Родственники кузбасских заключенных заявили о принуждении вступать в ЧВК и ехать на «спецоперацию»

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Заключенных одной из кузбасских колоний могли насильно принуждать подписывать договоры с ЧВК «Вагнер» для участия в «спецоперации», рассказали их родственники. В обращении, поступившем Тайге.инфо, сказано об избиениях. Администрация колонии уже сообщила, что, как минимум, один осужденный не находится в учреждении.

В редакцию Тайги.инфо поступило обращение от родственников заключенных ИК-37 в поселке Яя Кемеровской области.

«В ИК-37 идут массовые издевательства, избиения заключённых, вплоть до пыток и применения электрошокеров. Всё началось с того, как прилетел военный самолет ЧВК „Вагнер“, — сказано в анонимном письме. — Мы, родственники заключенных, знаем точно, что их насильно заставляют подписывать договоры, чтобы поехать воевать. Некоторые заключённые сильно избиты, их передвижения сейчас возможны только с помощью сокамерников».

В обращении говорится о 120 заключенных, которых могут готовить к отправке в зону «спецоперации».

Жена одного из заключенных ИК-37 по имени Ольга сообщила Тайге.инфо, что ее мужа «забрали».

«Раньше муж звонил каждый день. Последний раз я с ним поговорила 30 октября. Он как обычно пожелал спокойной ночи и сказал, что утром позвонит. Но так и не позвонил, — рассказала женщина. — <…> Я на сто процентов уверена, что он не мог пойти туда сам добровольно. Какой смысл человеку подписывать контракт, если у него уже собирались документы на УДО [условно-досрочное освобождение]. В ноябре должны были уже начать всё подготавливать, и к Новому году — домой».

Ольга отправила обращение в администрацию ИК-37, которую возглавляет Антон Волков: «Ответ я так и не получила. На вопрос, где ответы на обращения, администрация колонии сказала, что отправили мне на электронный адрес. Но ничего не пришло».

Из одного из ответов администрации, который имеется в распоряжении редакции, следует, что заключенный, в отношении которого делался запрос, «в учреждении ФКУ ИК-37 не содержится».

Родственники заключенных ездили в колонию, но там им ничего не сказали. Им известно, что часть осужденных могли вывезти в одно из учреждений ФСИН на территории Томской области и готовят к отправке, по разным данным, 16 или 27 ноября, а еще часть уже оказалась в зоне «спецоперации».

«Мы с дочкой его очень сильно любим. Дочка очень скучает. Пускай возвращается домой поскорее», — отметила супруга заключенного.

Другая родственница со ссылкой на брата заключенного рассказала, что того могли «19 часов пристегивать к горячим батареям». После этого он уже не мог не подписать соглашение. В сообщении родственников не уточняется, кто именно мог применять насилие к заключенным.

В 2020 году Тайга. инфо подробно рассказывала об издевательствах в ИК №37 и реакции правоохранительных органов. Ее начальник Сергей Толканов был уволен после избиения мужчины в магазине в магазин «Пиво Сибири» в Анжеро-Судженске. Сейчас колонию возглавляет Антон Волков.

Кроме того, по сведениям родственников, в колонии ранее отключили связь.

В ГУФСИН по Кемеровской области заявляли, что с 27 октября под предлогом постановления санитарного врача-начальника филиала «Медико-санитарной части №42» «в целях предупреждения распространения заболеваемости COVID-19, гриппа, ОРВИ» был введен карантин в колониях региона. «В связи с этим предоставление краткосрочных и длительных свиданий приостановлено», — говорилось в сообщении.

Тот же предлог был использован в Новосибирской области на фоне сообщений о возможной вербовке заключенных со стороны ЧВК «Вагнер», говорили их родственники Тайге.инфо. Даты «карантина» также совпадают — его вводили в конце октября.

С 16 ноября свидания в кузбасских колониях снова разрешаются. В пресс-службе ГУФСИН по Кемеровской области на момент публикации не ответили на звонки Тайги.инфо. Официальный запрос редакции о возможной вербовке заключенных в регионе, сделанный еще 1 ноября, также остался без ответа.

Последняя новость ГУФСИН о колонии №37 посвящена проведению в колонии выставки «различной литературы „По городам России“».

О первых фактах вербовки сибирских заключенных на «спецоперацию» в Украине стало известно в конце октября. Правозащитники говорили, что представители ЧВК «Вагнер» могли посетить колонии в Кемеровской и Новосибирской области. Общее число завербованных оценивалось свыше 1 тыс. человек. Затем появилась похожая информация из Томской области. Родственники заключенных новосибирской ИК-14 коллективно потребовали заблокировать отправку на «спецоперацию» тех, кто согласился.

Тайга.инфо