Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 297

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

12:30 Путин и восемь глав государств получили девять колец на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко.

«9 клубных колец подготовили специально к неформальной встрече лидеров СНГ.

На них — поздравления к Новому году», — пишет телеграм-канал «Пул первого». Лукашенко уже надел кольцо на безымянный палец левой руки.

11:44 Якутский шаман Александр Габышев пожелал всем мира и поздравил с Новым годом. Об этом сообщил адвокат Алексей Прянишников в своем телеграм-канале.



«У Александра голос бодрый, появился оптимизм, в чём он даже сам признался. Чувствует себя хорошо», — отметил Прянишников.

Напомним, 25 февраля 2022 года Габышева перевели из новосибирской больницы с интенсивным наблюдением на «лечение» в больницу специализированного типа в Уссурийске. 28 декабря больница передаст материалы в Уссурийский райсуд, который рассмотрит вопрос о продлении или прекращении «лечения».



В 2019 году якутский шаман Александр Габышев шесть месяцев шел вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021-м был намерен «изгнать Владимира Путина». Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. За более чем 2 тыс. км пути Габышев пообщался с сотнями водителей, видео с его проповедями набрали больше 1 млн просмотров. Габышев прошел по Якутии, Забайкалью и Бурятии. Митинги в поддержку шамана и против федеральных властей проходили в Чите и Улан-Удэ. Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области во время спецоперации на федеральной трассе и перевезли в Якутию.



Габышева подозревали по ч. 1 ст. 280 УК (призывы к экстремизму). ФСБ усмотрела в его высказываниях «призывы к насильственным действиям» в отношении президента Владимира Путина, рассказывали адвокаты. Его отправили на психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой признали невменяемым. Защита поставила результаты под сомнение. Габышев находился под подпиской о невыезде, но потом меру пресечения сняли. Позже шаман объявил о новом походе на Москву. Акция должна была пройти быстрее, чем предыдущая, а основное число сторонников хотело присоединиться в Иркутске.



После этого полицейские увезли его в психдиспансер и обвинили по ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). Назначенная экспертиза объявила его невменяемым, в феврале 2021 года Якутский городской суд удовлетворил иск психоневрологического диспансера о принудительной госпитализации Габышева, его увезли в новосибирскую больницу.



В феврале 2022 года Заельцовский районный суд Новосибирска «смягчил» режим принудительного лечения шаману. В апреле его перевели в Уссурийск.





10:39 Тарифы на мобильную связь снова вырастут, на этот раз — в начале 2023 года. Клиенты «Мегафона» и Tele2 сообщили, что получили соответствующие уведомления от компаний. В МТС уведомили абонентов о введении комиссии за пополнение счета, передают «Ведомости».

«Билайн» начал обзванивать пользователей с предложением подключать дополнительные платные услуги.

«Мегафон», например, увеличит тарифы с 17 января примерно на 10%, следует из данных московских абонентов, которые приводит издание. «Мы меняем цены из-за роста затрат на оборудование», — подтвердили в «Мегафоне».



В 2022 году Федеральная антимонопольная служба санкционировала рост тарифов на мобильную связь сразу на 11,8%, поэтому МТС, «МегаФон» и «Вымпелком» подняли цены на некоторые услуги в среднем на 10%. Позже о резком повышении цен объявил оператор Tele2. В октябре ФАС объявила, что МТС незаконно повысил тарифы на 20%.

Главное на утро 27 декабря

• В Сыктывкаре 20-летний призывник порезал себе руки в военкомате, пишет «Про Город» со ссылкой на очевидцев и минздрав Коми.



Молодой человек пришел в военный комиссариат на улице Кирова вместе с мамой. Там он «травмировал свои руки острым предметом». Очевидцы рассказали, что он потерял много крови. В минздраве уточнили, что молодого человека госпитализировали в психиатрическую больницу.

(Отметим, что сейчас новость на сайте «Про Город» удалена. Но она сохранилась в кэше).

• Оппозиционного политика Илью Яшина*, приговоренного к восьми с половиной годам по делу о «фейках» про ВС РФ, этапировали из Москвы «в другой субъект РФ» до вступления решения суда в силу, пишет «Интерфакс» со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова.

«Стоит отметить, что Яшин этапирован из СИЗО до вступления в законную силу решения суда», — сказал Мельников.

• Российский электромобиль «Москвич 3е» будет стоить от 3,5 млн рублей, передает РИА Новости со ссылкой на дилера.



«Москвич 3е» получил электрическую силовую установку мощностью 68 л.с. Заявленный запас хода электрокара на одном заряде составляет 410 км.

• Россия неправомерно вошла в Организацию объединенных наций (ООН) и заняла место СССР среди постоянных членов Совета безопасности ООН, заявили в министерстве иностранных дел Украины. Там призвали членов ООН лишить РФ статуса постоянного члена Совбеза и исключить ее из ООН в целом.

По статье 4 Устава ООН, прием в члены организации открыт для всех «миролюбивых государств». Его проводят постановлением Генеральной ассамблеи ООН по рекомендации Совбеза. Например, такой путь прошли Чехия и Словакия после того, как прекратило свое существование государство-член ООН Чехословакия. Россия же стала членом ООН на основании письма, которое Борис Ельцин, на тот момент еще занимавший пост президента РСФСР, направил генсеку организации, напомнили в МИДе.

«Российская Федерация никогда не проходила правомерной процедуры обретения членства и занимает место СССР в Совете безопасности ООН незаконно. С юридической и политической точек зрения может быть только один вывод: Россия — узурпатор места Советского Союза в Совбезе ООН», — заявили в министерстве.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.