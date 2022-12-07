Бывшего главу правительства Кузбасса подозревают в мошенничестве на 72 млн рублей

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Следствие подозревает экс-главу правительства Кузбасса Вячеслава Телегина в 30 эпизодах мошенничества. Ущерб бюджету Ленинска-Кузнецкого, который возглавлял ранее экс-чиновник, оценивается в сумму свыше 72 млн рублей.

Вячеслав Телегин совершил 30 эпизодов мошенничества в должности главы города Ленинска-Кузнецкого, об этом было заявлено в ходе судебного заседания по выбору меры пресечения экс-чиновнику.



«В результате бюджету администрации Ленинска-Кузнецкого городского округа нанесен ущерб в размере не менее 72 миллионов 935 тысяч рублей», — цитирует судью NGS42. RU.

При этом действующий глава города Константин Тихонов не хотел заявлять об этом в правоохранительные органы, что следствие объясняет многочисленными связями подозреваемого.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, преступления были совершены в 2015—2018 годах и связаны с переселением из аварийного жилья. По версии следствия, обвиняемый при заключении муниципальных контрактов между комитетом по управления муниципальным имуществом и частным подрядчиком на обустройство инженерных сетей и благоустройство территории строящихся многоквартирных домов похитил средства бюджета города.

Кроме того, в 2018 году по указанию Телегина со счетов ООО «Экострой ЛК» была оплачена покупка автомобиля марки Toyota Land Cruiser 200 в размере 4,2 млн рублей.

О задержании Вячеслава Телегина стало известно 5 декабря. В феврале был арестован бывший заместитель Телегина в мэрии Ленинска-Кузнецкого Рашид Бадертдинов.

«Открытый город» связывает семью Телегина с компанией ООО «Экострой ЛК», бывший директор которой Александр Бадертдинов тоже арестован. Александр — сын бывшего вице-мэра Бадертдинова

Тайга.инфо подробно рассказывала о ситуации с переселением людей из аварийного жилья в Ленинск-Кузнецком и возможных связях Телегина со строительной компанией.

Жители в 2020 году жаловались на многочисленные недостатки новых домов. Они утверждали, что застройщик не признавал недочеты.

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По документам Телегин не владел и не руководил «ЭкоСтроем ЛК». Но с компанией были связаны его супруга Светлана Телегина и теща Валентина Голубовская, писал «Открытый город». В расследовании отмечалось, что компания «ЭкоСтрой ЛК» несколько лет осваивала средства из бюджетов разных уровней, отстраивая в Ленинске-Кузнецком дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, сирот, сотрудников МВД и других льготных категорий граждан.

Информация отчасти подтверждается проектной декларацией на один из домов, на который жаловались жители Тайге.инфо. В документе указаны 20 ленинск-кузнецких новостроек, которые сооружала в 2012—2015 годах компания «ЭкоСтрой ЛК». Часть домов, а именно возведенные по типовому проекту желтые трехэтажки, были построены из теплоблоков, которые производил ООО «Экономный дом», утверждали собеседницы. В учредителях и одной, и другой фирм фигурируют те самые родственницы тогдашнего замгубернатора.

Вячеслав Телегин родился в 1969 году. Был горнорабочим, затем — учеником подземного электрослесаря на шахте имени Ярославского. В 2009 году поступил на муниципальную службу, а уже в 2010 году избран мэром Ленинск-Кузнецкого от «Единой России». Во время кампании утверждалось, что на него было совершено покушение — нападавший якобы угрожал водителю Телегина пистолетом, сел в его машину, а когда в автомобиль уселся Телегин, потребовал от того 30 млн рублей. Но чиновник вместе с водителем сами обезвредили мужчину.

В 2018 году Телегин стал заместителем губернатора Кемеровской области по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу. Затем получил пост первого замгубернатора в должности председателя правительства региона.

В августе 2022 года Телегин ушел в отставку. В правительстве это объяснили «собственным желанием» чиновника «в связи с ухудшением состояния здоровья».