впрочем, уже лишил Россию из-за ситуации в Украине.