Мэр Красноярска потребовал от «СГК» пересчитать платежки населению из-за проблем с отоплением

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Мэр Красноярска потребовал от «СГК» пересчитать платежки населению из-за проблем с отоплением
29 Ноя 2022, 10:00

«Сибирская генерирующая компания» должна сделать перерасчет красноярцам из-за холода в квартирах, заявил мэр Владислав Логинов. Жители продолжают жаловаться на проблемы с отоплением.

«Красноярцы терпят серьёзные неудобства летом, когда теплоэнергетики ведут работы на сетях. Соответственно, результатом этого должно стать стабильное тепло в домах зимой. Первые, не самые сильные морозы к такому результату не привели. Нельзя оставлять это без внимания, — написал в своем телеграм-канале Логинов. — Считаю, что в такой ситуации СГК должна сделать перерасчёт по каждому заявлению при документальном подтверждении отсутствия нормативного тепла в доме».

Красноярцы продолжают жаловаться на низкую температуру в квартирах.

По данным «Пропекта Мира», больше всего жалоб поступает с правого берега города. Эту зону обслуживает ТЭЦ-1.

«СГК» принадлежит «Сибирской угольной энергетической компании» миллиардера Андрея Мельниченко, который недавно получил гражданство Объединенных Арабских Эмиратов. Он вместе с семье, по словам источника журнала Forbes, уже переехал в эмират Рас-Аль-Хайма.

«СГК» также поставляет тепло жителям других крупнейших городов Сибири, включая Новосибирск, где в ночь на 29 ноября в тридцатиградусные морозы без отопления остались около 14 тыс. человек.

С 1 декабря тарифы для населения в регионах России вырастут в среднем на 9%, в том числе на тепло.


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