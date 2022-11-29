Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 269

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

18:38 В тройку лидеров по доступности жилья в новостройках вошли Омск, Челябинск и Волгоград. Там средняя стоимость квадратного метра на уровне от 65 до 77 тыс. рублей, что в 3–4 раза ниже, чем в московских новостройках, сообщил «Известиям» директор департамента продаж федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

В десятку городов-миллионников с самой доступной средней ценой квадратного метра в новостройках, по версии компании, вошли Красноярск (85,05 тыс. рублей) и Новосибирск (99,05 тыс. рублей).

18:27 Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий РАН (СФНЦА РАН) разрабатывает методику переработки насекомых в кормовые белки, сообщил директор центра Кирилл Голохваст.

«Нам выделили деньги по Федеральной научно-технологической программе, задача — разработать методику производства кормового белка из насекомых. Мы сейчас используем шесть видов — личинку мучного хрущака, сверчков, тараканов и других», — цитирует Голохваста «Интерфакс».

Грант рассчитан на три года. Он составляет 2 млн рублей в год.

По словам директора центра, в 100 граммах готового продукта содержится 18−19 граммов белка: «Как бы это ни звучало, я ни к чему не призываю, но насекомых выгоднее выращивать, чем коров, например — меньше тратишь на корм, больше объем белка получаешь», — отметил ученый.

По его словам, продукт сейчас рассматривается как кормовая добавка для рыб: «Про людей мы пока не говорим, чтобы не было никаких инсинуаций».

17:02 Свиной грипп пришел в Россию.

Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в России вырос на 18,5% по сравнению с предыдущей неделей. В 43 регионах показатели заболеваемости превысили среднероссийские.

Среди находок вирусов гриппа преобладает штамм А (H1N1)-2009, так называемый «свиной грипп», выявленный уже в 55 субъектах РФ, сообщили в Роспотребнадзоре.

16:12 В эфире «Комсомольской правды» ее сотрудники допустили «снятие стресса» при «беседах» с пленными «по пьяни». Об этом сказали в эфире радио «КП» ведущий Сергей Мардан и корреспондент издания Дмитрий Стешин (на запись обратил внимание журналист Денис Казанський).

«У меня воюющие товарищи говорят: „Создавайте свои зинданы, создавайте свой обменный фонд. Во-первых, вам будет на кого выменять своих пленных, а во-вторых — всегда можно будет спуститься в эту яму и по пьяни побеседовать с пленными“».



«Снять стресс», — добавил Мардан.



После этого мужчины посмеялись.



15:30 МВД может столкнуться с нехваткой принтеров для печати паспортов, после того как многие из западных производителей прекратили поставки в Россию. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на начальника департамента информтехнологий, связи и защиты информации МВД Юрия Войнова.

«Матричные принтеры, так исторически сложилось, в России не производятся. С учетом введения новых санкций мы теоретически даже не можем купить новые», — признал Войнов.

15:09 Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил свою дочь Хадижат Кадырову орденом имени своего отца Ахмата Кадырова. Это считается высшей наградой республики.



В свои 22 года Хадижат Кадырова занимает пост главы департамента дошкольного образования Грозного.

«За короткие сроки Хадижат Рамзановна показала себя как талантливый управленец, который поднял деятельность вверенной ей организации на новый уровень, — утверждает министр Чечни по нацполитике Ахмед Дудаев в своем телеграм-канале. — <…> Под руководством Хадижат Рамзановны ведомство одержало не одну победу, и нет сомнений, что это только начало»

Перечень «побед» не уточняется. Ранее орденом первого президента Чечни была награждена старшая дочь Кадырова — 23-летняя Айшат, которая возглавляет министерство культуры республики.



14:54 Мобилизованный из Забайкалья по имени Фёдор рассказал, что за свой счет был вынужден ремонтировать технику. Он находится на передовой в районе Азовского моря с эшелоном, сопровождающим тяжелую технику, сообщил мужчина Сибирь. Реалиям*.



«Когда мне мою машину показали, долго смеялся, — отметил Фёдор, — у нас что танки, что БТРы — все советской сборки. Собранные из палок. Нужно было приводить их в порядок. <…> Покупали все на свои средства: инструменты, запчасти. Собирали, как могли. Учились всему по книгам, даже через интернет пособия покупал».

Мужчина также пожаловался, что не получил обещанные деньги от государства. Издание опубликовало чек на покупку пособия для ремонта БТР, который предоставил мобилизованный.

14:25 Генпрокуратура РФ признала литовский аналитический центр «Риддл» «нежелательной организацией».

13:22 Совет Федерации получил представление Путина об увольнении Алексей Кудрина с поста главы Счетной палаты РФ. Сообщалось, что Кудрин может перейти в «Яндекс».

На его должность, в частности, прочат первого вице-спикера Госдумы, депутата от Новосибирской области Александра Жукова.

13:05 Казахстан не собирается снижать тарифы на перевозку зерна, о которых просит РФ. Об этом заявил вице-премьер республики, министр торговли и интеграции Серик Жумангарин.

«Никто не собирается снижать, пока нет никаких конкретных предложений, перевозки товаров, о каких количествах идет. Вчера мы обсуждали большой круг вопросов: у нас не хватает подвижного состава, перевозочного состава, есть узкие места в инфраструктуре. Мы собираемся строить еще один переход и дорогу Мыкты-Аягоз. Мы предложили им участвовать, потому что, прежде всего, это выгодно Российской Федерации. Это северный поток грузов и так далее», — сказал Жумангарин (цитата по «Власти»).

Власти Казахстана намерены исходить из «из прагматических соображений» и «думать о долгосрочных интересах страны», подчеркнул вице-преьер.

Ранее «Российские железные дороги» попросили Казахстан снизить транзитный тариф на перевозку сельхозпродукции. В переговорах участвуют власти Омской, Оренбургской и Новосибирской областей, которые граничат с республикой.

«Фактически для России масштабные поставки в страны Центральной Азии заблокированы, как и транзит в Китай через Казахстан, что дает конкурентные преимущества Казахстану и позволяет ему вести реэкспорт российского зерна», — говорил вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.

Тайга.инфо уже рассказывала, что сибирские аграрии давно предупреждают федеральные власти о кризисе за зерновом рынке после начала «спецоперации».

12:24 В Алтайском крае учеников Кокшинской школы Советского района отправили на дистанционное обучение из-за промерзания самой школы. В одном из кабинетов всего 8 градусов тепла.

«Низкие температуры в классных комнатах. И это при включенных обогревателях, — утверждает госканал „Вести“. — Окна запотели, на подоконниках наледь. Учителя говорят, что проблемы с отоплением начались несколько лет назад, когда в сельской котельной провели ремонт, а в здании школы заменили батареи. Сразу стало заметно холоднее».

12:00 Мобилизованного жителя Тувы подозревают в убийстве в Новосибирской области. Конфликт произошел около сауны в Бердске.

Все подробности читайте здесь.

10:55 Магазины H&M в РФ заменяют точки «отечественных и некоторых других брендов», сообщила руководитель направления аренды торговых помещений CORE. XP Надежда Цветкова.

«Площадки H&M активно занимают бренды российской Melon Fashion Group (МФГ), российский бренд женской одежды и аксессуаров Lime, сеть мультибрендовых магазинов модной одежды и аксессуаров „Снежная королева“, а также турецкий фешен-бренд Koton и другие», — уверяет Цветкова.

10:54 Около 100 заключенных пытаются вывезти из Забайкалья. Родственники заявили об исчезновении осужденных, которых могут отправлять на «спецоперацию» в Украине.

Все подробности читайте здесь.

10:20 Учащихся барнаульской школы №53 посадят делать дроны для «спецоперации». Учреждение начало принимать в дар сломанные квадрокоптеры, чтобы восстанавливать их и «отправлять на передовую», пишут местные «Новости Алтая».

Главное на утро 29 ноября

• Независимое дагестанское издание «Черновик» объявило о приостановке выпуска печатной версии еженедельника. Решение было принято из-за беспрецедентного давления, оказываемого на издание главой республики Сергеем Меликовым и членами его администрации, а также сотрудниками МВД, заявили в редакции.

От работы с изданием под давлением отказались типографии. «Печатались в ставропольской. На третий выпуск позвонил директор и сказал, что к ним позвонили из Дагестана и они [ставропольская типография] боятся того, что могут попасть в какую-то переделку. <…> Так как отказал Ставрополь, я стал искать типографии поблизости. Была типография в Махачкале „Дом печати“, спасибо ему [руководителю типографии] он оказался мужественным человеком, так как в течение двух месяцев его не оставляли в покое и угрожали либо какими-то действиями со стороны МВД, либо какими-то действиями со стороны Белого дома. Два месяца он держался, печатал, так как у нас был договор, обязательства, — рассказал учредитель издания Магди Камалов. — Через два месяца позвонили с Минимущества Дагестана, предупредили, „если вы будете продолжать печатать газету, поднимем вопрос о приватизации земельного участка, на котором находится типография“. Тут уже понятно, что я стал искать четвертую типографию. Мы нашли типографию в Ростове, издательство „Красный молот“. На второй выпуск позвонили и сказали, что был звонок из Москвы, учредитель типографии сообщил о том, что если напечатают газету, то уволят весь состав типографии».

• Вдова полковника Вадима Бойко, который был найден застреленным в Тихоокеанском высшем военном училище, написала открытое обращение Путину. По словам женщины, её супруга хотели обвинить в провалах мобилизации и готовили к «будущим трибуналам».

Бойко был ответственным за подготовку техники и мобилизованных граждан. В письме говорится, что техника, которую необходимо было отремонтировать и направить в зону боевых действий была непригодна к выполнению задач. По словам вдовы, ее муж неоднократно докладывал начальнику училища о всех возникающих проблемах: «Однако, начальник учреждения оставлял эти проблемы без внимания, помощи никакой не оказывал несмотря на то, что видел в каком подавленном морально-психологическом состоянии находился мой муж, у которого около месяца была бессонница, за этот период он похудел на 15 кг».

14 ноября комиссия из Хабаровска провела проверку по жалобам мобилизованных на полигоне в Сергеевке. «Проверяющие уже открыто сообщили полковнику Бойко В. Е. , что за утрату и порчу госимущества на него повесят более 100 млн рублей долгов и привлекут к уголовной ответственности с конфискацией имущества. Это стало последней каплей для офицера, который всю свою сознательную жизнь отдал службе в армии», — сказано в письме.

• Череповецкий городской суд приговорил к полутора годам условно двоих подростков по делу о попытке поджога военкомата коктейлями Молотова. Их признали виновными в покушении на уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК).

Подростки признали вину и возместили ущерб во время следствия.

• Российские военнослужащие, которых две недели могли держать в подвале из-за отказа участвовать в «спецоперации», потребовали от СК возбудить уголовные дела по статьям о незаконном лишении свободы, похищении человека и превышении полномочий. Об этом сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

С заявлением обратились контрактники Александр Афонин из Москвы и Андрей Васильев из Пскова, которых в августе отправили в ЛНР. Там они «столкнулись с недостаточным медицинским и материальным обеспечением и приняли решение отказаться от участия в боевых действиях», рассказал Чиков. Их вместе с еще примерно 280 мобилизованными россиянами посадили в подвал в поселке Зайцево. Там их держали две недели «без надлежащего питания в бесчеловечных условиях».

По истечению контракта военнослужащих вывезли в Ростовскую область. Вместе с ним с заявлениями в СК обратились родственники трех мобилизованных, которых до сих пор могут содержать в подвале в Зайцево. Другой похожий случай, по данным Чикова, произошел в населенном пункте Завитне Бажанне в ДНР.



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