Число жителей Новосибирской области, погибших в «спецоперации» в Украине, продолжает расти. Скончались двое бердчан, один из которых был мобилизованным.

39-летний Константин Варнавский погиб в «спецоперации», сообщили в мэрии Бердска. Он служи по контракту.

Известно, что Варнавский скончался от «тяжелого огнестрельного ранения». Похороны заплагнированы на 16 декабря.

Кроме того, в «спецоперации» погиб 42-летний Антон Сниткин. Он был мобилизован в конце сентября, рассказали в администрации Бердска. Мужчина родился в Казахстане, но потом семья переехала в Бердск. У Сниткина остался сын.

Это уже третья официально подтвержденная смерть мобилизованного из Новосибирской области.

Глава региона Андрей Травников говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 91−92.

Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 23 сентября: погибли 5937 человек. Это уже больше, чем официальные потери силовиков в Первую чеченскую кампанию.