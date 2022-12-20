Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 290

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Глава Беларуси признал свою и Путина токсичность.

14:02 Житель Новосибирска лишился работы на заводе и поехал на «спецоперацию». Но его семья осталась без выплат и не получает даже начисляемого солдатского оклада, который оказался менее 30 тыс. рублей. Минобороны просило журналистов не публиковать эту информацию. Все подробности этой истории читайте здесь.

Кроме того, жена другого мобилизованного новосибирца рассказала, что в его личном кабинете отражались якобы начисленные суммы с пометкой, что они уже выплачены. Никто ей не давал никаких ответов на «горячей линии», но в итоге муж заболел, смог вернуться на день домой и сам выяснил, что в штабе в его личной карточке почему-то указали неверные реквизиты. «Сбербанковский счет, хотя в штабе им оформляли карту ВТБ зарплатную», — рассказала женщина. В итоге деньги ушли на старый и почему-то до сих пор незакрытый счет мужа.

13:13 Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заговорил о «перебежчиках», комментируя нежелание предусмотреть дистанционный формат сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в РФ.

«Мы не рассматриваем формат дистанционной сдачи [ЕГЭ], потому что все-таки экзамен единый, есть определенная часть ребят с ОВЗ, они и так имеют право сдавать в пунктах, на дому. А тем более сейчас создавать условия для „перебежчиков“ — зачем оно? Мы не видим вообще смысла в этом. Потому что этим только они могут воспользоваться», — утверждает чиновник (цитата по ТАСС).

Кого именно Музаев имел ввиду под «перебежчиками», ТАСС не уточняет. После начала «спецоперации» началась новая волна эмиграции из России, она усилилась после объявления «частичной» мобилизации в сентябре.

12:50 Путин в своем обращении «по случаю Дня работника органов безопасности» попросил «оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов».

«Максимальная собранность, концентрация сил требуется сейчас от органов контрразведки, в том числе военной. Надо жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов», — цитирует Путина Кремль.



12:45 Россия разрабатывает план нападения на Молдову в 2023 году, заявил глава совета безопасности республики Александр Мустяцэ в интервью TVR Moldova.

«Вопрос не в том, осуществит РФ наступление на территорию Молдовы, а в том, когда это случится: или в начале года, в январе-феврале или позже — март-апрель. Но, по информации, которую мы имеем, РФ намерена идти дальше», — сказал Мустяцэ.

Чиновник также отметил, что на территории непризнанного Приднестровья расположен «крупнейший в Европе» склад боеприпасов.

В соседней Румынии такой угрозы пока не видят. «Я не думаю, что существует подобный риск для Молдавии. Если понадобится, то Румыния окажет помощь Молдавии, но я бы не хотел обсуждать гипотетические ситуации», — цитирует министра иностранных дел страны Богдана Адреску РИА Новости.

12:08 Электроснабжение частично нарушено в Суземском районе Брянской области из-за «обстрела», сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале. Боле того, повреждены железнодорожные пути в поселке Суземка.



«До восстановления движения, для жителей Суземского района будет организовано автобусное сообщение», — отметил чиновник.

11:04 Президент Беларуси Лукашенко в присутствии Путина заявил, что руководство стран «зафиксировало» цену на российские энергоносители, выгодную именно Беларуси.

«Мы зафиксировали нашу цену, она выгодная для нас. Россия очень много помогает в этом плане нам. Новые темы появились в области поставок газа, не стоит пока о них говорить, — цитирует Лукашенко Кремль. — Скажу только одно — мы удовлетворены результатами обсуждения в целом концепции единого газового рынка и ценообразования на ближайшие три года, как только что один на один президент мне об этом сказал. Но правительства об этом расскажут более конкретно».

«По поводу цен на энергоносители. Я уже сказал, могу только подтвердить, договоренности достигнуты», — сдержано отметил Путин.

10:28 Нехватка антибиотиков наблюдается в аптеках регионов Сибири на фоне роста заболеваемости ОРВИ, пишет «Ъ-Сибирь». Об отсутствии в городах отдельных амоксиклава и аугментина, сообщается на сайтах крупных интернет-аптек «Аптека.ру», «Здравсити» и «ЕАптека»

Как рассказали в муниципальном предприятии «Новосибирская аптечная сеть», спрос на медикаменты в городе на 16% выше, чем в ноябре, и на 3% ниже, чем в середине декабря 2021 года, когда наблюдался рост заболеваемости коронавирусом.

В муниципальном предприятии «Томскфармация», по данным на 19 декабря, амоксиклав оставался только в двух аптеках их 17. В аптеке №251 Горно-Алтайска, входящей в состав ГУП «Фармация» Республики Алтай, нет аугментина. В омской сети «Госаптека», в которую входят 128 магазинов, каждая из форм выпуска амоксиклава (в таблетках и для приготовления суспензий) была доступна только по двум адресам, аугментин — в одном месте, но и там сообщили, что препарата в продаже нет.

10:18 Министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетел в Беларусь вместе с Путиным. Он хромал, судя по видео, распространенному местным госагентством «Белта».

Шойгу встретился с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным.



Главное на утро 20 декабря

• Путин впервые за три года прилетел в Минск. Он встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко (все предыдущие многочисленные встречи с 24 февраля проходили исключительно в РФ).

«Мы вдвоем — соагрессоры, самые вредные и токсичные люди на этой планете. У нас только один спор: кто больше. Владимир Владимирович говорит, что я. Я уже начал думать, что он. Ну приняли решение, что вместе, одинаково», — признал Лукашенко, комментируя отношение к нему и к Путину в мире.

На вопрос местного госканала о «конспирологической теории», связанной с поглощением Кремлем Беларуси, Путин ответил: «У России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать. Просто нет целесообразности в этом».

• Телеканал «Россия 1» в новогоднюю ночь покажет традиционный «Голубой огонек». Об этом заявили в пресс-службе телеканала.

«Почетными гостями „Огонька“» станут люди, прибывшие со «спецоперации», заявил канал.

• «Единая Россия» подготовила законопроект, запрещающий гражданам РФ, живущим за границей, работать удаленно по ряду специальностей. Ограничения будут распространяться на тех, кто не является налоговым резидентом РФ — то есть проводит за пределами страны более 182 дней в году.

Перечень специальностей, как предполагается, будет определять правительство. Замглавы фракции «ЕР» в Госдуме Андрей Исаев уверяет, что цель инициативы якобы — «безопасность наших людей»: «Человек, который работает, например, в банковской сфере. Он имеет доступ к корпоративной почте, к базе данных. Мы бы не хотели, чтобы наша база попадала в руки мошенников, например, находящихся за рубежом».

• Министры энергетики стран Евросоюза договорились покупать российский газ по цене не дороже 180 евро за мегаватт-час, сообщает Reuters. Ограничения начнут действовать с 15 февраля.

Ранее страны ЕС договорились ввести ценовой потолок в 60 долларов за баррель российской нефти. К решению присоединились страны G7 и Австралия.



*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом

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