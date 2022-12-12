Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 282

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

17:56 У семей мобилизованных жителей Черепановского района Новосибирской области не хватило денег на уголь. Им пришлось обратиться к депутату заксобрания Майису Мамедову, сообщили в региональном парламенте.

«Одна из них — мама мобилизованного, пенсионерка. Осенью она заготовила дрова, а на покупку угля средств не хватило, — рассказал Мамедов. — Вторая — жена другого мобилизованного. Она осталась одна с грудным ребенком, находится в декретном отпуске. Средств на приобретение угля также не хватило».



В итоге Мамедов пообещал деньги на уголь, женщинам привезли по 5 тонн. Источник финансирования не уточняется.

Власти Бурятии ранее обещали по 10 кубометров дров одной семье и по 20 «кубов» на территориях, приравненных к районам Крайнего Севера — до 20 кубов. В Туве за мобилизованного дают семьям по барану, в Якутске пообещали овощной набор, в Новосибирске — бесплатные билеты в зоопарк.

17:37 МВД РФ объявило в федеральный розыск основателя Партии мертвых Максима Евстропова. В базе ведомства сказано, что он разыскивается по статье УК РФ.

Придумавший Партию мёртвых философ, художник и музыкант Максим Евстропов родился в Кемеровской области и долгое время жил в Томске. В сентябре 2022 года он рассказал Тайге. инфо об уголовном деле против соратников, пацифистских акциях партии, эмиграции и о причинах безразличия людей к мертвым и живым.

Максим Евстропов окончил философский факультет Томского госуниверситета, где позже преподавал. В Томске прошли одни из первых акций Партии мёртвых. Около десяти лет назад Евстропов переехал в Петербург, но продолжил взаимодействовать с независимыми сибирскими художниками и музыкантами. Приезжал за Урал с концертами, проводил перформансы. В марте 2022 года Евстропов эмигрировал в Грузию.

Накануне и во время «спецоперации» Партия мёртвых провела несколько акций в Петербурге и других городах. В начале сентября силовики пришли к активистам — единомышленникам Максима Евстропова. Было возбуждено уголовное дело об «оскорблении чувств верующих» (ч. 1 ст. 148 УК) из-за пасхального поста про патриарха РПЦ Кирилла.

17:05 Население России в среднем тратит более 32% от ежемесячного дохода на еду, подсчитало госагентство РИА Новости.

Выше в Европе траты только у жителей Молдовы (41,9%), Северной Македонии (37,8%), Беларуси (37,6%), Болгарии (35,5%), Черногории (34,7%), Сербии (34,4%) и Румынии (33,4%). Самые большие траты у жителей Казахстана (53%), который РИА Новости относит к европейским странам (географически к Европе относится только часть западного Казахстана).

16:58 Власти Новой Зеландии ввели санкции против 23 россиян, среди которых гендиректор Первого канала Константин Эрнст и глава Минцифры РФ Максут Шадаев. В список также попали «ключевые сотрудники российских СМИ, включая „ИнфоРос“, SouthFront и Фонд стратегической культуры».

Ограничения приняты из-за российской «спецоперации» в Украине.

16:15 Сотрудников отделения Пенсионного фонда России по Новосибирской области «обязывают» отчислять деньги с зарплаты на «спецоперацию», сообщил Тайге. инфо читатель на условиях анонимности. Руководство делало это устно, но в «добровольно-принудительной» форме, уточнил он.

Читатель предоставил редакции образец заявления на ежемесячное удержание части зарплаты для «оказания добровольной финансовой помощи» с 1 января 2023 года до «окончания проведения спецоперации». Деньги должны пойти в «Благотворительный фонд „Народный фронт. Всё для победы“». Организация учреждена в 2014 году прокремлёвским «Народным фронтом», сейчас его исполнительный директор — Максим Горбунов.

ОПФР по Новосибирской области возглавляет депутат регионального заксобрания Александр Терепа («Единая Россия»). Он некоторое время был мэром Бердска, а сейчас занимает пост главы бюджетного комитета областного парламента.

В пресс-службе ОПФР по Новосибирской области не стали комментировать информацию, уточнив, что дают комментарии только по вопросам деятельности самого Пенсионного фонда, связанным с пенсиями и прочим.

15:54 Красноярскую общественницу Наталию Подоляк оштрафовали на 30 тыс. Судья Ленинского райсуда Красноярска Лидия Полонянкина признала ее виновной по ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ) из-за комментариев во «ВКонтакте».

«В судебном заседании по нашему ходатайству участвовали: ФСБшник Юра Кожемякин который нес пургу и два третьекурсника Военно-инженерный института СФУ <…> Темников Серёжа и Мамонов Степа, которые путались в показаниях и зачем-то летом ходили в качалку за деньги в центре города (хотя во всех общежитиях СФУ есть качалки), где их и встретили добрые и приветливые сотрудники ФСБ и сделали интересное (с их слов) предложение на два часа (столько с их слов длилась процедура)», — написала Подоляк в соцсетях.

15:30 Осужденный в США за нелегальную торговлю оружием Виктор Бут вступил в партию ЛДПР.

Ранее Бута, приговорённого в Америке к 25 годам колонии, обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер, арестованную в России за вейп с гашишным маслом, найденный в ее багаже.



«Мы — партия патриотов. Уверен, Виктор Бут — сильный духом и мужественный человек — займёт в ней достойное место», — утверждает лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Прежде место в партии занял, например, Андрей Луговой, которого ЕСПЧ в Страсбурге признал одним из убийц экс-сотрудника КГБ и ФСБ Александра Литвиненко, отравленного полонием в Лондоне. Позже Луговой стал депутатом Госдумы.

13:33 В подмосковной Балашихе загорелся ТЦ «Стройпарк».



Произошло возгорание стройматериалов на открытой площадке у ТЦ на площади 200 кв. метров. Огонь распространился на первый этаж, сообщили в ГУ МЧС по Московской области.

13:00 Жителя Читы оштрафовали на 30 тыс. рублей за пересказ в соцсетях своего сна с участием президента Украины Владимира Зеленского. Посты изучали сотрудники ФСБ из Забайкальска, который находится в 400 км от Читы.



Все подробности читайте здесь.

11:54 «Яблоко» объявило сбор средств на штраф независимому хакасскому изданию «Новый фокус», главный редактор которого и единственный учредитель Михаил Афанасьев находится в СИЗО уже около 9 месяцев. Об этом Тайге. инфо сообщили в партии.

Ранее Абаканский суд оштрафовал на 450 тыс. рублей. учредителя хакасского независимого сайта «Новый Фокус» — ООО «Эксперт-Медиа» — по статье о «возбуждении ненависти либо вражды» (ст. 20.3.1 КоАП). Утверждается, что в 2018—2021 годах «Новый Фокус» «разместил на своей интернет-странице ряд статей, направленных на побуждение к вражде, ненависти (розни) по отношению к представителям правоохранительных органов». Протокол, в частности, составили за публикации о злоупотреблениях сотрудников МВД, которые якобы «оскорбляют их общественную нравственность» и формируют к ним «интолерантные установки». Среди материалов были такие: «Как МВД Хакасии подставляет молодежь ради повышения статистики борьбы с детской порнографией», «Хоть в Курагино, хоть в Хакасии. Как МВД отказалось от борьбы с преступностью в регионах», «Тяжелые комментарии или почему защищающие МВД по Хакасии интернет-тролли только вредят полиции».

Афанасьев — член «Яблока». «Оплатить штраф в размере почти полмиллиона рублей необходимо будет в течение двух месяцев после вынесения апелляционного решения, — напомнили в партии. — <…> Ранее мы объявляли сбор средств для супруги журналиста Елены Афанасьевой, который позволил ей закрыть долги и помочь с обеспечением детей».

При этом дело, по которому оштрафовали «Новый фокус», было заведено только после ареста Михаила Афанасьева. Его обвиняют по пункту «а» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ с использованием служебного положения). Ему вменили публикацию о том, что 11 омоновцев из Хакасии отказались ехать в Украину. Часть информации в ней якобы не соответствовала действительности.

Афанасьева посадили в СИЗО еще в апреле 2022 года. У него остались жена и дети.



11:37 «Как бы тяжело или страшно кому-то не было, сдаться и промолчать, затаиться или предать — это не тот путь, который может дать нам надежду»

Независимый депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина напомнила, что 12 декабря — это День Конституции. «В этом году стала очевидной институциональная и гуманистическая деградация российского государства. Если еще год назад — в полузабытый День Конституции — нужно было писать о правах человека, то в декабре 2022 года речь уже идет, скорее, о жизнях, безопасности и свободе», — отметила она в своем телеграм-канале.

«Но как бы тяжело или страшно кому-то не было, сдаться и промолчать, затаиться или предать — это не тот путь, который может дать нам надежду, — добавила Каверзина. — Когда же наступают такие темные времена как сейчас, очень важно помнить, что нас окружают не абстракции народа, власти или гражданского общества, а конкретные живые люди. Именно с ними мы работаем, общаемся, спорим, ругаемся, воюем. А в этом время умирают люди, рождаются люди, уезжают, любят, ненавидят и прощают тоже люди. И принимают решения люди, а не какое-то аморфное „руководство“ или загадочная „власть“».

«У России очень богатая история, которая учит нас тому, что чем серьезнее кризис, тем важнее, чтобы в центре всего стоял человек. Конкретный человек с лицом, именем, адресом и опытом дел и решений. В особенности это касается управления, потому что до сих пор никто не придумал ничего эффективнее персональной ответственности, — рассуждает депутат. — И чем больше эта ответственность, тем более публичной она должна оставаться. Как ни странно, я говорю сейчас о задаче сохранения прямых выборов мэра Новосибирска.

В условиях, когда федеральная власть своей политикой только наносит ущерб стране, каждый регион и каждый город рискуют остаться со своими проблемами один на один».

По мнению Каверзиной, сейчас «далеко не самая низкая точка кризиса»: «Наоборот, всё говорит о том, что мы с ускоряемся в своем движении на пути в пропасть». В этой ситуации важно не потерять ответственность конкретного человека, и в какой-то момент разница между избранным жителями мэром и назначенным сити-менеджером станет «очень значимой».

10:43 В российский реестр заблокированных сайтов за неделю внесли сразу 14,8 тыс. новых записей, подсчитала «Роскомсвобода» по просьбе «Коммерсанта». Это в три раза больше, чем в среднем за неделю в 2022 году.

Последний раз подобный рост числа блокировок наблюдался в апреле 2021 года на фоне протестов в поддержку политика Алексея Навального. Предыдущий пик произошел после попытки заблокировать Telegram в России в апреле 2018 года.

2,1 тыс. ресурсов (14% от общего числа) было заблокировано по решениям неназванного ведомства. «Предположительно, это Генпрокуратура, потому что именно она у нас „вдруг“ исчезла из выгрузок», — отметила пресс-секретарь «Роскомсвободы» Наталья Малышева.

10:24 Китайский бизнесмен Бини Ян подарил 25 пауэрбанков российским военнослужащим, которые участвуют в «спецоперации». Об этом сообщила пресс-служба правительства Забайкалья.



Бини Ян помог приобрести пауэрбанки по закупочным цена и добавил от себя еще 25 устройств бесплатно, утверждают в пресс-службе. Бизнесмен продает технику в торговом центре «Ся-Ян» в Чите.

По данным сервиса «Конутр.Фокус», у Бини Яна было зарегистрировано в РФ два ИП, которые уже ликвидированы, сейчас у него есть третье. Кроме того, китаец владел ООО «Ян» в Чите. Эту фирму возглавляла Яна Ян.

09:57 Одну из ледяных фигур солдат, которые установили власти на центральной площади в Чите, повредили. У нее сломали автомат, передает ZabNews.

В пресс-службе администрации Читы сказали, что будут восстанавливать фигуру.



Напомним, площадь Ленина в Чите «украсили» 12 фигурами военных из пластика и 12 изо льда. Затраты на пластиковых солдат вошли в общий бюджет строительства ледового городка на площади, который составил 8,6 млн рублей. Для празднования Нового года власти Забайкалья придумали слоган «Вместе V Новый год».

zabnews.ru

Главное на утро 12 декабря

• В Курской области, которая граничит с Украиной, запретили продавать и запускать фейерверки с 12 декабря до конца января, сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Это связано с необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие курян, — объяснил чиновник. — В регионе сохраняется „желтый уровень“ террористической опасности, и все наши силы направлены на то, чтобы не допустить совершения террористических актов на территории области».

• Сотрудники исправительной колонии №4 в Калужской области избили заключенных, которые отказались поехать на «спецоперацию» и выступали против вербовки других осужденных, утверждает Gulagu.net.

Насилие, по данным правозащитного проекта, применяли оперативники колонии и бойцы спецназа ФСИН. Gulagu.net опубликовал фотографии с четырьмя заключенными: трое сидят, прижав голову ко столу, одному из них голову придавливает силовик в камуфляже, четвертый стоит у стены в растяжке.

• В московских автобусах транслировали объявления на узбекском, киргизском и таджикском языках с призывом вступать в Вооруженные силы РФ в обмен на упрощенное получение российского гражданства.

В ГУП «Мосгортранс» подтвердили, что объявления показывали, но их уже убрали, сообщили ТАСС в госпредприятии. Они были размещены по обращению руководства миграционного центра «Сахарово».

• Минобороны РФ прокомментировало сообщения о якобы готовящейся отставке начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Ведомство заявило, что «Валерий Герасимов продолжает выполнять свои должностные обязанности», а «предпосылки для его отставки отсутствуют».

При этом государственные СМИ возложили ответственность за распространение подобных новостей на «западные СМИ». Хотя одним из первых об этом сообщила провластная Readovka со ссылкой на «военные telegram-каналы».

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом»

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.