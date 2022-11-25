Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 265

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

22:00 Кремль объявил о встрече президента РФ Владимира Путина «с матерями военнослужащих — участников СВО». Среди них оказались провластные активистки и даже советница губернатора.



Все подробности читайте здесь.

17:05 В 73 регионах России до сих пор не выполнены майские указы Путина по зарплатам среднего медперсонала. В 35 регионах — по зарплата врачей. Об этом сообщили в новосибирском обкоме КПРФ со ссылкой на встречу депутатов Госдумы с министром здравоохранения Михаилом Мурашко.

Напомним, по майским указам Путина, подписанным еще в 2012 году, зарплаты врачей должны была вдвое превышать средние зарплаты по регионам, а среднего медперсонала — быть не меньше средней по региону.

Но с тех пор в полной мере власти не выполнили обещания. Более того, в 2015 году была изменена методика расчета, позволившая снизить верхнюю планку, затем медперсонал переводили на другие ставки (например, медсестер — в уборщицы), научные сотрудники стали получать десятые доли от декларировавшихся ставок.



«Врачи уходят в коммерческую медицину. Бюджет сферы здравоохранения на 50% состоит из средств ФОМСа (Фонда обязательного медицинского страхования), и по 25% дают федеральный и региональные бюджеты. Но даже тарифы ФОМСа за одни и те же услуги по регионам различаются в разы. Когда и как будут решаться эти проблемы — ответов нет», — признал новосибирский депутат Госдумы Ренат Сулейманов.



По данным властей, в сельской местности не хватает 25 тыс. врачей и 58 тыс. младшего и среднего медицинского персонала.

16:47 Спикер парламента Кыргызстана Нурлан Шакиев призвал изменить русские названия районов Бишкека. Сейчас город поделен на Первомайский, Свердловский, Ленинский и Октябрьский районы.

«Необходимо срочно переименовать все районы Бишкека, до сих пор отдельные населенные пункты в Кыргызстане носят названия на других языках», — цитирует Шакиева ТАСС.

Решение связано с планами по развитию государственного языка, которые до конца реализовать пока не удалось, отметил Шакиев.

15:35 Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков сказал, что «креативные индустрии внесли огромный вклад в консолидацию общества». По его словам, «айдентика специальной операции, буква Z, „полетела“, поскольку ей занялась именно креативная индустрия».

«Это вошло в городские пространства, в моду, в значки, в символику. Это все, кто делает, это же не бюджетные учреждения, это представители креативных индустрий», — цитирует Новикова ТАСС.

15:09 Мобилизованный пермский чиновник управления минсоцразвития Пермского края по Краснокамскому и Нытвенскому городским округам Дмитрий Мошев погиб в учебном центре. Об этом сообщило само управление во «ВКонтакте».

«Во время мобилизации мы провожали его всем коллективом, говорили напутственные слова, желали скорейшего возвращения, и он смотрел на нас своими добрыми глазами, и обещал вернуться, — утверждают у управлении. — Находясь в учебном центре, Дмитрий звонил ежедневно. На все вопросы отвечал оптимистично, готовился выехать в зону боевых действий и вновь обещал вернуться. Сегодня, впервые Дмитрий не выполнил своего обещания. Ему было всего 49 лет. С женой воспитали двоих сыновей».

Похороны запланированы на 26 ноября.



По данным «АиФ», офицер Дмитрий Мошев скончался «от остановки сердца» в учебной части в Тюмени. «Сотрудники медчасти сообщают, что на протяжении всего периода пребывания в Тюмени Дмитрий Мошев ни разу не обращался к медикам, жалоб на состояние здоровья не зафиксировано», — добавили в пресс-службе губернатора Пермского края.

Ранее, по подтвержденным властями подсчетам СМИ, стало известно о более 20 погибших мобилизованных еще до отправки в зону «спецоперации». Затем власти официально подтвердили гибель 12 мобилизованных из Свердловской области, семерых мобилизованных уроженцев Красноярского края, пяти мобилизованных из Челябинской области, адвоката из Санкт-Петербурга, начальника одного из отделов в мэрии Москвы и IT-специалиста из Райффайзен банка, которого призвали, несмотря на полагавшуюся бронь, и других.

14:57 Сотрудников Пенсионного фонда России «вынуждают» переводить часть зарплаты на «спецоперацию», пишет Sota со ссылкой на документ, разосланный по отделениям ПФР.

Для тех, кто откажется от перевода, «санкций не будет, но осадок останется», утверждает источник издания. Это сотрудники трактуют как возможность лишиться премий, которые составляют до 50% заработка, добавила Sota.

«Добровольная финансовая помощь из заработной платы» переводится в прокремлёвский «Общероссийский народный фронт» для участия в «благотворительном проекте по сбору средств „Всё для победы“», сказано в документе.

14:23 Президент Украины Владимир Зеленский в интервью FT заявил, что «будет только за», если кто-то предложит Киеву способ возвращения Крыма в состав страны невоенным путем, пишет РБК.

Но если предложенное Украине решение предполагает, что полуостров останется в составе России, то «на это не стоит тратить свое время». По словам Зеленского, конфликт не завершится до тех пор, пока страна не вернет себе утраченные территории.

13:49 Глава Минцифры РФ Максут Шадаев угрожает лишить аккредитации более 10 тыс. российских IT-компаний, которые не подали в Федеральную налоговую службу (ФНС) согласие раскрыть налоговую тайну.

«Из 26 701 компании, которые имели аккредитацию до вступления в силу нового постановления правительства [о новом порядке аккредитации IT-компаний] не подала согласия [на раскрытие тайны] 10 141 компания», — сказал Шадаев.

Чиновник утверждает, что «де-факто уже процесс [лишения аккредитации] начался».

Сотрудники аккредитованной IT-компании могли претендовать на отсрочку от мобилизации. Главным условием стала доля выручки от деятельности в IT-сфере не менее 30%. Но до 31 октября все аккредитованные IT-компании должны были направить в ФНС согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну.

13:37 Черная пленка, в которую российские издательства, хотят заворачивать книги «иноагентов», что исполнить репрессивные законы, оказалась дефицитом в РФ. Об этом рассказал гендиректор типографии «Парето-Принт» Павел Арсеньев.



«О, новый, чудный мир! Нам сегодня от одного из наших издательств-клиентов поступил неожиданный вопрос — а вы можете книжку поэкземплярно упаковать в чёрную непрозрачную пленку. Мы — зачем? Издательство — с 1 декабря мы обязаны так упаковывать все книги наших авторов-иноагентов. Пошли искать пленку», — рассказал Арсеньев в соцсетях.



«Пока не можем найти — поставщики изумленно говорят — первый раз видим такой запрос», — добавил гендиректор компании.

13:00 Росавиация в 45-й раз продлила запрет на полеты в аэропорты юга и запада России. На этот раз до 3 декабря

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты», — говорится на сайте Росавиации.

12:46 Начальник управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев, который курировал многие избирательные кампании последних лет, может уйти в отставку, сообщила Медуза* со ссылкой на источники.

Харичев — это близкий соратник руководителя политического блока Кремля, замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Именно он, в частности, должен был курировать президентскую кампанию 2024 года.



По словам источника издания, на отставке Харичева настаивают высокопоставленные силовики, у которых «возникли претензии» к организации «референдумов о присоединении к России» украинских территорий. Их неоднократно переносили, в конце сентября они все-таки прошли, а уже в ноябре российские войска оставили Херсон. В частности, сотрудники силовых ведомств могли остаться недовольными затратами: «Пока [Харичев и другие сотрудники АП] занимались внутренними выборами, силовики в эти дела особо не лезли: проводят и проводят. На референдумах все варились в одном котле: чиновники АП, политтехнологи, „конторские“ [сотрудники ФСБ], военные. Силовики малость ****** [удивились] от того, как на кампаниях тратятся деньги».

Александр Харичев — выходец из Костромского высшего военно-командного училища химической защиты. Работал там психологом, а в 1996—2001 годах трудился «начальником группы отдела морально-психологического обеспечения» в одном из военных научно-исследовательских центров Минобороны Р Ф . И после этого сразу же попал в администрацию президента РФ, занимал различные должности в аппарате полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, полпредом Путина там до 2005 года был Сергей Кириенко (нынешний замглавы администрации президента). Позже Харичев трудился у Кириенко в «Росатоме», а когда тот перешел в администрацию президента, занял должность замначальника управления президента РФ по внутренней политике, курировал подготовку к выборам президента в 2018-м, которые запомнились недопуском Алексея Навального и травлей представителя КПРФ Павла Грудинина на федеральных каналах.



В июне 2018-м Путин назначил Харичева начальником управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета.



12:18 Из муниципальной собственности Новосибирска незаконно выбыли девять защитных сооружений гражданской обороны, следует из сообщения областной прокуратуры. Вопрос обсуждался на заседании межведомственной группы, которое провел городской прокурор Роман Сивак.

«По результатам совещания выработаны конкретные меры в целях устранения нарушений закона, исполнение протокола остается на контроле прокуратуры города», — сообщили в областной прокуратуре.

11:40 Путин встретится с матерями участников «спецоперации», в том числе мобилизованных, объявил Кремль. Но никто из родственниц российских мобилизованных, объединившихся в «Совет матерей и жен», не был приглашен, сообщила организация.

В день встречи с матерями Путин также хочет принять участие в праздновании 15-летия госкорпорации «Ростех», добавили в Кремле.

11:30 Иркутский губернатор вручил награды родственницам погибших во время «спецоперации» в Украине. Он сказал, что ушедшие в армию принадлежат не семьям, а государству.

Все подробности читайте здесь.

09:56 В новосибирском метрополитене отмечены проблемы с освещением. Независимый депутат горсовета Светлана Каверзина показала вагон, в котором очень слабое освещение (в следующем вагоне, судя по всему, свет ярче).

«„У метро все хорошо“, — буквально позавчера убеждали меня на комиссии по городскому хозяйству. Только вот уже и на электричестве в вагонах с чего-то экономить начали», — написала Каверзина в своем телеграм-канале.

t.me/sveta_kaverzina. Фото Евгения Фокина



Главное на утро 25 ноября

• Известного иркутского политика и активиста Сергея Беспалова объявили в федеральный розыск по статье УК. Его также внесли в перечень «экстремистов и террористов» на сайте Росфинмониторинга. Он находится за границей.

Беспалов некоторое время возглавлял иркутский штаб Алексея Навального («общественное движения „Штабы Навального“» признано экстремистской организацией и запрещено в РФ). Кроме того, в розыск объявлен экс-глава кемеровского штаба Станислав Калиниченко, его добавили и реестр Росфинмониторинга.

При этом из реестра «экстремистов и террористов» исключили другого экс-координатора иркутского штаба Захара Сарапулова. После закрытия организации он был журналистом, делал собственный проект «Иркутский инсайдер».

• Четыре человека погибли при стрельбе в городе Крымск Краснодарского края. Мужчина, которого, по данным Baza и 112, зовут Владимир Жиров стрелял из винтовки рядом с торговым центром «Славянский».

По данным МВД, причиной мог стать бракоразводный процесс. Срелок якобы имущественный спор. Телеграм-каналы пишут, что спор был между мужчиной и сыном. В итоге мужчина застрелил троих и ранил четвертого. Стрелок также погиб.

• Политик Алексей Навальный сообщил, что один из заключенных владимирской ИК-6, где он сейчас сидит, кричал о пытках и просил о помощи перед дверью его камеры.

«Сегодня рано утром в коридоре перед моей камерой какой-то шум, а потом человек кричит истошным голосом, явно обращаясь ко мне: „Анатольич! Здесь беспредел! Меня пытают морально и физически! Надо писать жалобы!“. Снова шум, человек смолкает. И вот ты в ярости и хочешь несчастному помочь, но сделать ничего не можешь, кроме как долбить кулаком в железную дверь камеры», — рассказал Навальный.

«Спустя час дежурный на обходе спрашивает: „Жалобы, заявления, предложения?“ — „Да“, — говорю, — „есть заявление: человек в коридоре кричал, что его пытают. Я требую начать проверку“. — „Ммм. Понятно. А у вас заявления есть?“ — „Это и есть мое заявление“. — „А касающиеся вас самого у вас есть заявления?“ — „Я считаю, что это касается меня самого“, — пишет Навальный. — Оперативнику говорю: „Человек из коридора кричал, что его пытают“. Отвечает: „Ну, может шутил просто?“»

• Российские власти планируют сохранить для россиян, работающих на российские компании из-за рубежа, статус резидента и ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — 13−15%. Об этом сообщил министр финансов Р Ф Антон Силуанов.

Ранее обсуждалось, что россияне, уехавших за рубеж, но продолжившие работать на российские компании, потеряют статус резидентов, и для них ставка НДФЛ вырастет до 30%.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**По версии Минюста РФ , входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ , является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.