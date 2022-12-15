Аффилированная с обвиняемым в мошенничестве экс-главой правительства Кузбасса компания вывела более 1 млрд рублей

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Компания «Экострой ЛК» из Кузбасса, работавшая по госконтрактам, вывела на счета аффилированных с экс-главой правительства региона Вячеславом Телегиным предпринимателей и его родственников свыше 1 млрд рублей.

ООО «Экострой ЛК» имело свыше 60 госконтрактов с властями Кузбасса и Ленинска-Кузнецкого на общую сумму 3,4 млрд рублей. В ходе их выполнения часть полученных средств в размере свыше 1 млрд рублей со счетов ООО «Экострой ЛК» выводилась в адрес аффилированных с Телегиным физических и юридических лиц, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

О задержании Вячеслава Телегина стало известно 5 декабря. Ему вменяют 30 эпизодов мошенничества в должности главы города Ленинска-Кузнецкого. Преступления были совершены в 2015—2018 годах и связаны с переселением из аварийного жилья.

Тайга.инфо подробно рассказывала о ситуации с переселением людей из аварийного жилья в Ленинск-Кузнецком и возможных связях Телегина со строительной компанией ООО «Экострой ЛК».

Жители в 2020 году жаловались на многочисленные недостатки новых домов. Они утверждали, что застройщик не признавал недочеты.

«ЭкоСтрой ЛК» несколько лет осваивала средства из бюджетов разных уровней, отстраивая в Ленинске-Кузнецком дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья и льготных категорий граждан.

Телегин, судя по открытым данным, формально не владел и не руководил «ЭкоСтроем ЛК». Но с компанией были связаны Светлана Телегина и Валентина Голубовская, по информации «Открытого города», первая приходится супругой Телегину, а вторая — его теща. ТАСС со ссылкой на силовиков пишет, что до поступления на муниципальную и государственную службу Вячеслав Телегин сам возглавлял подрядную организацию.