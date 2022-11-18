Еще один новосибирец погиб в Украине
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Еще один уроженец Новосибирской области погиб при «спецоперации» в Украине. Он служил в частях на Северном Кавказе.
29-летний уроженец Кыштовского района Новосибирской области Замир Гореев погиб в «спецоперации». Об этом говорится в некрологе от местной администрации и совета депутатов.
Он окончил факультет сил специального назначения Новосибирского военного института национальной гвардии РФ. Служил в различных частях на Северном Кавказе.
«Посмертно награжден орденом Мужества», — отметили в администрации.
Ранее глава региона Андрей Травников сообщал о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 80−81.
Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 23 сентября: погибли 5937 человек. Это уже больше, чем официальные потери силовиков в Первую чеченскую кампанию.
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