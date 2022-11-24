Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 264

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

18:31 В Курской области 43-летний мобилизованный старший сержант разведки застрелил сослуживца из автомата АК-74, передает Baza. Мужчина был дневальным и, как пишет издание, «в какой-то момент автомат неудачно выстрелил в сторону другого военного, 33-летнего рядового Сергея».

Пуля попала мужчине в шею, он скончался на месте, добавила Baza.

18:07 Более 17% муниципалитетов в регионах Сибирского федерального округа признанны неготовыми к отопительному сезону. Речь идет о 126 поселениях и районах, сообщили в окружном управлении Генпрокуратуры 24 ноября.

«Наихудшие показатели готовности в Иркутской области — 60%, в Республике Хакасия и Красноярском крае — 72%, — отметили в ведомстве. — Основными причинами неготовности муниципальных образований являются необеспеченность запаса топлива на котельных; отсутствие паспортов готовности у теплоисточников, потребителей; неготовность потребителей тепловой энергии; неисполнение работ по устранению дефектов».

Некоторые муниципалитеты Новосибирской, Омской, Иркутской областей, Красноярского края, Республики Алтай, Тувы и Хакасии оказались не обеспечены запасами топлива. Из-за этого, в частности, в Туве было внесено представление главе республике Владиславу Ховалыгу.

В Иркутской области у 238 котельных не оказалось резервных источников электрической энергии.

17:05 Участники сформированного в Иркутской области добровольческого батальона «Ангара» заявили, что не получают никаких выплат. На видеообращение, опубликованное во «ВКонтакте», обратил внимание телеграм-канал «Красный Иркутск».

«Мы находимся в Екатеринбурге уже третью неделю. У нас никакого вещевого обеспечения нету, — утверждает человек в маске на видео. — Вполне вероятно, что у министерства обороны просто проблемы — огромная логистика. Но дело в том, что о нас никто не знает. Мы даже готовы купить всё за свой счет, но нам нужны хотя бы выплаты, которые обещал нам губернатор или какая-то гуманитарная или моральная поддержка. Мы готовы воевать, прямо завтра уехать. Но дело в том, что надо полностью экипироваться».

Ранее иркутский губернатор Игорь Кобзев обещал по 100 тыс. рублей мобилизованным из регионального бюджета.





15:45 Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете «пропаганды ЛГБТ» среди всех возрастов. Под этим подразумевается распространение информации или публичные действия, «направленные на формирование нетрадиционных сексуальных установок», их привлекательности, «искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений».

Также Госдума добавила в документ запрет на «пропаганду смены пола».

Штрафы за так называемую «пропаганду» приняты в размере 50−400 тыс. рублей для граждан, 100−800 тыс. для должностных лиц, от 800 тыс. до 5 млн или приостановление деятельности на 90 суток для юрлиц.

«За нарушение запрета пропаганды педофилии штраф составит от 200 до 800 тыс. рублей для граждан, от 400 тыс. до 2 млн рублей для должностных лиц, от 1 до 10 млн рублей для юрлиц», — утверждали в Госдуме.



15:28 Мэрия Новосибирска объявила о проведении мастер-классов для детей мобилизованных на городских социальных продовольственных ярмарках. Предлагаются мастер-классы по рисованию пейзажей, лепке, рисованию мыльными пузырями.

10 декабря запланирован мастер-класс по аппликации под названием «День близкого человека», а 17 декабря — по приготовлению пиццы и снеков.

15:09 Алкогольная сибирская группа займется выпуском виски на заводе «Омсквинпром». Напиток из шотландских спиртов должен стоить 1−1,2 тыс. рублей, в среднем сегменте — 500−600 рублей за бутылку.

Все подробности читайте здесь.

14:27 Родственницы российских мобилизованных, объединившиеся в «Совет матерей и жен», провели первый круглый стол после создания движения, которое выступает за возвращение их близких из зоны «спецоперации». Они также рассказали о возможной слежке.

Активистки, в частности, опубликовали монолог жительницы райцентра Черепаново Новосибирской области Галины Архилиной. «До этого я никак не пыталась прорваться в политику и обращать внимание на такие вопиющие безобразия, которые творятся у нас в стране. Мой сын тоже мобилизован. Кто ответит за те смерти, если не правительство, — говорит женщина на видео, в котором заметны следы нескольких склеек. — Матери, жены, сестры, не молчите. Вся правда должна быть услышана, высказана, потому что будет еще ни одна смерть

На круглом столе приняли резолюцию, в которой объявили о недоверии к «системе власти, втянувшей нашу страну в кровавый вооруженный конфликт». «Мы видим, что руководство страны и армии поражено коррупцией. По данным СМИ, клан Путина — богатейший в мире. <…> Армия России была развалена и доведена до предела», — зачитала резолюцию



«Государственная Дума в этих условиях пачками принимает сплошь репрессивные законы, поражающие народ в основных правах, в том числе на свободу слова и мнений. Силовые структуры вместо того, чтобы расследовать сообщения о коррупции и беспределе, творящихся в армии и на линии боевого соприкосновения, прессует правозащитников и граждан, которые заявляют об этом в слух. По сути, нас лишили права выступать в защиту мира», — сказано в резолюции.



Женщины потребовали расследовать каждый случай возможного нарушения прав мобилизованных, прекратить преследование правозащитников и активистов. В то же время они предложили отправить на «спецоперацию» 1 млн силовиков и уничтожить коммуникации снабжения техникой украинской армии.

13:56 Госпредприятие «НАМИ» объявило о покупке всех российских активов Nissan, включая завод в Петербурге. Сделка официально завершена, передает РИА Новости.

Предприятие Nissan в Петербурге не работает с марта. Еще в октябре Минпромторг РФ сообщил, что все российские активы автоконцерна перейдут в госсобственность.

Ранее ФГУП «НАМИ» перешла доля концерна Renault в «АвтоВАЗе».

13:20 Мобилизованные новосибирцы не могут получить ипотеку. Банки отказывают им из-за рисков. Региональное заксобрание попросило федеральное правительство вмешаться.

Все подробности читайте здесь.

12:21 Возвращение южнокорейской компании Samsung в Россию откладывается. Об этом пишет газета «Известия», которая еще в сентябре со ссылкой на источник утверждала, что корпорация возобновит поставки техники ритейлерам и перезапустит официальный интернет-магазин.

Возобновление официальных поставок Samsung на российский рынок теперь переносится на неопределенный срок, рассказали «Известиям» сотрудники двух компаний — партнеров производителей электроники. Это случится не раньше завершения «спецоперации», считает один из них.

«Поставки в Россию по-прежнему приостановлены. Samsung не приняла никакого решения о возобновлении поставок», — подтвердила пресс-служба компании.

12:10 Омский активист Ричард Роман Кинг провел пикет в Ереване у российского посольства. Он сообщил Тайге. инфо, что вышел «против пропагандистов РФ которые делают из убийцы и преступника героя и спасителя».

На плакате были телеведущие Ольга Скабеева и Владимир Соловьёв, а также главный редактор госагенства «Россия сегодня» (РИА Новости) и госканала Russia Today.

Летом 2022 года Кировский райсуд Омска признал Кинга виновным по ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ) за пикет с плакатом «Нет нацизму». Его оштрафовали на 30 тыс. рублей.

11:27 Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Он проходил по формуле «35 на 35», пишет омбудсмен РФ Татьяна Москалькова в своем телеграм-канале.

Среди возвращенных военнослужащих оказался уроженец Бурятии, который служит матросом морской пехоты во Владивостоке, утверждает уполномоченная по правам человека в республике Юлия Жамбалова. Сейчас мужчине предстоит курс реабилитации.

11:00 Депутаты томской областной думы на три года отменили транспортный налог для жителей региона, участвующих в «спецоперации», сообщили в пресс-службе парламента. Под льготу попали контрактники, мобилизованные и добровольцы, она распространяется на правоотношения с 1 января 2022 года.

Но освободить от налога можно только одну машину. По предварительным оценкам, потери бюджета составят «в пределах 10 млн рублей» ежегодно.

Из транспортного налога регионы формируют дорожные фонды, средства которых идут на ремонт и строительство магистралей.

Главное на утро 24 ноября

• Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, который вносит в 40 федеральных законов поправки, регулирующие деятельность людей и организаций, объявленных «иностранными агентами». Их проанализировал правозащитник Павел Чиков.

Законопроект, например, запрещает «иноагентам» распространять информацию среди детей, включая ведение просветительской деятельности. Им также запрещают преподавать в обращовательных учреждениях, организовывать публичные мероприятия, участвовать в госзакупках, заключать контракт на прохождение военной службы (на срочную службу запрет не распространяется), страховать банковские вклады, работать членом избирательной комиссии и вести упрощенную бухгалтерскую отчетность.

Кроме того, Минюст РФ , согласно законопроекту, сможет требовать справки по счетам и операциям «иноагентов», получать сведения об актах их гражданского состояния, а у юрлиц — запрашивать сведения о бенефициарных владельцах.

• Появилось новое свидетельство того, что российских военнослужащих, отказавшихся участвовать в «спецоперации», могут насильно удерживать в подвалах в ЛНР. Сестра добровольца Андрея Васильева написала об этом губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. Обращение опубликована на официальном сайте главы региона.

«16 августа 2022 года мой брат ушел добровольцем в зону СВО. 6 ноября <…> шел тяжелый бой. Командир отдал приказ о отступлении, мой брат и еще 15 человек вышли из окружения. <…> Когда пришли на КПП, их в часть не пустили при этом разоружили без акта приемки оружия и отправили недалеко в лесополосу сидеть, где всё простреливается, люди сидели без воды и еды почти 5 суток, иногда им разрешали выйти в город за продуктами, который они покупали за свои деньги. А 10 ноября перед приездом [первого вице-спикера Совета Федерации Андрея] Турчака их отвезли в подвал, они тоже сидели там несколько дней без воды и еды», — сказано в письме.

Затем военнослужащие могли оказаться в подвале ДК в Зайцево, утверждает женщина: «Там кроме этих 16 человек сидят 250 человек, тоже не кормят не дают воды, в туалет выводят два раза в день. Под прицелом автомата заставляют идти на передовую. У моего брата 16 ноября закончился контракт. Почему людей удерживают в подвале? Почему нарушают права человека?»

• КПРФ предложила объявить амнистию для осужденных по статье о «фейках» про ВС РФ (ст. 207.3 УК), по «дадинской» статье о «неоднократном нарушении порядка проведения митингов» (ст. 212.1 УК), а также за «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» (ст. 280 УК).

Кром того, предлагается освободить от наказания осужденных, принимавших участие в специальной военной операции, а также осужденных, «совершивших преступление по неосторожности, а также сокращение им срока наказания».

• Папа римский Франциск сравнил «спецоперацию» с Голодомором 1930-х годов. Он выступил перед многотысячной аудиторией на площади Святого Петра в Ватикане.

«В эту субботу [26 ноября] отмечается годовщина <…> истребления [людей] голодом 1932−1933 годов, который был искусственно вызван Сталиным. Давайте помолимся за жертв этого геноцида и помолимся за всех украинцев, детей, женщин, стариков, которые сегодня страдают как мученики», — сказал Франциск (цитата по Reuters).

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**По версии Минюста РФ , входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ , является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

