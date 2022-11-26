Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 266

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

17:20 Депутат Госдумы от Бурятии Вячеслав Мархаев: дефицитный бюджет на 2023-2025 годы является «продолжением развала экономики и попыткой решения всех проблем за счет населения страны».

Депутат Госдумы от Бурятии Вячеслав Мархаев (КПРФ) прокомментировал принятие Госдумой бюджета, против которого он голосовал.

Парламентарий отмечает, что увеличение финансирования затрат на образование, науку, медицину и другие сектора в сравнении с потребностями настолько мизерное, что реального оздоровления в этих секторах ожидать не приходится.

На запланированные регулярные индексации пенсий заложено 4,8%, хотя минимальная ожидаемая инфляция составит 5,5%, пишет депутат.

«Дефицитный бюджет - это продолжение гарантированного роста всех тарифов на все энергоносители и коммуналку, рост прочих сборов, пошлин и не только для нефтегазового сектора. На фоне непредсказуемой санкционной политики и неоправданных скидок по всем сырьевым продуктам, продаваемым за рубеж, очень сложно говорить о заявленном уровне доходов, что дает неутешительный прогноз в состоятельности бюджета. При этом, у нас происходит рост государственного чиновничьего аппарата, превысившего цифру в 2,4 млн. человек, не считая силовые структуры», - говорится в комментарии Мархаева.

Депутат отметил увеличение доли засекреченных расходов: «мы все хорошо понимаем - эти расходы не пойдут на социальную поддержку, науку, образование или здравоохранение».

Он считает, что программа импортозамещения, поменяв свое название на «технологическую независимость», мало что изменит в реальном секторе экономики.

«В итоге, мы продолжаем готовить специалистов, которые обучаются на импортном оборудовании. Я проявляю опасение, что все заложенные средства на технологическую независимость будут банально расхищены или бездарно освоены», - говорит Мархаев.

16:30 В Красноярске состоялся крестный ход в "поддержку восстановления мира", сообщает местная епархия в соцсети.

"В молебне и шествии приняли участие прихожане храма, верующие жители Академгородка, казаки Красноярского городского казачьего общества и военнослужащие войсковой части №3476. Крестоходцы читали молитву о скорейшем восстановлении мира", - говорится в сообщении.

16:00 Экономический кризис, который переживает Россия, продлится примерно полтора года, заявил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

Отсчет кризису пошел со второго квартала нынешнего года, отметил эксперт в комментарии РИА Новости.

«Именно тогда начался спад. Но произошел он не в одночасье. Кризисная ситуация развивалась плавно. Понимаете, нельзя "на раз-два-три" обвалить экономику такой огромной страны, как Россия, занимающей шестую часть земли», - сказал он.



Сейчас, по его словам, пиковый период кризиса.

14:20 Предприниматель Николай Сущих, занимающийся пассажироперевозками в Забайкалье, подал уведомление об увеличении тарифа, указав в качестве обоснования снижение пассажиропотока в связи с проведением СВО и ростом цен.

«Уведомляем Вас, что в связи с ростом цены на энергоносители, запасные части, увеличение МРОТ с 1 января 2023 года, снижением пассажиропотока в связи с проведением СВО, а также перекосом в тарифе на проезд по маршруту Чернышевск — Утан предприятие вынуждено поднять стоимость проезда в общественном транспорте с 1 декабря», — цитирует документ, направленный главе района, «Чита.ру».

Там же отмечается, что с ноября 2021-го по ноябрь 2022-го литр дизельного топлива подорожал с 68 рублей до 72–75 рублей, тонна угля — с 3,5 до 4,5 тысячи рублей, запчасти подорожали в среднем на 10%.

Тариф на маршруте Чернышевск — Мильгидун подорожает с 100 до 150 рублей.

13:40 Падающий оборот оптовой торговли и массовый уход из России зарубежных ритейлеров способствовали резкому росту предложения о продаже складов. За год число таких объявлений по стране увеличилось почти на 25%, а в Москве — в четыре раза, пишет «Коммерсантъ».

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что оборот оптовой торговли в России, по Росстату, в январе-сентябре снизился на 12,6% год к году, а только в сентябре — на 22,2%. «Многие ритейлеры и дистрибуторы существенно сократили масштаб бизнеса, оптимизировав площади»,— говорит он. А уходящие из России зарубежные сети сейчас распродают товарные остатки, постепенно отказываясь от складских мощностей, отмечает эксперт. Вместе с перераспределением логистических потоков это привело к избытку площадей в Москве и Санкт-Петербурге.

Продать объекты будет непросто.

13:00 Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана.

На церемонии он отметил, что им предстоит превращение Казахстана в развитую страну с подлинно демократическими институтами. «Только так мы сформируем новое качество нации и укрепим нашу священную независимость», - отметил он.

Президент рассказал о модернизации сфер жизни, от образования до индустриализации, о беспрепятственной работе бизнеса без беспричинных проверок, о развитии конкуренции, искоренении коррупции и равенстве всех перед законом.

Президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. Касым-Жомарт Токаев возглавит страну только на семь лет, ранее там была инициирована реформа, которая ограничивает время нахождения президента на посту одним сроком.

12:00 Россия назначила председателем правительства Херсонской области экс-мэра Краснодара Андрея Алексеенко. Его подозревали в получении взятки ружьем.



«После успешного проведения референдума и решения поставленных управленческих задач в Херсонской области на посту председателя правительства Сергей Елисеев возвращается в Калининградскую область. Новым председателем правительства назначен Андрей Алексеенко, ранее возглавлявший совет министров Харьковской области», - говорится в сообщении администрации.



В конце 2021 года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении главы Краснодара. Ему вменяли взятку ружьем стоимостью 1,6 млн рублей за приемку дома с недостатками.

Главное на утро 26 ноября

• Путин на встрече с матерями участников «спецоперации», комментируя гибель военнослужащих сказал: «Мы же все под Господом, под Аллахом, под Христом, неважно, какой религии кто придерживается. Важно то, что мы все смертные. И мы когда-нибудь из этого мира все уйдем — это неизбежно. Вопрос в том, как мы жили. Некоторые ведь живут непонятно, а потом ушли — жили или не жили? А ваш сын — жил. Его цель достигнута».

Тайга.инфо подробно рассказывала, кого именно посадили на встречу с Путиным. Среди женщин оказались провластные активистки, мать начальника райотдела МВД из Чечни и советница главы Хакасии, ранее выступавшая на провластном митинге. На встречу не позвали ни представительниц «Совета матерей и жен», собравшегося после объявления мобилизации, ни участниц «Комитета солдатских матерей».

• Министерство юстиции РФ внесло в реестр физлиц — «иностранных агентов» основательницу фонда «Свободная Бурятия» Александру Гармажапову. Организация помогает уроженцам республики вернуться домой со «спецоперации».

Также в реестр включен политик, бывший мэр Екатеринбурга, экс-депутат Госдумы Р Ф Евгений Ройзман. В его отношении еще летом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 (повторная «дискредитация» ВС РФ), в качестве меры пресечения ему было запрещено посещать публичные места и мероприятия, отправлять и получать почту и использовать средства связи.

В список также включены адвокат Илья Новиков, ведущая Дождя* Анна Монгайт, юрист Федор Телин, сахалинская журналиста Любовь Барабашова, сотрудничавшая с Радио Свобода* и Сибирь.Реалии*. Туда же включили координатора уфимского отделения движения за права избирателей Голос** Виталия Ковина, которого ранее исключили из списка «СМИ-иноагентов».

В реестр незарегистрированных объединений — «иностранных агентов» внесли инициативную группу «Т-Действие» из Петербурга. В реестр НКО — «иностранных агентов» попал благотворительный фонд «Социальное партнерство», учрежденный Галиной Старовойтовой. По инициативе именно этого фонда в России создали Общественные наблюдательные комиссии, для контроля соблюдения прав заключенных.

• Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов публично, в эфире НТВ, заявил, что жители Украины должны «замерзнуть и сгнить». Так он одобрил массированные ракетные удары по стране, назвав это «святой ненависитью»: «То, что мы видим сейчас в интернете — за этот они будут сидеть и без газа, и без света, и без всего. Если киевский режим выбрал для себя путь военных преступников, они должны там замёрзнуть, и сгнить».

Чернышов родился 25 июня 1991 года в Воронеже. С 2011 года был «помощником» лидера ЛДПР Владимира Жириновского, был координатором московского отделения партии. В 2016-м прошел в Госдуму по списку, став одним из самых молодых депутатов. В 2020-м стал замруководителя Рособорнадзора, а в 2021-м снова избрался в Госдуму, ему отдали кресло зампреда парламента.

В Киеве, тем временем, начали функционировать 400 пунктов обогрева, которые будут работать каждый день, сообщил мэр Виталий Кличко. Большинство из них обустроены в школах и других учреждениях социальной сферы города.

«Если в вашем доме нет электроснабжения более суток, вы сможете прийти в пункт обогрева чтобы подзарядить гаджеты или фонарики, выпить чаю, узнать информацию, где поблизости находятся источники воды, где открыты магазины и аптеки», — рассказал глава города.

• Военные госпитали заполнены почти на 40%, заявил Путин.

«Нужно подумать и создать в целом систему реабилитации. Здесь министр обороны говорил мне, что военные госпитали заполнены только на 38%», — сказал президент.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**По версии Минюста РФ , входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ , является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.