СК не стал возбуждать дело после смерти мобилизованного из Братска в учебном центре Новосибирска

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Главное военное следственное управление СКР назвало причину смерти 35-летнего Александра Колтуна из Братска в учебном центре для мобилизованных в Новосибирске. Он умер в октябре, а его мать заявляла о следах возможных побоев. Гибель, впрочем, признана ненасильственной и уголовного дела не будет.

«Согласно заключению судебно-медицинского эксперта смерть Колтуна А. В. наступила от отравления этиловым алкоголем», — говорится в ответе Главного военного следственного управления СКР сайту «ИрСити».



По результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления.

35-летний Александр Колтун из Братска умер в начале октября на территории Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ). На похоронах его родственники заметили на теле следы, похожие на побои. «Я с трудом на сына смотреть-то могла, в таком он виде, что ужас — лоб вдавлен, все лицо — одна сплошная гематома. Конечно, это насильственная смерть», — говорила его мать Елена Гудо.

Колтун пошел по мобилизации добровольцем, несмотря на шестеро детей. А 2 октября он умер, утверждалось, что якобы от сердечного приступа, хотя мужчина никогда не жаловался на такие проблемы, сообщала его мать.

«Последний раз звонил 2 октября в 4−30, говорил, что форму не дают, не кормят, все шатаются и пьют, — рассказывала женщина. — Подумайте хорошо, прежде чем отправлять своих сыновей».

«Мне пытаются внушить какие-то люди по телефону, что он умер от некачественного алкоголя, что он несколько дней там пил. Сейчас говорят о сердечной недостаточности… Но дело в том, что мой сын никогда не злоупотреблял алкоголем», — отмечала женщина.

По последним данным, известно о трех смертях мобилизованных в НВВКУ. По одной из них возбуждено дело об убийстве.

На базе НВВКУ размещают мобилизованных из Новосибирской, Иркутской областей, Красноярского края и еще двух регионов. Сообщалось, что из-за большого потока в начале мобилизации, часть призванных некоторое время размещали в одном из местных ДК.