Очередной мобилизованный новосибирец погиб в «спецоперации»

© cherepanovo.nso.ru
Очередной мобилизованный новосибирец погиб в «спецоперации»
14 Дек 2022, 11:40

Число новосибирцев, погибших в «спецоперации» в Украине, продолжает расти. На этот раз скончался очередной мобилизованный.

45-летний Константин Рихтер погиб во время «спецоперации», сообщили в администрации Черепановского района Новосибирской области 14 декабря.

Никаких подробностей чиновники не приводят, кроме даты смерти — 10 ноября. В каком звании и где служил Рихтер, не сказано.

По данным государственного сайта облправительства Vn.ru, Рихтер был призван по «частичной мобилизации», которую объявил президент Р Ф Владимир Путин. Всего в районе, по официальным данным, было мобилизовано более 300 мужчин при всём населении около 45 тыс. человек.

Это уже вторая официально подтвержденная смерть мобилизованного новосибирца в зоне «спецоперации». Ранее власти того же Черепановского района объявили о гибели 33-летнего Николая Семенца.

Глава региона Андрей Травников говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 87−88.

Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 23 сентября: погибли 5937 человек. Это уже больше, чем официальные потери силовиков в Первую чеченскую кампанию.

Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Пытки иркутских заключенных дошли до суда: «Несите крем и пшикалку, будем бак рвать» Пытки иркутских заключенных дошли до суда: «Несите крем и пшикалку, будем бак рвать»
Последние материалы
14 Дек, 14:11
Новосибирские концессии дошли до прокуратуры. Что происходит
14 Дек, 13:25
Среди погибших в аварии с томской «скорой» оказался зам главврача перинатального центра
14 Дек, 12:52
Четверо погибли в ДТП с машиной скорой помощи под Томском
14 Дек, 12:19
Более 1,6 тыс. сотрудников барнаульских шинных заводов отправили в простой
14 Дек, 11:52
Травников повысил стоимость проезда в новосибирском метро на 11%
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования