Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 287

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

11:00 Администрация Шилкинского района Забайкалья организовала акцию «Мясо для бойцов». Его планируется собрать, чтобы разнообразить рацион солдат, рассказали в пресс-службе краевого правительства.

«Наши жители, сельхозпроизводители откликнулись, от них сразу стали поступать заявки в местные администрации и в наш сельхоз отдел. Мы нашли производителя мясных консервов, который согласился это мясо переработать. Тушенку будет гораздо легче доставить на передовую, она лучше хранится и в походных условиях ее удобнее есть», — утверждает глава района Сергей Воробьев.

Первая партия — 4005 банок — уже готова. Сколько на подходе, не уточняется.

Главное на утро 17 декабря

• Министерство юстиции внесло в реестр «иностранных агентов» организацию «Экологическая вахта Сахалина», «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания», журналистов Юлию Таратуту и Дмитрия Любимова, сооснователя «Форума свободной России» Ивана Тютрина, бывшего муниципального депутата Санкт-Петербурга Наталью Грязневич.

В общий реестр «иноагентов» также самарская квир-организация «Ирида» и человек по имени Дмитрий Давыдов, родившийся в 1981 году. Вероятно, речь идет об авторе проекта «20 идей по развитию России».

• Журнал Евросоюза опубликовал содержание девятого пакета санкций в отношении России. Документ предполагает запрет на экспорт двигателей для авиации в РФ, отзыв лицензии на вещание у Первого канала, «России 1», НТВ и РЕН ТВ, запрет гражданам ЕС входить в руководство любых подконтрольных государству организаций в РФ.

Среди новых лиц и организаций, попавших под ограничения, оказались Роскомнадзор, подразделения российской армии, все парламентские партии («Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди»), вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минюста Константин Чучейко, министр культуры Ольга Любимова, председатель Конституционного суда Р Ф Валерий Зорькин, а также губернаторы семи регионов РФ.

В санкционный список включены телеведущий Борис Корчевников, певец Григорий Лепс, блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков, режиссер Никита Михалков, две дочери главы Чечни Рамзана Кадырова и члены семьи миллиардера Юрия Ковальчука.

• Третий апелляционный суд в Сочи отстранил адвоката Михаила Беньяша* от защиты троих росгвардейцев, уволенных из-за отказа ехать на «спецоперацию» в Украине. «Протокольным определением суда было принято решение об отводе адвоката от участия в деле, поскольку он признан иностранным агентом, а в деле есть доказательства составляющие государственную тайну, а иностранный агент не имеет право допуска к гостайне», — утверждается в решении.

Протокольное определение означает, что оно может быть обжаловано только вместе с итоговым постановлением.

«По весне я с коллегами подрядился защищать 12 росгвардейцев отказавшихся ехать в Украину для денацификации последней. Их уволили, а мы оспаривали увольнение, предполагая в марте 2022 года, что право в России еще есть, — напомнил адвокат. — Сейчас эти предположения уже развеялись, „как сон, как утренний туман“. Управление Росгвардии тогда заявило, что в деле содержится гостайна и его (дело) передали в Краснодарский краевой суд. Походу всей этой тягомотины, количество истцов сократилось с 12 до трех, меня ознакомили с секреткой, в августе нам отказали в иске, я подал апелляцию, а еще чуть позднее меня признали иностранным агентом».

• «Укрэнерго» отменило действие чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины. Его вводили на фоне очередного массированного обстрела территорий страны и потери более 50% потребления объединенной энергосистемы.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом»

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.