Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 263

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

18:17 Европарламент принял резолюцию о признании России «государством-спонсором терроризма», передает РИА Новости.

17:29 Мобилизованный украл кота из магазина в Омске. Об этом рассказало «Омск ВК», опубликовавшее видео кражи.

На записи видно, что в магазине было двое людей в военной форме. Один из них что-то покупал. Когда они стали выходить из магазина, второй забрал с собой кота, сидевшего на витрине с медом.

«Кот был общим любимцем, теперь неизвестно какая судьба у животного. Девочки объездили все части [военные], пока без результатов», — рассказала жительница Омска по имени Наталья.

16:56 Власти Бурятии решили взять коммерческие кредиты на покрытие дефицита бюджета республики, обратила внимание Тайга.инфо. До этого они же решили финансировать за счет региона участие жителей в «спецоперации».

Министерство финансов Бурятии объявило пять конкурсов за открытие кредитных линий на общую сумму 2,67 млрд рублей. Документы опубликованы на сайте госзакупок. Деньги понадобились для «финансирования дефицита республиканского бюджета и/или погашения долговых обязательств».

Кредиты нужны на год под 8,5%. Итоги конкурсов подведут 29 ноября. Начальные цены контрактов от 42,5 до 51 млн рублей.

Более того, минфин республики объявил процедуру запроса цен еще на 16 кредитных линий общим объемом 8,5 млрд рублей.

Расходы бюджета региона в 2022 году приняты на уровне 103,2 млрд рублей, доходы — 96,6 млрд. Дефицит составляет 6,6 млрд рублей. Власти республики публично признали, что потратили почти 1,5 млрд рублей из бюджета «на поддержку» участников «спецоперации», в том числе на выплаты мобилизованным и экипировку.

16:06 Полиция задержала кузбасских активистов Владимира Горенкова и Сергея Шереметьева, которые боролись с угольными разрезами. Об этом сообщила Activatica.

Следователи не стали забирать компьютеры и телефоны. В обыске участвовали сотрудники Центра «Э», предполагает жена Горенкова Светлана.

Кузнец Владимир Горенков проводил акции протеста в поселениях Новокузнецкого района Кузбасса на протяжении нескольких лет.



Тайга.инфо подробно рассказывала о протестах в Кузбассе против угольных разрезов. Сельские акции 2017 года переросли в крупные митинги в Новокузнецке. Жители требовали приостановить добычу угля открытым способом до комплексных экологических и прокурорских проверок. Одна из таких акций собрала в селе Атаманово Новокузнецкого района около 300 человек.



В 2019 году Горенкова и Шереметьева допрашивали в качестве свидетелей по делу о поджоге техники угольщиков. Их и еще одного общественника Николая Метальникова задерживали без объяснения причин.

14:58 Комиссия Госдумы «по расследованию вмешательства извне» потребовала признать издание DOXA «экстремистской организацией».



«Анализ Комиссией материалов издания „Докса“ (Doxa), которое действует в том числе из Германии, завершился направлением обращения в Генеральную прокуратуру о признании издания „Докса“ экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории нашей страны, — утверждает глава комиссии Василий Пискарёв („Единая Россия“). — <…> Нами установлено, что на информационных ресурсах издания размещены инструкции по совершению поджогов российских военкоматов, отделов полиции и боевой техники, изготовлению „коктейлей Молотова“, материалы по проведению массовых публичных мероприятий с нарушением закона, советы по оказанию сопротивления органам правопорядка и захвату университетов».

14:01 В Госдуме РФ задумались над тем, чтобы дать врачам право отказывать женщинам любого возраста в абортах «по религиозным убеждениям». Первый замглавы фракции «Справедливая Россия», прокремлёмский политтехнолог Дмитрий Гусев рассказал о законодательной инициативе, «которая должна наделить врачей правом отказываться от проведения абортов, если это идет вразрез с их морально-этическими принципами и религиозными убеждениями».

«У нас сегодня аборты делаются по системе обязательного медицинского страхования. То есть любая девушка может прийти и сделать аборт. Понятно, что для клиник это деньги, каждый аборт — это деньги. Но у нас много врачей, которые являются верующими. Православными, мусульманами… И по их религиозно-этическим соображениям аборт является убийством, — утверждает депутат. — Но они обязаны это делать, иначе им будет засчитан прогул и они получат санкции и давление со стороны начальства. Этим законопроектом мы даем врачу право отказываться от абортов и ему за это ничего не будет».

(Новость исправлена. Ранее здесь была цитата еще одного депутата Госдумы, но она относилась к 2020 году. Просим прощения)

13:40 В России резко выросло число преступлений, совершенных с использованием огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств. Это следует из статистики МВД РФ.

В январе-октябре 2022 года было совершено 5 тыс. таких преступлений. Рост составил 29,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.



В Курской области показатель вырос на 675%, в Белгородской на 213%, в Москве — на 203%, в Псковской области — на 150%, в Крыму — на 133%.



Более того, количество преступлений, совершенных в составе организованных групп или преступных сообществ увеличилось на 13,1% — до 11,7 тыс.



12:52 Пресс-служба компании «Конкорд», принадлежащей Евгению Пригожину, признала вербовку осужденных из Сибири в ЧВК «Вагнер». Она распространила видео с людьми в военной форме, которые представились заключенными кузбасской ИК-29.

«Скоро пройдем подготовку. Скоро пойдем в бой. У нас все нормально. Не слушайте, чё там говорят. Матери, не переживайте, отпускайте своих сыновей. Всё идет добровольно. Скоро заработаем медаль, это сто процентов», — сказал человек на видео.



ИК-29 возглавляет Юрий Кузьмин. Он же был начальником новосибирских ИК-2 и ИК-3.



Ранее родственники заключенных ИК-37 в поселке Яя Кемеровской области заявили, что осужденных могут насильно принуждать подписывать договоры с ЧВК «Вагнер» для участия в «спецоперации». Речь шла об избиениях и других пытках.

12:00 Социальные объекты госкорпорации «Роскосмос» и входящей в него ракетостроительной компании «Энергия» выставили на продажу. Об этом заявил новосибирский депутат Госдумы Ренат Сулейманов.

«Я некоторое время назад был в Королёве и встречался в том числе с работниками НПО „Энергия“. Они обеспокоены тем, что Роскосмос и НПО „Энергия“ выставили на продажу ряд крупных социальных объектов — это санатории и так далее, — сказал Сулейманов (видео опубликовал обком КПРФ). — Соответствует ли это действительности? Если да, то как корпорация предполагает оказывать социальные услуги сотрудникам далее?»

Представитель Роскосмоса сказал, что «не готов сейчас прокомментировать, насколько критичны и важны для осуществления социальных полномочий объекты, которые, предположительно, подлежали отчуждению»: «Я предлагаю отдельно проработать этот вопрос».

10:00 Мужчины, которые ищут работу, перестали отвечать на звонки рекрутеров после начала мобилизации, потому что они поступают с неизвестных номеров. Речь идет о почти 50% недозвонов, сообщили в HeadHunter.

«В силу этого на собеседования начали активнее звать женщин. Это подтверждает аналитика hh.ru: на первой неделе сентября в 59% случаев приглашения получали женщины, в 41% — мужчины. После 21 сентября количество приглашений женщин на интервью выросло на 3,6%, а мужчин стали реже звать на 5,3%», — отметили в компании.

Кроме того, оказалось, что резко вырос спрос на рабочий персонал. Это может быть связано с тем, что «синие воротнички» — одна из самых активно мобилизуемых категорий. «Спрос на таких соискателей будет расти, а предложение людей — нет. Активность людей на рынке труда в этой профессиональной группе снижается. Если будет следующая волна мобилизации, дефицит рабочего персонала усугубится. Хотя и сейчас уровень конкуренции среди синих воротничков остаётся критически низким — 0,8», — отметили в HeadHunter.



Главное на утро 23 ноября

• Депутаты заксобрания Карелии Эмилия Слабунова и Инна Болучевская (обе — «Яблоко») направили Путину обращение с призывом подписать указ о завершении мобилизации.

«Отмечаем, что публичные выступления министра обороны, заявления президента и его пресс-секретаря о том, что „Точка поставлена. Частичная мобилизация завершена“, не являются нормативными актами и, следовательно, не имеют юридической силы, — напомнила Слабунова. — Тем более, что пункты №№ 4, 5 и 6 данного Указа [о мобилизации], имеющие отсылку к действию в период частичной мобилизации, продолжают действовать, несмотря на объявленное ее завершение».

Кремль уверял, что отдельный указ президента для завершения мобилизации не требуется.

• Правительство РФ утвердило новые правила размещения материалов «иностранных агентов». В плашке для указания «иноагента» вместо «данного сообщения» надо будет писать «настоящий материал», а также указывать имя, фамилию и отчество (если речь идет о физлице).

Также власти решили, что плашку должны ставить и сотрудники организаций, признанных «иноагентами». Утверждается, что маркировку надо также ставить маркировку на обращениях в органы власти и учебные организации.

Прежде о статусе «иноагента» должны были оповещать при каждом публичном сообщении только те, кого включили в реестр СМИ — «иностранных агентов». С 1 декабря вступает в силу новый закон о поражении «иноагентов» в правах. Он объединит в один список все существующие сейчас реестры «иностранных агентов», упростит критерии для получения этого статуса и введет новый реестр «физических лиц, аффилированных с иностранными агентами».

• Европарламент планирует признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией. С такими призывами выступили представители сразу нескольких партий.

Осенью бизнесмен Евгений Пригожин признал, что был основателем ЧВК. В СМИ его также называют «поваром Путина».

• Правительство РФ определило перечень силовых ведомств, которым позволило проводить закупки для нужд «спецоперации» у единственных поставщиков. То есть — без торгов.

Право получили ФСБ, МВД, МЧС, ФСИН, Федеральная служба охраны (ФСО), Служба внешней разведки (СВР), Росгвардия, Росрезерв и Главное управление федеральных программ президента.

«Это позволит им быстрее приобретать амуницию и другие товары, оперативно ремонтировать технику, а также выполнять задачи, связанные с обороной и безопасностью государства.», — утверждают в кабмине.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**По версии Минюста РФ , входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ , является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.