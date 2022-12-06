Вице-мэр города Новосибирска отстранен от должности

© Наталья Гредина. Артём Скатов
Вице-мэр города Новосибирска отстранен от должности
06 Дек 2022, 15:38

Прокуратура сообщила об отстранении с должности вице-мэра Новосибирска из-за уголовного дела на время расследования. Под следствием в настоящее время находится вице-мэр Артём Скатов.

«Прокуратурой Октябрьского района г. Новосибирска поддержано ходатайство следователя о временном отстранении от должности заместителя мэра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета)», — говорится в сообщении прокуратуры региона.

Имя в сообщении не называется, но известно, что в клевете обвиняют вице-мэра Артёма Скатова. Источник редакции подтвердил, что речь о Скатове.

UPD (20:02) Следствие обосновало ходатайство о временном отстранении Скатова от должности тем, что он «имеет большое влияние и авторитет у жителей Новосибирска, а также имеет доступ к беспрепятственному освящению в СМИ процесса уголовного судопроизводства». Об этом Тайге. инфо сообщил адвокат вице-мэра Евгений Денисенко.

«Следователем указано, что „Скатов А. В. неоднократно давал интервью местным средствам массовой информации, таким как „НГС“, Сибирь.Реалии* и „Сиб.фм““. Следователь считает, что Скатов указанными интервью „формировал неверное общественное мнение о якобы его непричастности к совершению инкриминируемого преступления“, — рассказал Денисенко. — Суд, удовлетворяя ходатайство следователя, подтвердил наличие у Скатова ольшого влияния и авторитета среди жителей Новосибирска и сделал вывод, что в виду своего авторитета, а также наличия доступа к средствам массовой информации Скатов „может воспрепятствовать производству по уголовному делу“. Данный вывод носит вероятностный, предположительный характер о будущих событиях. Каких-либо конкретных фактических данных даже о намерениях Скатова воспрепятствовать производству по уголовному делу ни следствием, ни судом не приведено».

Полиция предъявила обвинения вице-мэру Новосибирска Артёму Скатову (КПРФ) по делу о клевете в ноябре. Оно было возбуждено по заявлению депутата Госдумы Дмитрия Савельева («Единая Россия»). Скатов долгое время оставался в статусе свидетеля.

«Клевета», по версии следствия, связана с публикацией в телеграм-канале «Государь», касавшейся некоторых депутатов горсовета, которых связывают с Савельевым, узнала Тайга.инфо. «Государь» был авторским каналом Алексея Голомазова (сын секретаря горизбиркома Андрея Голомазова), который, по данным его страницы во «ВКонтакте», также долгое время работал в проекте «Архитектура Власти» еще одного политтехнолога Андрея Трошкина.

Артём Скатов находится под подпиской о невыезде.

В КПРФ связывали преследование с интересами строительной группы компаний «Расцветай», с которой, в свою очередь, и связывают Савельева. Фракция КПРФ в горсовете Новосибирска обратилась к полпреду президента РФ в Сибири с просьбой проверить депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Савельева.

*По версии Минюста РФ, является «иностранным агентом»


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