Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 259

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

18:40 Ломоносовский районный суд Архангельска оштрафовал на 30 тыс. рублей журналиста SOTA Александра Пескова из-за постов во «ВКонтакте» про сбитый в 2014 году Boeing MH1 на востоке Украины и про возвращение российских солдат со «спецоперации». Об этом сообщает SOTA.

Судья Надежда Ибрагимова признала Пескова виновным по протоколу о «дискредитации» армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

18:10 Палатки на одном из омских полигонов, куда привезли мобилизованных, оказались порваны. В них ужасные условия для жизни, рассказали кузбассовцы.

Все подробности читайте здесь.

17:00 Создание российских аналогов программ Adobe оценивается в 120 млрд рублей, сообщил директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух. Он некоторое время был замминистра связи РФ.

«Есть ниши, которые требуют вливаний. Ниша дизайнерская, управления видео, фото, редакторы, продакшн для мультфильмов — она дорогостоящая. <…> Никто ее забрасывать не будет, мультимедийные редакторы планируется сделать, на замену Adobe и прочих программ, — утверждает Массух (цитата по ТАСС). — <…> Я не оцениваю, но в принципе, $ 2 млрд [более 120 млрд рублей по курсу] они могут стоить. Это не сумасшедшие цифры для этой отрасли. Но это не настолько критично, чтобы все бросить и сразу выделять».

16:30 Почти 1,5 млрд рублей выделено из бюджета Бурятии «на поддержку» участников «спецоперации». Об этом заявил зампред правительства республики Петр Мордовской на сессии Народного Хурала.

Из заявлений Мордовского следует, что в регионе были мобилизованы не менее 2736 жителей (именно столько единовременных выплат по 150 тыс. рублей было перечислено на общую сумму в 410,4 млн рублей). Еще 905 «добровольцев», заключивших контракт, получили из бюджета по 200 тыс. рублей (в сумме 181 млн).

Средства также направлялись на закупку лекарств, экипировки и оборудования.

Расходы бюджета региона в 2022 году приняты на уровне 98,5 млрд рублей.

14:35 Число погибших при взрыве в жилом доме на Сахалине выросло до девяти. Четверо из них — дети, сообщил губернатор Валерий Лимаренко в своем телеграм-канале.

14:20 Тайга.инфо публикует письмо жителя Усть-Илимска Руслана Зинина, которого обвиняют в стрельбе по местному военкому Александру Елисееву. В нем он подробно объясняет мотивы поступка, рассказывает о гибели своего школьного приятеля в зоне «спецоперации» и о том, что ему младшему брату пришла повестка на мобилизацию.

Все подробности читайте здесь.

12:53 Число погибших при взрыве в доме на Сахалине выросло до 7, заявил глава региона Валерий Лимаренко. Трое из жертв — дети.

«Поиски еще троих жителей продолжаются», — добавил Лимаренко.



12:45 Правительство РФ сократило в 17 раз сумму на субсидирование льготных кредитов для системообразующих IT-компаний. Это следует из опубликованного распоряжения кабмина.

Размер ассигнований на субсидирование льготных кредитов для системообразующих аккредитованных организаций в сфере IT на пополнение оборотных средств сокращен с 500 до 30 млн. Это второе сокращение с апреля.

Более того, объем выданных кредитов IT-компаниям в 2022 году снижен с 20 до 9 млрд рублей.



12:22 Уже четверо погибших при обрушении дома в Сахалине, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

UPD: По уточненным данным, четверо погибли при взрыве газа в Тымовском. Двое из них — дети. Всего в рухнувшем подъезде проживало 33 человека. Шесть еще не смогли найти, сообщил губернатор Лимаренко в своем телеграм-канале.

12:17 Уголовное дело возбуждено после обрушения части пятиэтажного жилого дома в Тымовском на Сахалине. Производство завели о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК) и повреждении или уничтожении имущества по неосторожности (ст. 168 УК), сообщили в СК РФ.

По предварительным данным, в доме мог взорваться бытовой газ. Известно о троих погибших и девяти пострадавших.



11:45 Вывод войск из Херсона стал «очень болезненным событием» для «российских элит», рассказали источники Медузы*, близкие к администрации президента и правительству РФ.

Собеседник, близкий к предпринимателям из «ближнего круга» Путина, высказался так: «Пошло понимание — настоящую <…> [спецоперацию] мы проиграли. Люди начинают думать о том, как жить дальше, какое место в будущем хотели бы занять, какую ставку сделать, на чем играть. [С одной стороны] будут реваншистские настроения. С другой — будет запрос на нормализацию и стабилизацию».

При этом в политическом блоке Кремля по-прежнему ждут, что на Западе «развалится консенсус в поддержку Украины» из-за необходимости в дешевых энергоносителях. К тому же в администрации президента верят в отставку президента Украины Владимира Зеленского. На чем основаны их мечты, неизвестно, пишет издание.

«Нас ни во что не посвящают, многое узнаем из новостей, причем украинских и западных. Выглядит так, что постоянно идем на уступки и еще пытаемся это скрыть и спрятать», — отметил близкий к правительству источник.

11:08 «По предварительной информации из-под завалов дома в Тымовском извлекли тела 3 погибших жителей», — заявил губернатор Сахалина Лимаренко.

10:40 По уточненным данным, девять человек пострадали и один погиб при взрыве в пятиэтажке на Сахалине, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

10:06 Сахалинский губернатор Валерий Лимаренко утверждает, что дом не был газифицирован. «Причины взрыва выясняются. На месте работает 10 единиц техники и 30 человек», — написал он в телеграме.

ТАСС сообщает о семи пострадавших. По данным Baza, как минимум, один человек погиб.

10:00 Взрыв газа произошел в жилом доме в Тымовске Сахалинской области, сообщили в МЧС. Обрушилось пять этажей.

«Произошло обрушение с 5 по 1 этаж. Под завалами могут находится 6 человек», — сообщили в ГУ МЧС по Сахалину.

Главное на утро 19 ноября

• Минюст Р Ф внес в реестр физических лиц — «иностранных агентов» основателя расследовательского проекта Conflict Intelligence Team Руслана Карпука (Левиева), основателя «Диссернета» Андрея Заякина, журналистку Ирину Шихман, нижегородскую правозащитницу Олимпиаду Усанову, политиков Михаила Светова и Вячеслава Мальцева. В список также попал музыкант Иван Алексеев (Noize MC).

В графе с якобы источником финансирования у каждого из них указана Украина. Они, как утверждает Минюст, «осуществляли политическую деятельность».

В реестр СМИ — «иностранных агентов» попали журналист Ирек Биккинин и главный редактор Republic* Дмитрий Колезев.

«Как вы понимаете, когда ты уже в федеральном розыске, то иноагентство как-то не особо трогает», — отметил Колезев, которого в ноябре объявили в розыск по уголовное статье (детали пока неизвестны).

• В сентябре-октябре 2022 года число заключенных в мужских исправительных колониях России сократилось на 23 тыс. человек, сообщила Медиазона* со ссылкой на статистику ФСИН. По времени это совпало с вербовкой осужденных в ЧВК «Вагнер».

На начало августа в колония отбывали наказание 349 тыс. человек. К началу октября их стало 338 тыс., к ноябрю — 325 тыс.



• «Яндекс Маркет» договорился с ушедшей из РФ IKEA о выкупе всех оставшихся у нее в России товарных запасов. Об этом пишет Forbes со ссылкой на сообщение маркетплейса.

Компания получит больше 20 млн товаров во всех категориях, которые представлены в IKEA: мебель, мягкие игрушки, аксессуары для дома и другие. Сумма сделки не называется.

• Страны G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония) намерены объявить предельный уровень цен на российскую нефть на следующей неделе, сообщает Bloomberg.

Уровень ценового потолка будет американская администрация назовет странам Евросоюза в преддверии встречи послов ЕС, который запланирован на 23 ноября. Страны ранее обсуждали установление предельной цены в от $ 40 до $ 60 за баррель, но два собеседника агентства утверждают, что потолок может быть и выше

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**По версии Минюста РФ , входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ , является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.