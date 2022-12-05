Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 275

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

11:20 Горсовет Новосибирска обсудил проект бюджета на 2023 год. В нем заложены траты, в частности, на закупку «товаров двойного назначения» (которые могут использовать на «спецоперации»), сообщила независимый депутат Светлана Каверзина на сессии 5 декабря.

«Из дефицитного городского бюджета брать по запросу Минобороны средства на покупку товаров двойного назначения неправильно. Учитывая, что наш федеральный бюджет тратит деньги, куда попало, а мы из дефицитного, нищего бюджета, я никак не смогу поддержать это предложение», — отметила Каверзина.

Другой независимый депутат Антон Картавин рассказал, что на его округе 2 тыс. жителей собрали подписи для создания парка. На его содержание нужно лишь 1 млн рублей в год. Но мэрия отказала в финансировании.

«Зато у нас находятся десятки миллионов на покупку обмундирования для военнослужащих. Возможно, теперь господин [вице-спикер Евгений] Яковенко наконец-то отправится на линию соприкосновения, будуxи полностью обмундированным и экипированным — может быть, этого он ждал столько времени (единоросс Яковенко пообещал уехать на „спецоперацию“ еще в сентябре, но до сих пор остается в Новосибирске — прим. Тайги. инфо). Но этого ли хотят жители города? Мы все знаем, что не хотят — им нужны детские сады, социальные гарантии, уборка города, работа коммунальных служб. Надежный общественный транспорт им нужен. Денег на это недостаточно».

Доходы бюджета города на 2023 год запланированы на уровне 75,4 млрд рублей. Расходы - 76,2 млрд.



11:12 Взрыв газа произошел в жилом доме на улице Кузнецова в Ярославле. «Есть обрушение чердачных перекрытий и кровли», — передает МЧС. Сообщается о пострадавших.

«Эвакуировано 44 человека, из них 3 детей», — уточнили в ведомстве.

10:40 Центральную площадь Читы «украсили» фигурами военных из пластика. Всего на площади Ленина установят 12 фигур военных из пластика и 12 изо льда, передает «Чита.ру».



Затраты на пластиковых солдат вошли в общий бюджет строительства ледового городка на площади, который составил 8,6 млн рублей.

Главное на утро 5 декабря

• Вице- премьер РФ Александр Новак заявил, что российские власти разрабатывают меры, позволяющие отказаться от поставок нефти в страны, которые введут потолок цен на российскую нефть.

«Мы считаем, что этот инструмент нерыночный, неэффективный, грубо вмешивающийся в рыночные инструменты, противоречит всем правилам, тому же ВТО, например», — отметил Новак.

Совет Евросоюза официально утвердил решение об ограничении цены на российскую нефть на уровне $ 60 за баррель. Ранее страны G7 и Австралия объявили, что введут такой же потолок цен.

• Сотрудники Минобороны РФ пытались мобилизовать 28-летнего Анатолия Литвиненко — сына бывшего сотрудника КГБ и ФСБ Александра Литвиненко, убитого в Лондоне в 2006 году. Об этом рассказал сам Литвиненко в колонке для The Guardian.

Примерно в середине октября двое сотрудников военкомата пришли в московскую квартиру, где зарегистрирован Литвиненко. Друзья семьи, проживающие в квартире, рассказали, что Анатолий больше 20 лет не живет там.

Александр Литвиненко погиб в Лондоне в 2006 году в результате отравления радиоактивным веществом полоний-210. По версии британских силовиков, убийство совершили бывший сотрудник российских спецслужб Андрей Луговой и предприниматель Дмитрий Ковтун. Луговой после этого стал депутатом Госдумы РФ .



• Кремль рекомендовал региональным властям «поддержать артистов „патриотической направленности“» во время новогодних праздников. Об этом пишет РБК со ссылкой на перечень рекомендаций.

В число исполнителей вошли «Город 312», Полина Гагарина, Олег и Родион Газмановы, Виктория Дейнеко, Лариса Долина, Ярослав Дронов (Shaman), Зара, группа «Земляне», Григорий Лепс, Денис Майданов, Александр Маршал, Стас Пьеха, Николай Расторгуев, Александр Скляр, Гарик Сукачев, Вадим Самойлов, Светлана Сурганова, Юлия Чичерина, Uma2rmaH, а также бывший «военкор» Аким Апачев, певицы из ДНР Наталья Качура и Маргарита Лисовина, рэпер РИЧ, группы «Джанго», «Наши», «Зверобой», «Послезавтра».

• Сотрудники уголовного розыска поймали москвича и увезли его в военкомат, выдав себя за клиентов сервиса «Юла», рассказал мужчина «Новой газете. Европа».

20-летний молодой человек зарабатывает ремонтом оргтехники через сервисы объявлений. Ему позвонила девушка и договорилась о встрече, чтобы отдать телефон в ремонт. Настоящие имя и фамилия мужчмны были указаны только на доске объявлений «Юла», поэтому полиция могла устроить облаву только через этот сервис, считает он: «Спускаюсь вниз, там стоят женщина и мужчина. Ну, бывает такое, что клиент приезжает с мужем или женой, нет проблем. Протягиваю мужчине руку, чтобы пожать, а он заковывает меня в наручники».

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом»

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.