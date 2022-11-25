Мэрия Новосибирска купила 40 единиц дорожной техники, а надо свыше 600

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Глава Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о ситуации с уборкой дорог в городе. Ранее суд обязал муниципалитет закупить 670 единиц техники для уборки. В 2022 году, по признанию чиновника, город приобрел 40 машин.

24 ноября стало известно, что суд встал на сторону прокуратуры, обязав мэрию Новосибирска обеспечить город техникой для уборки дорог — нужно приобрести 670 единиц. Комментировать это глава города Анатолий Локоть 25 ноября журналистам отказался — пока мэрия не имеет на руках решения. Тем не менее чиновник рассказал о покупке техники в 2022 году.

«Хочу напомнить, что в этом году за счет бюджета Новосибирска, за счет собственных средств, мы закупили 40 единиц техники несколькими партиями — первая партия 31 единица техники, был предварительный конкурс и заказ, затем у нас появилась возможность, по итогам исполнения бюджета этого года мы добавили еще 9 единиц», — сказал Локоть, отметив, что 31 единица уже пришла.

«Это машины универсальные — работают и в летний, и в зимний период, — добавил мэр. — Они могут использовать современные реагенты, которые мы закупаем, таким образом эффективность уборки улиц повышается».

Глава города заявил, что «у нас не было так называемого дня жестянщика» в этом году, то есть не было наледи на дорогах.

«Вопросы были к уборке тротуаров. Сосредоточились на этом. Сейчас тротуары приводятся в порядок. Проблема остается с дворами. Здесь у меня прямое поручение департаменту ЖКХ и администрациям — работать с управляющими организациями, которые не везде и не в полной мере выполняют свои обязанности», — сообщил Локоть.

В ноябре во время первого серьезного снегопада прокуроры проверили уборку дорог в Новосибирске и нашли более 40 нарушений — наледь на тротуарах, скопление снега на проезжих частях дорог.

Были внесены 6 представлений руководителям муниципальных дорожно-эксплуатационных учреждений и главам районов с требованием обеспечить уборку снега и наледи. Кроме того, главам районов и Центрального округа, руководителям коммунальных служб объявлено 24 предостережения о недопущении нарушений при содержании дорог и тротуаров с учетом погодных условий.