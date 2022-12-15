Новосибирский студент погиб в «спецоперации» в Украине

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Число новосибирцев, погибших в «спецоперации» в Украине, продолжает расти. Скончался студент, который пошел в армию «добровольцем» после начала мобилизации.

22-летний студент юридического факультета Новосибирского государственного университета экономики управления Андрей Ярцев погиб во время «спецоперации», сообщается на странице вуза во «ВКонтакте».

Ярцев поступил в НГУЭУ уже после армии, где, как утверждает вуз, служил по контракту. Учился на третьем курсе.

После того, как президент РФ Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию молодой человек «принял решение пойти добровольцем», рассказала его тренер по легкой атлетике Марина Щербатенко.

Глава региона Андрей Травников говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 88−89.

Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 23 сентября: погибли 5937 человек. Это уже больше, чем официальные потери силовиков в Первую чеченскую кампанию.