Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 276

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

14:48 Ведущая Дождя* Анна Монгайт* прокомментировала решение латвийских властей об отзыве лицензии канала на вещание.

«Мы продолжаем работать, остаемся в ютубе, но теряем часть кабельных сетей. Мы умеем проходить сложности эпического масштаба и не считаем нашу миссию выполненной, — подчеркнула ведущая. — Но я хотела бы сказать, что в происходящем есть доля участия каждого хейтера, который оттаптывался в эти дни на Дожде, обвиняя нас в преступлении, которого мы не совершали».

14:37 Депутат Госдумы, лидер «Справедливой России-Патриотов-За правду» Сергей Миронов признал, что его партия с 2014 года поставляла в Донбасс «продукцию двойного назначения». По ней понимают оборудование, которое можно использовать во время боевых действий.

«Сегодня об этом можно говорить открыто. Мы помогаем всем тем, кто с оружием в руках защищает право говорить на родном русском языке», — утверждает Миронов в своем твиттере.

При это «Справедливая Россия» всё это время была парламентской партией в РФ. Официально же Кремль отрицал участие России в боевых действиях на Донбассе до начала «спецоперации».



14:05 Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию на вещание телеканала Дождь*.

«Оценивая совокупность нарушений, НСЭСМИ убежден, что руководство „Дождя“ не понимает и не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии», — цитирует РБК главу совета Ивара Аболиньша.

Вещание должно прекратиться в ночь на 8 декабря.

Вещание «Дождя» в YouTube в Латвии также планируется заблокировать.

При этом независимый канал «Дождь» власти РФ заблокировали после начала «спецоперации». Его журналисты начали делать личные проекты за рубежом, но через некоторое время редакция объявила о возобновлении работы из Латвии.

13:51 В новосибирских магазинах сетей «Эльдорадо» и «М.Видео» начали продаваться ноутбуки китайского бренда Lenovo с арабским алфавитом на клавиатуре, заметил НГС. При этом официально Lenovo прекратила поставки в РФ в мае.

Русские буквы добавлены на клавиатуру мелким шрифтом между английскими и арабскими.



13:24 Основной владелец пивоваренной компании «Бочкари» Вадим Смагин захотел выкупить завод PepsiCo в подмосковном Раменском. Его компания «Клин Аква» подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу о предварительном согласии на получение основных средств АО «Вимм-Билль-Данн Напитки» («ВБД Напитки» принадлежат американской PepsiCo), пишет «КоммерсантЪ».

После прекращения разлива в РФ глобальных брендов Coca-Cola и PepsiCo Бочкаревский пивоваренный завод в Алтайском крае запустил напитки Bochkari со вкусом колы, апельсина и лимона. Но затраты на перевозки из Сибири в европейскую часть страны делают напитки предприятия на московском рынке менее конкурентоспособными, отметили опрошенные эксперты.

13:01 Начальник управления пресс-службы и информации правительства Забайкалья Роман Шадрин попытался оправдать появление пластиковых и ледяных фигур солдат на центральной площади Читы к Новому году. Многие жители возмутились такими действиями властей.

Чиновник решил разделить жителей на тех, кто отправляет деньги на «спецоперацию» и тех, кто не понимает, зачем украшать площадь пластиковыми военнослужащими.

«Там не пустили людей в военной форме в бар. Сям дети непонимающих пытаются травить детей воюющих. В телевизоре горят русские города и посёлки, но „зомбоящик мы не смотрим“, вместо него у кого-то своя, правильная реальность и своя атмосфера, — утверждает Роман Шадрин в своем телеграм-канале (он не уточнил, какие именно русские города горят).— И по комментариям понятно, что в этой правильной реальности русскому солдату нет места на новогодних праздниках. Пусть воюет там себе, а здесь будут глинтвейн, мандарины, зайчики и благостное отрицание происходящего».

«По-моему, расставляя по Чите „вежливых людей“, город задаёт обществу очень важные вопросы», — считает чиновник.

12:30 Уровень изношенности дорожной техники, которую используют муниципальные учреждения Новосибирска, достиг 86%.

«Фактическое количество специализированной техники в дорожно-эксплуатационных учреждениях, подведомственных департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска на 2022 год составляет 472 единицы. Показатели по технике в

предыдущие годы оставались на этом же уровне», — сообщили РБК-Новосибирск в мэрии.

11:30 В районе курского аэродрома из-за «атаки беспилотника» загорелся нефтенакопитель, сообщил губернатор Роман Старовойт.

«В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте», — написал чиновник в телеграме.

10:38 Минобороны РФ обвинило вооруженные силы Украины в атаке на военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях. Она, по версии ведомства, была совершена «в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации».

В ведомстве подтвердили, что в результате инцидентов были повреждены два самолета. Кроме того, погибли трое российских военнослужащих и еще четверо получили ранения.

При этом расстояние от границы с Украиной до саратовского Энгельса, где находится один аэродромов, составляет более 1 тыс. км.

10:26 Политик Илья Яшин* обратился к Путину в своем последнем слове в суде по делу о «фейках» про ВС РФ (ст. 207.3 УК).

«Воспользовавшись этой трибуной, я хотел бы также обратиться к президенту России Владимиру Путину. К человеку, который несёт ответственность за эту бойню, который подписал закон о „военной цензуре“ и по воле которого я сижу в тюрьме, — цитирует Яшина его телеграм-канал (редакция вынуждена цензурить некоторые слова из-за того самого закона). — Владимир Владимирович! Глядя на последствия этой чудовищной <…> [спецоперации], вы, наверное, сами уже понимаете, какую тяжелую ошибку совершили 24 февраля. Нашу армию не встречают цветами. <…> С вашим именем теперь прочно ассоциируются слова „смерть“ и „разрушения“. Вы принесли страшную беду украинскому народу, который, наверное, никогда нас не простит».

«Вы отправляете в пекло боев сотни тысяч россиян, многие из которых никогда уже не вернутся домой, превратившись в прах. Многие останутся калеками и сойдут с ума от увиденного и пережитого. Для вас это просто статистика потерь, цифры в столбиках. А для множества семей — это невыносимая боль утраты мужей, отцов и сыновей. Вы лишаете россиян своего дома, — добавил Яшин. — Сотни тысяч наших сограждан покинули Родину, потому что не хотят убивать и быть убитыми. Люди бегут от вас, господин президент. Неужели вы этого не замечаете? Вы подрываете основу нашей экономической безопасности. Переводя промышленность на военные рельсы, вы поворачиваете нашу страну вспять».

Илья Яшин призвал Путина «немедленно остановить это безумие».

Главное на утро 6 декабря

• Минобороны РФ взяло на себя ответственность за новый «массированный удар оружием воздушного и морского базирования» по Украине.

Во многих регионах Украины пришлось перейти к аварийным отключениям электроэнергии, рассказал президент Владимир Зеленский. По его словам, к вечеру 5 декабря больше всего отключений зафиксировано в Винницкой, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях. Перебои с электричеством наблюдались в соседней Молдове, добавил он.

• Интернет-магазин «ЛитРес» снимет с продажи книги, попадающие под новый закон о «ЛГБТ-пропаганде», и предложит авторам «переписать» тексты, чтобы вернуть их на онлайн-площадку. Об этом сказал РБК директор департамента по развитию контента группы компаний «ЛитРес» Евгений Селиванов. Часть книг уже убрали, утверждает он.

Более того, магазины «Читай-город» и «Республика» также сняли с продажи книги, в которых упоминаются «нетрадиционные отношения», сообщает «Новая газета. Европа» со ссылкой на сотрудников торговых точек. По их словам, из офисов компаний поступили распоряжения, по которым нужно убрать книги «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка». При этом сотрудники торговых точек не говорили о подобном требовании со стороны властей.

• Прокурор Сергей Белов запросил оппозиционному политику, московскому муниципальному депутату Илье Яшину* 9 лет колонии общего режима по ст. 207.3 УК («фейки» о ВС РФ). Поводом стал стрим на YouTube, во время которого Яшин рассказал об убийствах мирных жителей в Буче.

Политик выступил в суде с последним словом. «Когда начались боевые действия, я ни секунды не сомневался в том, что должен делать. Я должен быть в России, я должен громко говорить правду и я должен всеми силами останавливать кровопролитие. Мне физически больно от осознания того, сколько людей погибло на этой <…> [спецоперации], сколько судеб покалечено и сколько семей лишилось своих домов. С этим просто нельзя мириться. И клянусь — я ни о чем не жалею. Лучше провести 10 лет за решеткой, оставаясь честным человеком, чем молча сгорать от стыда за кровь, которую проливает твое правительство», — сказал Яшин (из-за репрессивных законов, подписанных Путиным 4 марта редакция вынуждена цензурить некоторые слова).

• Лекции гендиректора по документальным и публицистическим проектам телекомпании «РЕН ТВ» Игоря Прокопенко под названием «Разговоры о самом важном с Игорем Прокопенко» в городах России, о которых писала Тайга. инфо еще в сентябре, проходят за счет президентского гранта. АНО «Центр содействия патриотическому воспитанию населения „Военная Тайна“» получил на этот проект 7,4 млн рублей из бюджета.

Встречи были запланированы в Краснодаре, Твери, Уфе, Омске и Владивостоке с октября 2022 года, говорил Тайге. инфо источник. Игорь Прокопенко известен конспирологическими передачами.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом»

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