Новосибирский губернатор заговорил о «злопыхателях» на фоне критики концессии поликлиник

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Новосибирский губернатор признал срыв сроков строительства поликлиник, которые должна возводить группа «ВИС» по договору частно-государственного партнерства с региональным правительством. Проект не раз критиковали депутаты, но чиновник утверждает, что объекты все равно будут строить, несмотря на «шипение злопыхателей».

Правительство Новосибирской области не стало отказываться от строительства четырех из семи поликлиник, которые до сих пор не возводятся. По обещаниям Травникова, три строящиеся поликлиники должны были сдать в 2022 году, остальные — в 2023 году, говорили депутаты заксобрания. Но ни одна до сих пор не построена.

«Проект по четырем поликлиникам был возобновлен, но сдвинулись сроки — они переходят на 2024 год из-за событий весны этого года, — заявил Травников журналистам 16 декабря. — <…> Мне подрядчик обещал, что поликлиники построит быстрее контрактных сроков — в декабре 2022 года. Зря обещал, не получилось у него. Спокойно работает, строим и поликлиники, и другие объекты, невзирая ни на пандемию, ни на санкционное давление, ни на шипение злопыхателей».



Травников не уточнил, что подразумевал под «шипением злопыхателей». Проект не раз критиковали депутаты заксобрания из самых разных фракций. Также он заинтересовал прокурора области Александра Бучмана.

Соглашение о государственно-частном партнерстве пересматривалось шесть раз. Стоимость поликлиник в результате выросла с 7 млрд до 21 млрд, а с учетом гранта и процентных выплат из бюджета «инвестору» всё обойдется бюджету около 31 млрд.

Более того, Контрольно-счетная палата Новосибирской области выяснила, что строительство семи поликлиник по договору государственно-частного партнерства новосибирского правительства с группой «ВИС» пока может идти лишь за счет бюджета. Инвестор, с которым после сдачи объектов планируется еще и рассчитываться, может и не вкладывать собственные деньги, заявили аудиторы. Депутаты говорили, что гораздо дешевле было бы финансировать объекты через прямые госконтракты.



Прокуратура также заинтересовалась срывом соглашений о частно-государственном партнерстве, которые подписывало новосибирское правительство во главе с губернатором Андреем Травниковым. В частности, ведомство потребовало от главы региона определить виновных лиц.

