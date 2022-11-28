СМИ: мобилизованный прострелил себе ногу в Новосибирске, чтобы не ехать на «спецоперацию»

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Один из мобилизованных ранил себя на территории новосибирского лагеря. Он хотел избежать отправки на «спецоперацию».

В Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ) один из мобилизованных прострелил себе ногу. Об этом рассказали Сибирь.Реалии* со ссылкой на два источника.

«Его сосед по палатке сказал, что парня схватили буквально у дома, сам он не хотел ехать на <…> [спецоперацию], но не имел возможности скрыться от военкомата. И в итоге решил проблему вот таким способом, — сообщил журналистам мобилизованный по имени Роман. — Возможно, повлияло еще и то, что тут среди мобилизованных сплошные разговоры о том, что им передают земляки, уже отправленные в зону СВО. На гражданке он не слышал толком о том, какое там пекло. Здесь от этих разговоров не убежишь, вот он и психанул».



По словам источников, пострадавший госпитализирован. В Новосибирском высшем военном командном училище изданию ни подтвердили и ни опровергли информацию.

На территории НВВКУ проходят подготовку мобилизованных из разных регионов Сибири. По официальным данным, в лагере еще до отправки на «спецоперацию» погибли не менее троих мобилизованных.

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Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации из-за «спецоперации» в Украине, которая продолжается уже семь месяцев. Он утверждает, что сделал это по просьбе Минобороны и Генштаба. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется отправить в армию 300 тыс. резервистов.



Утверждалось, что мобилизации не подлежат те, кто не служил, признанные временно негодными по состоянию здоровья, занятые уходом за членом семьи либо за инвалидами первой группы, имеющие на иждивении четырех и более детей до 16 лет, военные пенсионеры, а также студенты-очной и очно-заочной формы, получающие первое образование.



28 октября Шойгу сказал Путину, что задание по мобилизации в РФ выполнено. При этом никакого указа о ее прекращении до сих пор нет. В Кремле заявили, что не видят в нем необходимости.

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