Родственники заявили об исчезновении заключенных в забайкальских колониях

© fsin-atlas.ru. ИК-3
Родственники заявили об исчезновении заключенных в забайкальских колониях
29 Ноя 2022, 06:37

Около 100 заключенных пытаются вывезти из Забайкалья. Родственники заявили об исчезновении осужденных, которых могут отправлять на «спецоперацию» в Украине.

Около 100 заключенных исправительной колонии №3 в ночь на 29 ноября собирались доставить в аэропорт Кадала, сообщила «Чите.ру» мать одного из заключенных. Транспортировку подтвердили еще несколько родственников, обратившихся в редакцию.

Более того, несколько жительница Забайкалья обратились к журналистам с просьбой найти их сыновей, которые отбывали заключение в колониях, а теперь их могли увезти на «спецоперацию».

«Знакомые мне сегодня сообщили, что сына, который находится в колонии, увозят на спецоперацию. Куда я могу обратиться и узнать, где и куда повезли моего ребенка?» — написала одна из родственниц. По словам другой, в колонии ей сообщили, что сын «подписал контракт».

В ГУФСИН по Забайкалью отказался отвечать на вопросы об отправке заключенных в зону «спецоперации».

Ранее родственники заключенных ИК-37 в поселке Яя Кемеровской области заявили, что осужденных могут насильно принуждать подписывать договоры с ЧВК «Вагнер» для участия в «спецоперации». Речь шла об избиениях и других пытках.

Родственники новосибирских заключенных также не верят, что речь могла идти о добровольном вступлении в ЧВК "Вагнер".

Наемничество законодательно запрещено в РФ. В Уголовном кодексе есть статья 359 УК, по которой для наемников предусмотрено до 15 лет колонии, а для вербовщиков — до 18 лет (с использованием служебного положения — до 20).


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