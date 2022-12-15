Новосибирский студент погиб в «спецоперации» в Украине
Число новосибирцев, погибших в «спецоперации» в Украине, продолжает расти. Скончался студент, который пошел в армию «добровольцем» после начала мобилизации.
22-летний студент юридического факультета Новосибирского государственного университета экономики управления Андрей Ярцев погиб во время «спецоперации», сообщается на странице вуза во «ВКонтакте».
Ярцев поступил в НГУЭУ уже после армии, где, как утверждает вуз, служил по контракту. Учился на третьем курсе.
После того, как
Глава региона Андрей Травников говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 88−89.
Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 23 сентября: погибли 5937 человек. Это уже больше, чем официальные потери силовиков в Первую чеченскую кампанию.