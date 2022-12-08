Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 278

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

15:47 В Новосибирске провели ««Первый сибирский форум всемирного русского народного собора». Его организовали РПЦ и правительство региона во главе с губернатором-единороссом Андреем Травниковым, сообщили в новосибирской митрополии.

В президиуме оказались сам Травников, «православных олигарх», председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев, называющий себя философом Александр Дугин и зампред комитета Госдумы Р Ф Михаил Делягин. Собрание проходило в государственном концертном зале имени Каца, который принадлежит региону.

Среди тем, например, были «Империя. Образ будущего» и «Национальная идея как выбор жизни».

«Наконец-то наступило облегчение, упал камень с души, и мы окончательно определили, что мы идем своим путем и близкие нам с детских лет ценности — единственно верные, — утверждает единоросс Травников. — Мы осознаём, насколько опасна нерешительность в отстаивании того, что нам близко, что идёт к нам от сердца, от наших предков. Кульминация всех событий этого года — указ президента России №809 о сохранении и укреплении духовно-нравственных ценностей. Площадка нашего Собора — одна из лучших для того, чтобы начинать работу по реализации этого указа».

15:26 Сына экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Антона арестовали на трое суток по ст. 6.1.1 КоАП (нанесение побоев). Он якобы наступил на ногу высокопоставленному хабаровскому чиновнику, передает SOTA со ссылкой на адвокат Фургала-младшего Татьяну Кабанову.

Инцидент произошел еще в октябре в здании суда. «Пострадавший» чиновник обратился в полицию только через 16 дней, его имя не называется.

Сергей Фургал, выигравший выборы губернатора в 2018 году у единоросса, был арестован в 2020 году по обвинению в организации убийств и покушении на убийство, совершенных, по версии следствия, еще в 2004—2005 годах. Это привело к многотысячным акциями протеста в Хабаровске и других городах, жители требовали освободить избранного губернатора, выражали недовольство действиями федеральных властей. Фургал не признает вину.

14:13 Московский суд арестовал заместителя генерального директора по наземному обслуживанию ФГБУ «Государственная компания „223-й летный отряд“» Минобороны Евгения Бутусова. Его обвиняют в получении 2 млн рублей от гендиректора ООО «Логистик Юга» за помощь в перевозке оборудования на Ил-76 и Ту-154 в интересах ООО «Газпром-бурение» в район Нового Уренгоя и Бованенково, пишет «КоммерсантЪ».



В конце ноября текущего года гендиректор краснодарского ООО «Логистик Юга» Игорь Кривченко обратился за помощью к командиру войсковой части генерал-майору Сергею Мовчану с просьбой помочь перебросить необходимое для ООО «Газпром-бурение» оборудование и грузы силами 223-го летного отряда, пишет издание. Тот не возражал, но переадресовал предпринимателя к Бутусову.

Во время встреч с Бутусовым Кривченко обсуждал стоимость сметы перелета. Сначала сумма была 281 млн, но не устраивала Кривченко. Тогда Бутусов снизил ее до 80 млн, но на смете написал «2 000 000 руб.», отмечает «Ъ». После этого предприниматель демонстративно согласился, а сам доложил о взятке в ФСБ. 5 декабря чиновника Минобороны задержали при получении денег.

При этом «223-й летный отряд» СМИ связывали с ЧВК «Вагнер». Госкомпанию могли использовать для доставки наемников из России в Сирию, Судан, Ливию и ЦАР, напоминает BBC.

13:55 В Улан-Удэ полицейские задержали Илью Елисеева, проводившего одиночный пикет, и его жену Александру, передает ОВД-Инфо*.

Илья вышел на площадь Ленина с плакатом: «Свободу слова, свободу Филоновой Наталье, нет страшной вовкиной ошибке!» Супругов задержали уже после пикета, когда они находились в кафе. В отделе у них отобрали телефоны.

Бурятскую пенсионерку Наталью Филонову ранее отправили в СИЗО по обвинению в насилии над представителем власти (ст. 318 УК РФ). Следствие утверждает, что в конце сентября пожилая женщина якобы нанесла побои двум полицейским после задержания на акции против мобилизации.

12:18 Узбекистан не будет участвовать в «газовом союзе» с Кремлем. Об этом сообщил министр энергетики республики, вице-премьер Журабек Мирзамахмудов, передает Reuters

«Даже если будет заключено газовое соглашение с Россией, это не означает союз, — подчеркнул Мирзамахмудов. — Если мы импортируем газ из другой страны, мы сотрудничаем только на коммерческой основе, договоре купли-продажи. Мы никогда не пойдем на политические условия в обмен на газ. Короче говоря, мы получим предложенный нам газовый контракт только в том случае, если мы на него согласимся, в противном случае — нет».

Ранее Путин просил власти Казасхстана и Узбекистана создать координационный механизм для развития инфраструктуры потребления и транспортировки газа как для внутренних, так и для внешних рынков.

Но и в Казахстане прохладно отнеслись к словам Путина. Руководство страны заявило, что окончательное решение о заключении «тройственного газового союза» не принято. Кроме того, Казахстан не будет использоваться для обхода санкций против России, уверял представитель министерства иностранных дел республики Роман Василенко.

12:00 В Томской области решили провести «Бал Советников» директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Эта должность появилась в местных школах только 1 декабря, рассказал журналист Александр Сакалов.

«Тут учителя, которым отменили все новогодние празднования, с возмущением интересуются.

Почему „Бал Советников Томской области“ намечается?» — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее губернатор-единоросс Владимир Мазур официально требовал от бюджетников отказаться от новогодних корпоративов. «Советников» вводят в школа после поручения Путина, и эти люди, по его версии, нужны для «формирования единой воспитательной среды и вовлечения молодежи в общественно полезную деятельность».

Министр просвещения Андрей Кравцов предложил ввести должность «советника» после массовых акций в поддержку политика Алексея Навального в январе 2021 года. За проект отвечает прокремлевское «Российское движение школьников», а его председательница Ирина Плещева уже признавала, что советники должны говорить со школьниками о политике и митингах.

10:35 Путин на встрече с членами Совета по правам человека отрицал слова российских военнослужащих, которые отказались участвовать в «спецоперации» о том, что их лишали свободы.

«По поводу покидания позиций. В Украине — Вы знаете об этом, — там расстреливают на месте. Причём проводят даже массовые расстрелы прямо публично, перед строем или без такового. Это всем хорошо известно, это никакой не секрет. У нас не только ничего подобного нет — у нас даже нет никаких <…> лагерей, зон и так далее: это всё чушь, это фейки, которые не имеют под собой никаких оснований», — уверяет Путин.

При этом российские контрактники Александр Афонин из Москвы и Андрей Васильев из Пскова, которых держали в подвале, уже написали заявления в Следственный комитет РФ с требованием возбудить уголовные дела по статьям о незаконном лишении свободы, похищении человека и превышении полномочий. Их в августе отправили в ЛНР, но там они «столкнулись с недостаточным медицинским и материальным обеспечением и приняли решение отказаться от участия в боевых действиях», рассказывал правозащитник Павел Чиков. Их вместе с еще примерно 280 мобилизованными россиянами посадили в подвал в поселке Зайцево, там их держали две недели «без надлежащего питания в бесчеловечных условиях», отметил он.

По истечению контракта военнослужащих вывезли в Ростовскую область. Вместе с ним с заявлениями в СК обратились родственники трех мобилизованных, которых до сих пор могут содержать в подвале в Зайцево. Другой похожий случай, по данным Чикова, произошел в населенном пункте Завитне Бажанне в ДНР.



Главное на утро 8 декабря

• Путин сказал, что не сегодня «нет необходимости» во второй волне мобилизации. Но указа о ее прекращении он так и не подписал.



«У нас из 300 тыс. мобилизованных 150 тыс. находятся в зоне проведения операции, — заявил Путин. — 150 тыс., то есть половина — в войсках, в группировке. Из этих 150 тыс., находящихся в группировке, половина только — это 77 тыс. — находится непосредственно в боевых подразделениях. Остальные находятся на вторых, третьих рубежах, выполняя функции, по сути, войск территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку в зоне проведения операции».

При этом изначально при мобилизации заявлялось, что призванные не будут участвовать непосредственно в боевых действиях.

«Ещё 150 тыс., то есть половина из всех мобилизованных граждан, не находится в группировке вообще: они до сих пор находятся на полигонах и в учебных центрах министерства обороны, где проходят дополнительную подготовку. Если можно так сказать и так назвать, — это так называемый боевой резерв. Половина из всех мобилизованных, 150 тыс.» — уверяет Путин.

• Журнал Time назвал человеком года президента Украины Владимира Зеленского, а также людей из Украины и других стран, ставших символом «украинского духа» сопротивления Кремлю.

«За доказательство того, что мужество может быть столь же заразным, как и страх, за способность объединить людей и народы для защиты свободы, за напоминание миру о хрупкости демократии и мира Владимир Зеленский и украинский дух объявлены персонами года Time», — отметил журнал.

• В Сыктывкаре задержан бывший учитель истории и обществознания Никита Тушканов. Его девушка Александра Кочанова рассказала ОВД-Инфо*, что утром силовики пришли с обыском в квартиру и забрали все средства связи. Тушканова увезли в местное отделение ФСБ, а затем на обыск в город Микунь, где у историка квартира.

Девушку также допросили. Она уточнила, что обыск прошел по делу об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК) из-за поста с фотографией Крымского моста и «подписью с положительной реакцией на случившееся». В марте на Тушканова составили четыре протокола из-за антивоенных постов во «ВКонтакте» — о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП), демонстрации нацистской символики (ст. 20.3 КоАП) и два о «дискредитации» ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

• Комитет по международным отношениям Сената США принял резолюцию о признании действий России в Украине геноцидом. Документ был внесен в Сенат в июле. Его основными авторами выступили республиканец Джим Риш и демократ Бен Кардин.

Ранее парламенты нескольких стран ЕС, Европарламент и Парламентская ассамблея НАТО объявили РФ «государством, поддерживающим терроризм».

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом»

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.