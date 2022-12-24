Владелица дома, в котором был сгоревший в Кемерове приют, задержана

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Основатель приюта, сгоревшего в Кемерове, и владелица здания, в котором он находился, задержаны. При пожаре погибли 20 человек.

Силовики задержали основателя приюта на улице Таврическая, 23 в Кемерове, пастора евангельской церкви Андрея Смирнова. Также задержана собственница здания, в котором он находился, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По сведениям Тайги.инфо, задержанную женщину зовут Оксана Горнева. У ее полной тезки было собственное фермерское хозяйство, но фирма уже ликвидирована. Кроме того, в 2021 году женщину признали банкротом. Процедуру реализации имущества прекратили в августе — в реестре банкротств не указано, что ее недвижимость была продана.

«Требования кредиторов, неудовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, считаются погашенными», — решил суд.

Пожар в приюте начался в ночь на 24 декабря. В момент возгорания в приюте находились 26 человек. Погибли не мене 20 человек, сообщили в МЧС России.

По предварительным данным причиной возгорания могли стать неисправность котла или проведение работ при подключении второго котла.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч. 3 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч.3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

О том, что это за приют и какие там были условия, читайте здесь