Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 282
Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.
17:56 У семей мобилизованных жителей Черепановского района Новосибирской области не хватило денег на уголь. Им пришлось обратиться к депутату заксобрания Майису Мамедову, сообщили в региональном парламенте.
«Одна из них — мама мобилизованного, пенсионерка. Осенью она заготовила дрова, а на покупку угля средств не хватило, — рассказал Мамедов. — Вторая — жена другого мобилизованного. Она осталась одна с грудным ребенком, находится в декретном отпуске. Средств на приобретение угля также не хватило».
В итоге Мамедов пообещал деньги на уголь, женщинам привезли по 5 тонн. Источник финансирования не уточняется.
Власти Бурятии ранее обещали по 10 кубометров дров одной семье и по 20 «кубов» на территориях, приравненных к районам Крайнего Севера — до 20 кубов. В Туве за мобилизованного дают семьям по барану, в Якутске пообещали овощной набор, в Новосибирске — бесплатные билеты в зоопарк.
17:37 МВД РФ объявило в федеральный розыск основателя Партии мертвых Максима Евстропова. В базе ведомства сказано, что он разыскивается по статье УК РФ.
Придумавший Партию мёртвых философ, художник и музыкант Максим Евстропов родился в Кемеровской области и долгое время жил в Томске. В сентябре 2022 года он рассказал Тайге. инфо об уголовном деле против соратников, пацифистских акциях партии, эмиграции и о причинах безразличия людей к мертвым и живым.
Максим Евстропов окончил философский факультет Томского госуниверситета, где позже преподавал. В Томске прошли одни из первых акций Партии мёртвых. Около десяти лет назад Евстропов переехал в Петербург, но продолжил взаимодействовать с независимыми сибирскими художниками и музыкантами. Приезжал за Урал с концертами, проводил перформансы. В марте 2022 года Евстропов эмигрировал в Грузию.
Накануне и во время «спецоперации» Партия мёртвых провела несколько акций в Петербурге и других городах. В начале сентября силовики пришли к активистам — единомышленникам Максима Евстропова. Было возбуждено уголовное дело об «оскорблении чувств верующих» (ч. 1 ст. 148 УК) из-за пасхального поста про патриарха РПЦ Кирилла.
17:05 Население России в среднем тратит более 32% от ежемесячного дохода на еду, подсчитало госагентство РИА Новости.
Выше в Европе траты только у жителей Молдовы (41,9%), Северной Македонии (37,8%), Беларуси (37,6%), Болгарии (35,5%), Черногории (34,7%), Сербии (34,4%) и Румынии (33,4%). Самые большие траты у жителей Казахстана (53%), который РИА Новости относит к европейским странам (географически к Европе относится только часть западного Казахстана).
16:58 Власти Новой Зеландии ввели санкции против 23 россиян, среди которых гендиректор Первого канала Константин Эрнст и глава
Ограничения приняты из-за российской «спецоперации» в Украине.
16:15 Сотрудников отделения Пенсионного фонда России по Новосибирской области «обязывают» отчислять деньги с зарплаты на «спецоперацию», сообщил Тайге. инфо читатель на условиях анонимности. Руководство делало это устно, но в «добровольно-принудительной» форме, уточнил он.
Читатель предоставил редакции образец заявления на ежемесячное удержание части зарплаты для «оказания добровольной финансовой помощи» с 1 января 2023 года до «окончания проведения спецоперации». Деньги должны пойти в «Благотворительный фонд „Народный фронт. Всё для победы“». Организация учреждена в 2014 году прокремлёвским «Народным фронтом», сейчас его исполнительный директор — Максим Горбунов.
ОПФР по Новосибирской области возглавляет депутат регионального заксобрания Александр Терепа («Единая Россия»). Он некоторое время был мэром Бердска, а сейчас занимает пост главы бюджетного комитета областного парламента.
В пресс-службе ОПФР по Новосибирской области не стали комментировать информацию, уточнив, что дают комментарии только по вопросам деятельности самого Пенсионного фонда, связанным с пенсиями и прочим.
15:54 Красноярскую общественницу Наталию Подоляк оштрафовали на 30 тыс. Судья Ленинского райсуда Красноярска Лидия Полонянкина признала ее виновной по ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ) из-за комментариев во «ВКонтакте».
«В судебном заседании по нашему ходатайству участвовали: ФСБшник Юра Кожемякин который нес пургу и два третьекурсника Военно-инженерный института СФУ <…> Темников Серёжа и Мамонов Степа, которые путались в показаниях и зачем-то летом ходили в качалку за деньги в центре города (хотя во всех общежитиях СФУ есть качалки), где их и встретили добрые и приветливые сотрудники ФСБ и сделали интересное (с их слов) предложение на два часа (столько с их слов длилась процедура)», — написала Подоляк в соцсетях.
15:30 Осужденный в США за нелегальную торговлю оружием Виктор Бут вступил в партию ЛДПР.
Ранее Бута, приговорённого в Америке к 25 годам колонии, обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер, арестованную в России за вейп с гашишным маслом, найденный в ее багаже.
«Мы — партия патриотов. Уверен, Виктор Бут — сильный духом и мужественный человек — займёт в ней достойное место», — утверждает лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Прежде место в партии занял, например, Андрей Луговой, которого ЕСПЧ в Страсбурге признал одним из убийц экс-сотрудника КГБ и ФСБ Александра Литвиненко, отравленного полонием в Лондоне. Позже Луговой стал депутатом Госдумы.
13:33 В подмосковной Балашихе загорелся ТЦ «Стройпарк».
Произошло возгорание стройматериалов на открытой площадке у ТЦ на площади 200 кв. метров. Огонь распространился на первый этаж, сообщили в ГУ МЧС по Московской области.
13:00 Жителя Читы оштрафовали на 30 тыс. рублей за пересказ в соцсетях своего сна с участием президента Украины Владимира Зеленского. Посты изучали сотрудники ФСБ из Забайкальска, который находится в 400 км от Читы.
Все подробности читайте здесь.
11:54 «Яблоко» объявило сбор средств на штраф независимому хакасскому изданию «Новый фокус», главный редактор которого и единственный учредитель Михаил Афанасьев находится в СИЗО уже около 9 месяцев. Об этом Тайге. инфо сообщили в партии.
Ранее Абаканский суд оштрафовал на 450 тыс. рублей. учредителя хакасского независимого сайта «Новый Фокус» — ООО «Эксперт-Медиа» — по статье о «возбуждении ненависти либо вражды» (ст. 20.3.1 КоАП). Утверждается, что в 2018—2021 годах «Новый Фокус» «разместил на своей интернет-странице ряд статей, направленных на побуждение к вражде, ненависти (розни) по отношению к представителям правоохранительных органов». Протокол, в частности, составили за публикации о злоупотреблениях сотрудников МВД, которые якобы «оскорбляют их общественную нравственность» и формируют к ним «интолерантные установки». Среди материалов были такие: «Как МВД Хакасии подставляет молодежь ради повышения статистики борьбы с детской порнографией», «Хоть в Курагино, хоть в Хакасии. Как МВД отказалось от борьбы с преступностью в регионах», «Тяжелые комментарии или почему защищающие МВД по Хакасии интернет-тролли только вредят полиции».
Афанасьев — член «Яблока». «Оплатить штраф в размере почти полмиллиона рублей необходимо будет в течение двух месяцев после вынесения апелляционного решения, — напомнили в партии. — <…> Ранее мы объявляли сбор средств для супруги журналиста Елены Афанасьевой, который позволил ей закрыть долги и помочь с обеспечением детей».
При этом дело, по которому оштрафовали «Новый фокус», было заведено только после ареста Михаила Афанасьева. Его обвиняют по пункту «а» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ с использованием служебного положения). Ему вменили публикацию о том, что 11 омоновцев из Хакасии отказались ехать в Украину. Часть информации в ней якобы не соответствовала действительности.
Афанасьева посадили в СИЗО еще в апреле 2022 года. У него остались жена и дети.
11:37 «Как бы тяжело или страшно кому-то не было, сдаться и промолчать, затаиться или предать — это не тот путь, который может дать нам надежду»
Независимый депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина напомнила, что 12 декабря — это День Конституции. «В этом году стала очевидной институциональная и гуманистическая деградация российского государства. Если еще год назад — в полузабытый День Конституции — нужно было писать о правах человека, то в декабре 2022 года речь уже идет, скорее, о жизнях, безопасности и свободе», — отметила она в своем телеграм-канале.
«Но как бы тяжело или страшно кому-то не было, сдаться и промолчать, затаиться или предать — это не тот путь, который может дать нам надежду, — добавила Каверзина. — Когда же наступают такие темные времена как сейчас, очень важно помнить, что нас окружают не абстракции народа, власти или гражданского общества, а конкретные живые люди. Именно с ними мы работаем, общаемся, спорим, ругаемся, воюем. А в этом время умирают люди, рождаются люди, уезжают, любят, ненавидят и прощают тоже люди. И принимают решения люди, а не какое-то аморфное „руководство“ или загадочная „власть“».
«У России очень богатая история, которая учит нас тому, что чем серьезнее кризис, тем важнее, чтобы в центре всего стоял человек. Конкретный человек с лицом, именем, адресом и опытом дел и решений. В особенности это касается управления, потому что до сих пор никто не придумал ничего эффективнее персональной ответственности, — рассуждает депутат. — И чем больше эта ответственность, тем более публичной она должна оставаться. Как ни странно, я говорю сейчас о задаче сохранения прямых выборов мэра Новосибирска.
В условиях, когда федеральная власть своей политикой только наносит ущерб стране, каждый регион и каждый город рискуют остаться со своими проблемами один на один».
По мнению Каверзиной, сейчас «далеко не самая низкая точка кризиса»: «Наоборот, всё говорит о том, что мы с ускоряемся в своем движении на пути в пропасть». В этой ситуации важно не потерять ответственность конкретного человека, и в какой-то момент разница между избранным жителями мэром и назначенным сити-менеджером станет «очень значимой».
10:43 В российский реестр заблокированных сайтов за неделю внесли сразу 14,8 тыс. новых записей, подсчитала «Роскомсвобода» по просьбе «Коммерсанта». Это в три раза больше, чем в среднем за неделю в 2022 году.
Последний раз подобный рост числа блокировок наблюдался в апреле 2021 года на фоне протестов в поддержку политика Алексея Навального. Предыдущий пик произошел после попытки заблокировать Telegram в России в апреле 2018 года.
2,1 тыс. ресурсов (14% от общего числа) было заблокировано по решениям неназванного ведомства. «Предположительно, это Генпрокуратура, потому что именно она у нас „вдруг“ исчезла из выгрузок», — отметила пресс-секретарь «Роскомсвободы» Наталья Малышева.
10:24 Китайский бизнесмен Бини Ян подарил 25 пауэрбанков российским военнослужащим, которые участвуют в «спецоперации». Об этом сообщила пресс-служба правительства Забайкалья.
Бини Ян помог приобрести пауэрбанки по закупочным цена и добавил от себя еще 25 устройств бесплатно, утверждают в пресс-службе. Бизнесмен продает технику в торговом центре «Ся-Ян» в Чите.
По данным сервиса «Конутр.Фокус», у Бини Яна было зарегистрировано в РФ два ИП, которые уже ликвидированы, сейчас у него есть третье. Кроме того, китаец владел ООО «Ян» в Чите. Эту фирму возглавляла Яна Ян.
09:57 Одну из ледяных фигур солдат, которые установили власти на центральной площади в Чите, повредили. У нее сломали автомат, передает ZabNews.
В пресс-службе администрации Читы сказали, что будут восстанавливать фигуру.
Напомним, площадь Ленина в Чите «украсили» 12 фигурами военных из пластика и 12 изо льда. Затраты на пластиковых солдат вошли в общий бюджет строительства ледового городка на площади, который составил 8,6 млн рублей. Для празднования Нового года власти Забайкалья придумали слоган «Вместе V Новый год».
zabnews.ru
Главное на утро 12 декабря
• В Курской области, которая граничит с Украиной, запретили продавать и запускать фейерверки с 12 декабря до конца января, сообщил губернатор Роман Старовойт.
«Это связано с необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие курян, — объяснил чиновник. — В регионе сохраняется „желтый уровень“ террористической опасности, и все наши силы направлены на то, чтобы не допустить совершения террористических актов на территории области».
• Сотрудники исправительной колонии №4 в Калужской области избили заключенных, которые отказались поехать на «спецоперацию» и выступали против вербовки других осужденных, утверждает Gulagu.net.
Насилие, по данным правозащитного проекта, применяли оперативники колонии и бойцы спецназа ФСИН. Gulagu.net опубликовал фотографии с четырьмя заключенными: трое сидят, прижав голову ко столу, одному из них голову придавливает силовик в камуфляже, четвертый стоит у стены в растяжке.
• В московских автобусах транслировали объявления на узбекском, киргизском и таджикском языках с призывом вступать в Вооруженные силы РФ в обмен на упрощенное получение российского гражданства.
В ГУП «Мосгортранс» подтвердили, что объявления показывали, но их уже убрали, сообщили ТАСС в госпредприятии. Они были размещены по обращению руководства миграционного центра «Сахарово».
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При этом государственные СМИ возложили ответственность за распространение подобных новостей на «западные СМИ». Хотя одним из первых об этом сообщила провластная Readovka со ссылкой на «военные telegram-каналы».
*По версии
**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.