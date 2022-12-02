Молодой новосибирский офицер погиб в «спецоперации»

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Молодой новосибирский офицер погиб в «спецоперации»
02 Дек 2022, 09:04

Число жителей Новосибирской области, погибших в Украине, продолжает расти. На этот раз в Бердске похоронят 23-летнего офицера.

Лейтенант Александр Попов, командовавший взводом, погиб в «спецоперации», сообщили в мэрии Бердска 2 декабря.

Попов родился 3 октября 1999 года в Новосибирске, учился в бердской школе №13. Летом 2022 года окончил Новосибирское высшее военно-командное училище, после чего его сразу же направили в зону «спецоперации».

Похороны молодого человека пройдут в бердском кафедральном соборе.

Ранее глава региона Андрей Травников сообщал о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 83−84.

Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 23 сентября: погибли 5937 человек. Это уже больше, чем официальные потери силовиков в Первую чеченскую кампанию.

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