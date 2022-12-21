Мобилизованный житель Бердска погиб в зоне «спецоперации»

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Количество погибших в «спецоперации» новосибирцев продолжает расти, среди них появились и мобилизованные. Так, накануне погиб 47-летний житель Бердска Владимир Дегтяренко. Мужчина был призван в рамках частичной мобилизации.

«В ходе специальной военной операции на территории СВО погиб призванный в конце сентября в рамках частичной мобилизации Владимир Дегтяренко», — говорится в сообщении администрации Бердска.



Церемония прощания с Владимиром Дегтяренко состоится 22 декабря 2022 года с 12:00 до 13:00 по адресу улица М. Горького, 44 (Кафедральный собор Преображения Господня).

Владимир Дегтяренко родился 13 апреля 1975 года в селе Довольное (Доволенский район Новосибирской области). В 1996 году окончил Новосибирское высшее военно-командное училище, там же проходил службу командиром взвода. Позже переехал с семьей в Бердск.

16 декабря стало известно о гибели 39-летнего бердчанина Константина Варнавского, который служил по контракту, и 42-летнего Антона Сниткина, который был мобилизован в конце сентября.

Глава региона Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 92−93.