Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 291

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Расследователи рассказали о шикарной жизни замминистра обороны РФ.

17:30 Администрация президента РФ попросила полуторамесячную паузу для обдумывания предложения о завершении «частичной» мобилизации. Это следует из ответа депутату заксобрания Петербурга Борису Вишневскому, который от имени фракции «Яблоко» призвал Путина издать указ о прекращении призыва. Документ опубликовала «Новая газета».

«В ответе говорится, что „для объективного и всестороннего рассмотрения предложения запрошены необходимые документы и материалы“, и в связи с этим срок рассмотрения обращения продлен до 5 февраля 2023 года. Каких „документов и материалов“ нет в президентской администрации — неизвестно. По моему мнению, все у нее есть», — отметил Вишневский.

Пока власти РФ только говорят, что мобилизация завершена. Но официального документа о прекращении действия указа Путина о «частичной» мобилизации нет.

17:16 Женщина вышла на пикет у здания Западного военного округа в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил «Совет матерей и жен». На месте «много полиции», утверждается в телеграм-канале объединения.



На плакате сказано, что сын женщины — срочник, который «находится под обстрелами на границе с Украиной 3 месяца».







16:53 Кремль признал, что Путин не обратится к Федеральному собранию в 2022 году. Послание президента будет оглашено после Нового года, заявил его пресс-секретарь.

Последний раз Путин обращался к Федеральному собранию лишь 21 апреля 2021 года. В пункте «е» ст. 84 Конституции Р Ф прямо сказано: «Президент Российской Федерации <…> обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства».

16:27 «Тувинская горнорудная компания» сократила отгрузки угля потребителям на внутренний рынок. Там объясняют складывающийся в республике дефицит сложной эпидситуацией.

Власти на фоне огромных очередей за топливом просто решили запретить его вывоз за пределы региона. Все подробности читайте здесь.

16:00 Казахская госкомпания «Казмунайгаз» (КМГ) рассматривает возможность отправки партии нефти в Германию уже с начале 2023 года, передает компания.

Речь идет об экспорте казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба» на крупный нефтеперерабатывающий завод в Шведте на востоке ФРГ. Вопрос обсудили парламентским статс-секретарем министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Михаэлем Кельнером и депутатом Бундестага Кристианом Гёрке.

«Согласно поручению президента РК, „КазМунайГаз“ рассматривает вариант пробной отправки партии нефти в Германию уже в январе 2023 года», — заявил председатель правления Магзум Мирзагалиев.

Ранее страны ЕС договорились о ценовом потолке на российскую нефть в размере $ 60 за баррель с 5 декабря, а также о запретом на поставки российской нефти морским путем. К потолку цен присоединились страны G7, Норвегия и Австралия.

НПЗ в городе Шведт снабжает топливом Берлин и большую часть восточной Германии.

15:49 Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко выступила против предложения «ЕР» запретить удаленную работу из-за рубежа для целых специальностей. По ее словам, запрет должен быть «точечным для конкретных компаний», передает РИА Новости.

Матвиенко предложила создать «реестр компаний, которые имеют доступ к персональным данным, влияющим на информационную безопасность». И вот для них запретить работать.

Ранее «Единая Россия» подготовила законопроект, запрещающий гражданам РФ, живущим за границей, работать удаленно по ряду специальностей. Ограничения будут распространяться на тех, кто не является налоговым резидентом РФ — то есть проводит за пределами страны более 182 дней в году.

Перечень специальностей, как предполагается, будет определять правительство. Замглавы фракции «ЕР» в Госдуме Андрей Исаев уверяет, что цель инициативы якобы — «безопасность наших людей».

15:30 Самозанятым россиянам разрешили собирать грибы и дикоросы. Госдума в третьем чтении приняла закон, позволяющий им становиться участниками рынка обращения органической продукции.



Прежде самозанятых не могли включать в в реестр производителей органической продукции, без которого нельзя легально продавать, например, мед и ягоды. «Закон нужный. Самозанятые смогут теперь заниматься производством органической продукции, это и бортничество, грибы, ягоды и так далее», — утверждает глава аграрного комитета Госдумы Владимир Кашин (цитата по «Интерфаксу»).

15:10 Группа «Ногу Свело!» выпустила клип на песню «С Новым годом, сынок». По сюжету, родители готовятся встречать первый Новый Год без погибшего в Украине сына. При этом они не забывают в полночь включить телевизор.

В клипе снялись Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов.

<…>

Вот и повестка. Не нужен билет

На поезд в чужую страну.

Берцы и каску, и бронежилет

Надо купить пацану.



Слезы застыли в холодной земле.

Скоро завянет венок.

Полная рюмка стоит на столе.

С Новым годом, сынок!





14:23 Лидер КНР Си Цзиньпин встретился с замглавы Совбеза Р Ф Дмитрием Медведевым в своей резиденции, утверждает РИА Новости со ссылкой на «китайское гостелевидение».

Медведев сам опубликовал кадры встречи с Си. По его словам, они обсудили ситуацию на постсоветском пространстве, включая Украину.

На англоязычных сайтах китайского CCTV и МИДа страны пока нет информации о Медведеве.



13:58 Экс-депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя прокомментировала падение рубля.

«Установленный „партнерами“ потолок в $ 60 за баррель плюс частичные запреты на импорт российской нефти спровоцировал резкое падение цен на нее. Европейские рынки нам пришлось замещать азиатскими. Все бы ничего, но наши друзья попросили большой дисконт. По сути, теперь наша нефть идет по бросовой цене, что компенсируется только увеличением её добычи. А впереди (с февраля 2023) запрет на вывоз из России нефтепродуктов и, что хуже всего, потолок цен и на российский газ (€ 1800 за тысячу кубов), — напомнила Ганзя в своем телеграм-канале. — Уже сейчас рубль быстро слабеет, что очень плохо для нас, ибо провоцирует инфляцию и, как ни странно, хорошо для бюджета (в сырьевой экономике чем дороже валюта, тем больше поступлений в бюджет от экспортёров). Кстати, Минфин всегда имеет заначку на валютные интервенции с целью ослабления национальной валюты».

Ганзя также напомнимла, что около 40% доходов бюджета РФ — нефтегазовые. В случае же отказа властей РФ поставлять углеводороды «другие страны с удовольствием заместят нас на этом рынке», добавила экс-депутат.

13:30 Доллар на торгах достиг отметки в 70,6 рубля — это также впервые с апреля-мая.

«Интерфакс» связывает падение рубля на внутреннем валютном рынке с новостями о потолке цен на нефть и газ, а также эмбарго на поставки нефти из России морским транспортом, которые могут привести к снижению экспортных нефтегазовых доходов РФ и ухудшению показателей внешнеторгового баланса.

13:05 Курс евро к рублю на Московской бирже превысил 75 рублей. Это рекорд с конца апреля.

12:30 Новосибирский государственный театр «Красный факел» отменил спектакли режиссера Тимофея Кулябина. Он также пропал из списка авторов постановок, которые получали «Золотую маску».

Все подробности читайте здесь.

11:01 Сына мэра Ангарска Сергея Петрова («ЕР») заметили в футболке с украинским флагом на горнолыжном курорте в Байкальске. После того, как фотографии появились в соцсетях, его отцу пришлось оправдываться.

«Он [сын] сегодня мне сказал: „Папа, я, пожалуй, пойду на фронт, чтобы отмыться от этого говна“. Он в шоке от этого потока, который вылился на него, — цитирует „Подъем“ Петрова. — Я ответил: „Сынок, принимай решение, вот тебе телефон военкома. Это будет твой выбор“. Что в этой ситуации важнее: отмыться от говна или принести больше пользы России?»

При этом мэр-единоросс уверяет, что его сын — глава крупной строительной компании и «те задачи в сфере экономики, которые он решает в России, не менее важны». Чиновник также признал, что сын не служил.

10:38 Вице-спикер горсовета Новосибирска Евгений Яковенко («ЕР») увидел «План Даллеса» в отстаивании интересов города и флаге муниципалитета. Об этом он сказал на сессии горсовета 21 декабря, передает корреспондент Тайги.инфо.

«Это же на первый взгляд кажется безобидным — стоит у Светланы [Каверзиной] этот флажок местный [флаг Новосибирска]. А она в своих выступлениях говорит, что федеральные власти, блин, замучили наш сибирский регион. Всё как Аллен Даллес прописал (напомним, что его так называемый „план“ — это конспирологическая теория, придуманная в Советском Союзе, такого документа никогда не существовало — прим. Тайги. инфо)».



«Заострите внимание на них, — сказал единоросс. — Это всё происходит не случайно. Агитация по сбору средств для иноагента [независимого депутата Сергея ]Бойко осуществляется в СМИ. И так далее. Это всё потихоньку разъедает мозги не оформившихся еще, блин, наших сограждан».

На каком основании Яковенко назвал «иноагентом» Бойко, он уточнять не стал. В реестре Минюста РФ Сергей Бойко отсутствует.

10:20 Вице-спикер горсовета Новосибирска Антон Тыртышный (КПРФ) пожелал всем вернуться в Советский Союз. Об этом он заявил на сессии 21 декабря, передает корреспондент Тайги.инфо.

Тыртышный напомнил, что 30 декабря 1922 года был образован СССР и решил всех с этим поздравить: «Поскольку, как мне кажется, все-таки Советский Союз это была вершина величия и могущества нашей страны. И желаю нам всем увидеть повторения этой вершины в будущем».

Еще один вице-спикер горсовета Евгений Яковенко («Единая Россия») до сих пор продолжает ходить на сессии, несмотря на то, что еще в сентябре после начала мобилизации пообещал отправиться на «спецоперацию». Впрочем, он утверждает, что «возможно, в работе следующей сессии уже не смогу по понятным причинам принимать участие» вместе с еще двумя единороссами: «Встаем мы со своих стульев депутатских и идем защищать общую историю».



Главное на утро 21 декабря

• Три человека погибли, один пострадал при взрыву газопровода в Чувашии. На подземном газопроводе близ деревни Ямбахтино Вурнарского района республики произошла утечка.

«В деревне Ямбахтино к окнам подойти было невозможно — все горячее было. Взрыв был очень громкий. Сотрудники напугались — у нас школа и детсад рядом, они побежали туда — на случай если эвакуировать придется. Слава богу, обошлось», — рассказала глава Калининского сельского поселения Ольга Смирнова.

• Команда Алексея Навального выпустила расследование о заместителе министра обороны РФ Тимуре Иванова. Авторы рассказали, что получили доступ к почте его жены, героини светской хроники 2000-х Светланы Ивановой. Там они обнаружили счета, планы домов, документы на яхты и виллы, чеки за антиквариат и украшения, подробности вечеринок и тысячи фотографий.

Прежняя фамилия женщины — Захарова. Она вышла замуж за Тимура Иванова в 2009 году, до этого была женой бизнесмена Михаила Маниовича.

С 2010 года супруги Ивановы каждый август стали ездить на Лазурный берег Франции и арендовали дорогие виллы и яхты в Сен-Тропе. Траты только на это оцениваются минимум в 1,1 млн евро. У них же нашли автомобиль Rolls-Royce Corniche (около 200 тыс. евро вместе с обслуживанием), также Иванова покупала дорогую одежду, драгоценности и антиквариат. Только за 2020-й Иванова, по подсчетам команды Навального, потратила более 109 млн рублей, из которых 90 млн ушли на выкуп половины квартиры у ее бывшего мужа. Более того, за покупками в Европу она могла ездить прямо во время «спецоперации» в Украине.

Самая важная часть расследования посвящена недвижимости Ивановых. Выяснилось, что помимо особняка на Рублёвке у них может быть дворянская усадьба XIX века в самом центре Москвы, на Пречистенке (об этом свидетельствует переписка жены), которая записана на фирму водителя замминистра обороны. Счета Ивановой за драгоценности и за ремонт не раз оплачивали другие люди или компании, среди которых структуры, связанные с «Олимпситистроем» — крупным подрядчиком Минобороны РФ , который в том числе строит дома в разрушенном после 24 февраля Мариуполе. Более того, одной из компаний, которая связана с «Олимпситистроем» и которая оплачивала счета за ремонт, принадлежит загородный дом площадью почти 3 тыс. кв. метров в Тверской области на берегу Волги (технические планы дома от архитекторов получала на почту жена замминистра).

По словам авторов расследования, дети семьи живут за границей. Летом 2022 года супруги Ивановы формально оформили развод.

• Путин создал рабочую группу органов власти «по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации». В нее вошли сенаторы (в том числе от Новосибирской области Александр Карелин), депутаты Госдумы (среди которых тувинский представитель Шолбан Кара-оол), чиновники Минобороны, замдиректора госхолдинга ВГТРК Андрей Медведев, Михаил Звинчук (создатель Z-канала «Рыбарь») и другие.

Среди задач группы — мониторинг «правоприменительной практики по вопросам мобилизации», подготовка предложений «по вопросам создания, развития и сохранения мобилизационных мощностей» и другие.

• В первую неделю после введения потолка цены на российскую нефть ее экспорт снизился на 54%, утверждает Bloomberg со ссылкой на собственные расчеты, сделанные на основе данных о передвижении танкеров. Ранее страны ЕС, G7 и Австралии ввели ограничение стоимости на уровне 60 долларов за баррель.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.