Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 261

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

16:56 Мобилизованный в Кузбассе мужчина, призванный 1 октября, получил за месяц выплату в размере 39 тыс. 372 рубля, сообщил паблик «Инцидент Кузбасс», опубликовавший ответ властей жене мобилизованного. При этом мужчина, как утверждается, «находится в Херсоне».

Региональное правительство предложило женщине обратиться в «органы военного управления».

16:48 «Россия не ставит целью спецоперации смену власти на Украине, президент об этом уже говорил», — заявил Песков.

16:38 Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждает, что в Кремле не обсуждают новую волну мобилизации.

«Что касается Минобороны, я не могу говорить за Минобороны. В Кремле никаких обсуждений на этот счет нет», — цитирует Пескова «Интерфакс».

16:28 Россия окажется «на обочине истории», если не создаст собственные транспортные коридоры и расчетную систему, считает миллиардер Олег Дерипаска.

«Европа не преминула воспользоваться ситуацией, чтобы усилить свои позиции в Центральной Азии. Конкуренция — вещь хорошая, особенно когда речь идет о влиянии, инвестициях, и наверняка пойдет на пользу центральноазиатским республикам. Возможно, увидим более высокие темпы роста, увеличение доходов населения, больше свобод и верховенства права, — написал Дерипаска в своем телеграм-канале. — Но если мы сами не начнём развивать собственные транспортные коридоры, не построим собственную расчетную систему, не будем диверсифицировать и кредитовать внешнюю торговлю, то такими темпами в буквальном смысле окажемся на обочине истории».

15:44 Осужденный в 2018 году на 15 лет колонии за убийство жены и покушение на убийство тестя бывший майор полиции Сергей Кадацкий погиб в ЛНР во время «спецоперации». Об этом пишет ростовское издание 1rnd.ru.

При этом убийца супруги награжден медалью ЛНР «За отвагу». В указе главы территории Леонида Пасечника утверждается, что Кадацкий «пал смертью храбрых на поле боя».

Летом 2017 года на таганрогской трассе майор Сергей Кадацкий в состоянии алкогольного опьянения расстрелял из карабина с оптическим прицелом иномарку, в которой были его жена и тесть. Женщина погибла на месте, раненному мужчине удалось покинуть машину. Кадацкий был задержан в тот же день и запомнился тем, что повторял при задержании: «Я же мент, вы чё *** [блин]».

15:10 Томские мобилизованные, которые находятся в лагере в Омске, просят жителей скинуться им на буржуйки из-за того, что выданных печей недостаточно. «В Сибири похолодало, особенно по ночам. Наши штатные печки не справляются со своей задачей», — говорится в сообщении в тг-канале «Мобилизованные Томск».



По данным Гидрометцентра, Западную Сибирь и Урал накрывают аномальные для ноября холода. Температура будет на 14−16 градусов ниже нормы. В частности, в Новосибирской и Омской областях ожидается до -30 градусов, в Томской области — до -37.

13:08 Российско-германский форум «Петербургский диалог» распустят в ближайшее время, сообщает Der Spiegel.

«Общее собрание участников „Петербургского диалога“ по просьбе правления решает провести еще одно внеочередное собрание членов в первом квартале 2023 года, на котором будет принято решение о роспуске», — говорится в письме, которое оказалось в распоряжении издания.

Форум придумали 2001 года по инициативе Путина и бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Журналисты, дипломаты, ученые, представители бизнеса и политики разных партий встречались в рамках форума раз в год в Германии или России — последний раз около трех лет назад в Бонне, напомнил Spiegel.

12:31 Валенки для мобилизованных начали собирать в Алтайском крае. Сдать обувь и теплую одежду просят в одном из каналов помощи для призванных.

«У наших парней есть просьбы о помощи, где можно решить только финансово, но есть простые… прям человеческие: „Может валенки есть?“ Обмундирование — это хорошо, но это только на построение, — сказано в сообщении. — <…> Парни очень просят валенки, шерстяные свитера, варежки и шарфы. Все очень быстро приходит в негодность. А порой при отступлениях все бросается на позициях. Много сгорает при бомбежках и обстрелах».

В сообщении не уточняется, о каких «отступлениях» идет речь.

12:14 Центризбирком Казахстана подвел предварительные итоги выборов президента. Токаев набирает 81,31%, его ближайший конкурент Жигули Дайрабаев — лишь 3,42%. Остальные соперники набрали менее 3%.

Против всех проголосовали 5,08% избирателей, передает Orda.

11:15 Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах президента Казахстана. Он набирает 82−85% голосов, свидетельствуют данные различных exit poll, которые публикуют местные СМИ. Явка оценивается почти в 70%.

Избирком вскоре объявит предварительные итоги.

10:20 Организация, называющая себя «Братством Академистов», анонсировала открытие ячейки в Новосибирском государственном университете, обратил внимание «Ненаучный городок». Участники заявляют о намерении возродить «русскую элиту».

«Мы — Академисты, идейные наследники одноименного движения, учрежденного в начале прошлого века П. А. Столыпиным , — утверждается в сообществе во „ВКонтакте“. — Братство — сетевое сообщество русской молодежи, воссозданное в XXI веке, отделения нашего сообщества есть уже во многих топовых вузах страны. Мы стремимся к возрождению русской элиты через объединение нравственно и идейно близких соратников, развитие их личных и профессиональных качеств».



В новосибирском сообществе лишь 27 участников. А единственным контактом указан Роман Куц. Тайга. инфо подробно рассказывала об этом человеке. По сведениям редакции, он работает в Институте автоматики и электрометрии Сибирского отделения РАН и при этом является старообрядцем. Он посещал старообрядческий собор вместе с родителями, пел на клиросе, усваивал церковную грамоту, учился на звонаря, но затем поступил на физфак Новосибирского госуниверситета.

Более того, под руководством Куца в лаборатории института работают студенты.

«Выбрав высшую цель, я стал ко всему относиться проще. Я думаю, все сводится к тому, что у человека в жизни неизбежно должна быть какая-то высшая цель, к тому же, недостижимая. Например, цель христианина — это спастись, спасти свою душу, — говорил Куц Тайге.инфо. — При этом я считаю, что недостоин этого спасения. Протестанты, живущие за стенкой, говорят, что они уже спасены. То есть такой цели нет. А у меня есть. Мне нужно делать все, чтобы ее достигнуть. Прежде всего, каждый человек должен для себя решить: есть Бог или нет. Все остальное — вся остальная логика — приложится».

«Мы — активная патриотичная, консервативная молодежь, разделяющая традиционные ценности, — говорится в описании „Братства Академистов“ НГУ. — Портрет Академиста: активная жизненная позиция; искренняя любовь к Родине; верность народу; русская цивилизация; традиционные ценности».

Люди из братства, например, в Омске фотографируются с Z-символикой и имперками, в Барнауле читают лекции по Дарье Дугиной, называют себя «братьями», а в Воронеже занимаются боксом.

10:08 Спикер Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия») предложил обсудить повышение зарплаты вице-спикерам и председателям комитетов палаты, сообщили источники «Ведомостей». Сейчас они получают как и «рядовые» депутаты.

Сейчас зарплата депутатов Госдумы составляет около 400 тыс. рублей в месяц. Володин предлагает приравнять зарплаты вице-спикеров Госдумы к зарплата вице-премьеров РФ, а доходы председателей комитетов — к доходам министров.

Главное на утро 21 ноября

• Телеканал «Муз-ТВ» заглушил слова «мир» и «война» в песне группы «Гости из будущего» «Всё решено». Кавер на нее исполняла певица Zivert в программе «Битва поколений». Во время строчек «Мы голосуем за мир, но снова в моде война» звук был убран, обратил внимание «Подъем».

Ведущий программы Константин Анисимов не смог объяснить причины.

Кроме того, слово «война» убрали из шоу «Новые танцы» на ТНТ, заметил RTVi. В песне Синекдоха Монток «Как не быть молоком» слово просто не прозвучало.

Речь идет о строках:

«Немыслимые дети, прошедшие войну,

Мы падаем в снежок, и на твой щеке нецелованный

От ветра ожог»

• 46-летний главный дирижер Херсонской областной филармонии Юрий Керпатенко был убит 28 сентября, спустя три недели после мероприятия в учреждении, на котором его просили выступить представители пророссийских властей, но он отказался. Об этом рассказала The Times.

Керпатенко до последнего дня критиковал действия Кремля, рассказали его коллеги и соседи. Они также рассказали, что видели, как 27 сентября Керпатенко пинал урны для голосования о присоединении Херсонской области к РФ. По сведениям издания, дирижера застрелила группа из шести человек в военной форме в подъезде у дверей его квартиры. 64-летняя соседка по имения Людмила, утверждает, что среди приходивших к дирижеру могли быть люди из ФСБ.

• Власти Орловской области отберут региональную выплату в 50 тыс. рублей у тех мобилизованных, которых удалось вернуть домой. Если этого не сделают добровольно, то власти пойдут в суд.

«Мы категорически против данного решения губернатора Орловской области. Одна история, когда ребят развернул военкомат с призывного пункта, удостоверившись, что по состоянию здоровья или другим причинам они не подлежат мобилизации. Но совсем другая история, когда бойцов возвращают с учебок, — отметил депутат областного парламента Руслан Перелыгин. — Такие случаи имеют место быть».

Перелыгин отметил, что семьи самостоятельно собирают мобилизованных на учения, а потом остаются без кормильцев: «Теперь парень должен области 50 тыс., и деньги за обмундирование никто не вернет».

Такие же решения действуют и в других регионах, например, в Новосибирской области.

• В Белгороде на двоих военнослужащих впервые завели уголовные дела за отказ выполнять приказ — ч. 2.1 ст. 332 УК (неисполнение приказа). Мужчины отказались участвовать в «спецоперации» в устной и письменной форме, пишет телеграм-канал «Мобилизация/Новости/Что делать?» и другие российские тг-каналы.

По этой статье предполагается 2−3 года колонии. Это преступление небольшой тяжести. При этом задержание проходило на публику и жестко.

Как отметил адвокат Максим Гребенюк, задерживать военных на территории воинской части не было необходимости. Он считает, что задержание было «демонстративным» — «в назидание другим». «Если это мобилизованные, не подписавшие контракт — скорее всего дело развалится», — подчеркнул он.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**По версии Минюста РФ , входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ , является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.