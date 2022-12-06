Вице-мэр города Новосибирска отстранен от должности
Прокуратура сообщила об отстранении с должности вице-мэра Новосибирска из-за уголовного дела на время расследования. Под следствием в настоящее время находится вице-мэр Артём Скатов.
«Прокуратурой Октябрьского района г. Новосибирска поддержано ходатайство следователя о временном отстранении от должности заместителя мэра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета)», — говорится в сообщении прокуратуры региона.
Имя в сообщении не называется, но известно, что в клевете обвиняют вице-мэра Артёма Скатова. Источник редакции подтвердил, что речь о Скатове.
UPD (20:02) Следствие обосновало ходатайство о временном отстранении Скатова от должности тем, что он «имеет большое влияние и авторитет у жителей Новосибирска, а также имеет доступ к беспрепятственному освящению в СМИ процесса уголовного судопроизводства». Об этом Тайге. инфо сообщил адвокат вице-мэра Евгений Денисенко.
«Следователем указано, что „
Полиция предъявила обвинения вице-мэру Новосибирска Артёму Скатову (КПРФ) по делу о клевете в ноябре. Оно было возбуждено по заявлению депутата Госдумы Дмитрия Савельева («Единая Россия»). Скатов долгое время оставался в статусе свидетеля.
«Клевета», по версии следствия, связана с публикацией в телеграм-канале «Государь», касавшейся некоторых депутатов горсовета, которых связывают с Савельевым, узнала Тайга.инфо. «Государь» был авторским каналом Алексея Голомазова (сын секретаря горизбиркома Андрея Голомазова), который, по данным его страницы во «ВКонтакте», также долгое время работал в проекте «Архитектура Власти» еще одного политтехнолога Андрея Трошкина.
Артём Скатов находится под подпиской о невыезде.
В КПРФ связывали преследование с интересами строительной группы компаний «Расцветай», с которой, в свою очередь, и связывают Савельева. Фракция КПРФ в горсовете Новосибирска обратилась к полпреду президента РФ в Сибири с просьбой проверить депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Савельева.
*По версии