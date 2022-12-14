Очередной мобилизованный новосибирец погиб в «спецоперации»

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Число новосибирцев, погибших в «спецоперации» в Украине, продолжает расти. На этот раз скончался очередной мобилизованный.

45-летний Константин Рихтер погиб во время «спецоперации», сообщили в администрации Черепановского района Новосибирской области 14 декабря.

Никаких подробностей чиновники не приводят, кроме даты смерти — 10 ноября. В каком звании и где служил Рихтер, не сказано.

По данным государственного сайта облправительства Vn.ru, Рихтер был призван по «частичной мобилизации», которую объявил президент Р Ф Владимир Путин. Всего в районе, по официальным данным, было мобилизовано более 300 мужчин при всём населении около 45 тыс. человек.

Это уже вторая официально подтвержденная смерть мобилизованного новосибирца в зоне «спецоперации». Ранее власти того же Черепановского района объявили о гибели 33-летнего Николая Семенца.

Глава региона Андрей Травников говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 87−88.

Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 23 сентября: погибли 5937 человек. Это уже больше, чем официальные потери силовиков в Первую чеченскую кампанию.